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Почти тысячу мигрантов, задержанных в Петербурге, выдворят из России - РИА Новости, 26.07.2024
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12:32 26.07.2024 (обновлено: 13:07 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/peterburg-1962124999.html
Почти тысячу мигрантов, задержанных в Петербурге, выдворят из России
Почти тысячу мигрантов, задержанных в Петербурге, выдворят из России - РИА Новости, 26.07.2024
Почти тысячу мигрантов, задержанных в Петербурге, выдворят из России
За последние две недели полицейские задержали в Петербурге и Ленинградской области около тысячи мигрантов, которых теперь ждет выдворение из России, сообщила... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:32
2024-07-26T13:07
санкт-петербург
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. За последние две недели полицейские задержали в Петербурге и Ленинградской области около тысячи мигрантов, которых теперь ждет выдворение из России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. &quot;В течение последних двух недель сотрудники полицейского главка в Петербурге и Ленинградской области провели масштабные тотальные проверки иностранных граждан. Цель операции — декриминализация мигрантской среды&quot;, — пояснили в ведомстве.Во время рейдов полицейские проверили около 150 стройплощадок, несколько десятков рынков, 140 заведений общепита и порядка 200 мест компактного проживания мигрантов. В результате среди иностранцев выявили более 7,5 тысячи административных правонарушений, в основном миграционного законодательства. Кроме того, за две недели проверок зафиксировали почти три с половиной тысячи нарушений правил дорожного движения. Примерно сто коммерческих структур привлекли к административной ответственности за нарушения, как правило, связанные с трудовой деятельностью нанятых гастарбайтеров.
https://ria.ru/20240725/sud-1961919324.html
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санкт-петербург, ленинградская область, россия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия
Почти тысячу мигрантов, задержанных в Петербурге, выдворят из России

В Петербурге задержали около тысячи мигрантов, их ждет выдворение из России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. За последние две недели полицейские задержали в Петербурге и Ленинградской области около тысячи мигрантов, которых теперь ждет выдворение из России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
«

"В течение последних двух недель сотрудники полицейского главка в Петербурге и Ленинградской области провели масштабные тотальные проверки иностранных граждан. Цель операции — декриминализация мигрантской среды", — пояснили в ведомстве.

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Во время рейдов полицейские проверили около 150 стройплощадок, несколько десятков рынков, 140 заведений общепита и порядка 200 мест компактного проживания мигрантов.
В результате среди иностранцев выявили более 7,5 тысячи административных правонарушений, в основном миграционного законодательства. Кроме того, за две недели проверок зафиксировали почти три с половиной тысячи нарушений правил дорожного движения.
Примерно сто коммерческих структур привлекли к административной ответственности за нарушения, как правило, связанные с трудовой деятельностью нанятых гастарбайтеров.
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