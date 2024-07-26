https://ria.ru/20240726/lenoblast-1962168954.html

Патрушев рассказал о ходе ликвидации вреда на полигоне "Красный Бор"

Патрушев рассказал о ходе ликвидации вреда на полигоне "Красный Бор" - РИА Новости, 26.07.2024

Патрушев рассказал о ходе ликвидации вреда на полигоне "Красный Бор"

Ликвидация накопленного экологического вреда на мусорном полигоне "Красный Бор" в Ленинградской области выполнена на 60%, масштабная работа продлится еще... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:41

2024-07-26T14:41

2024-07-26T14:41

общество

ленинградская область

россия

иркутская область

дмитрий патрушев

экология

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ликвидация накопленного экологического вреда на мусорном полигоне "Красный Бор" в Ленинградской области выполнена на 60%, масштабная работа продлится еще несколько лет, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Патрушева. По данным пресс-службы, на ликвидацию самых сложных объектов в России правительство выделило 47 миллиардов рублей. При этом в период с 2025 по 2028 годы предполагается дополнительно выделить еще 46 миллиардов. "Определенные результаты уже достигнуты. В частности, что касается полигона "Красный Бор", где мы сегодня работаем. Сюда исторически свозились опасные отходы со всего Советского Союза. На данный момент его рекультивация выполнена на 60%. И, конечно, такой опасности, как раньше, этот объект для людей и окружающей среды уже не представляет", - цитирует пресс-служба Патрушева. Он отметил, что работы продолжатся и, учитывая масштаб, продлятся еще несколько лет. По словам вице-премьера, ликвидация другого опасного объекта, Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области, продлится до 2027 года.

https://ria.ru/20240724/patrushev-1961689889.html

https://ria.ru/20240705/patrushev-1957733906.html

ленинградская область

россия

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общество, ленинградская область, россия, иркутская область, дмитрий патрушев, экология