https://ria.ru/20240726/peterburg-1962124999.html

Почти тысячу мигрантов, задержанных в Петербурге, выдворят из России

Почти тысячу мигрантов, задержанных в Петербурге, выдворят из России - РИА Новости, 26.07.2024

Почти тысячу мигрантов, задержанных в Петербурге, выдворят из России

За последние две недели полицейские задержали в Петербурге и Ленинградской области около тысячи мигрантов, которых теперь ждет выдворение из России, сообщила... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:32

2024-07-26T12:32

2024-07-26T13:07

санкт-петербург

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. За последние две недели полицейские задержали в Петербурге и Ленинградской области около тысячи мигрантов, которых теперь ждет выдворение из России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "В течение последних двух недель сотрудники полицейского главка в Петербурге и Ленинградской области провели масштабные тотальные проверки иностранных граждан. Цель операции — декриминализация мигрантской среды", — пояснили в ведомстве.Во время рейдов полицейские проверили около 150 стройплощадок, несколько десятков рынков, 140 заведений общепита и порядка 200 мест компактного проживания мигрантов. В результате среди иностранцев выявили более 7,5 тысячи административных правонарушений, в основном миграционного законодательства. Кроме того, за две недели проверок зафиксировали почти три с половиной тысячи нарушений правил дорожного движения. Примерно сто коммерческих структур привлекли к административной ответственности за нарушения, как правило, связанные с трудовой деятельностью нанятых гастарбайтеров.

https://ria.ru/20240725/sud-1961919324.html

https://ria.ru/20240330/migranty-1936859621.html

санкт-петербург

ленинградская область

россия

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санкт-петербург, ленинградская область, россия