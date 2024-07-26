https://ria.ru/20240726/srok-1962117293.html

В Совфеде призвали разработать новые основы госполитики развития регионов

В Совфеде призвали разработать новые основы госполитики развития регионов - РИА Новости, 26.07.2024

В Совфеде призвали разработать новые основы госполитики развития регионов

Срок действия Основ государственной политики регионального развития истекает в 2025 году, необходимо разработать новый документ на базе предыдущего, заявил... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:03

2024-07-26T12:03

2024-07-26T12:03

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Срок действия Основ государственной политики регионального развития истекает в 2025 году, необходимо разработать новый документ на базе предыдущего, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин. "Позиция нашей палаты чёткая - необходимо в том числе разработать и новые Основы государственной политики регионального развития. Срок действия актуального документа истекает уже в 2025 году. При этом новая стратегия, конечно же, должна быть взаимосвязана с этими основами", - сказал Яцкин в ходе заседания президиума Совета законодателей, проходящего в Совете Федерации в пятницу.Он отметил, что вместе с этим документом будет необходима разработка плана реализации стратегии развития регионов на федеральном и региональном уровне. "По мнению палаты регионов, в число приоритетных задач пространственного развития должны быть включены укрепление экономической и инфраструктурной связанности территорий страны, меры поддержки социально-экономического развития малых и средних городов, сельских территорий", - добавил парламентарий. Кроме того, по словам политика, развитие России требует сокращение уровня межрегиональной дифференциации, преодоление дисбаланса в системе расселения – "в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке". "Безусловно, важно закрепить в проектируемой Стратегии специальные меры и механизмы, направленные на обеспечение ускоренной интеграции Донбасса и Новороссии в единое социально-экономическое пространство России", - резюмировал Яцкин.

https://ria.ru/20240724/putin-1961740488.html

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здоровье - общество, россия, донбасс, новороссия, совет федерации рф