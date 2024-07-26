https://ria.ru/20240726/murashko-1962124366.html
Мурашко отметил рост доверия россиян к медицинским работникам
Мурашко отметил рост доверия россиян к медицинским работникам - РИА Новости, 26.07.2024
Мурашко отметил рост доверия россиян к медицинским работникам
Уровень доверия россиян к медицинским работникам растёт, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:29
2024-07-26T12:29
2024-07-26T12:29
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл - РИА Новости. Уровень доверия россиян к медицинским работникам растёт, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Растёт уровень доверия к медицинским работникам. Важно, чтобы взаимоотношения между медработником, врачом, медсестрой и пациентом формировались именно как среда доверия",- сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что по поручению президента в настоящее время формируются новые предложения для программы модернизации первичного звена здравоохранения. Важно, чтобы все поликлинические подразделения прошли эту модернизацию, уточнил министр.
https://ria.ru/20240205/mediki-1925403205.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко отметил рост доверия россиян к медицинским работникам
Мурашко: уровень доверия россиян к медицинским работникам растет