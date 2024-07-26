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В Росздравнадзоре рассказали об эффективности российских препаратов - РИА Новости, 26.07.2024
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11:05 26.07.2024 (обновлено: 11:06 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/lekarstva-1962105366.html
В Росздравнадзоре рассказали об эффективности российских препаратов
В Росздравнадзоре рассказали об эффективности российских препаратов - РИА Новости, 26.07.2024
В Росздравнадзоре рассказали об эффективности российских препаратов
Российские препараты не проигрывают ни по безопасности, ни по эффективности зарубежным, сообщений о нежелательных реакциях на них не больше, заявила РИА Новости РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:05
2024-07-26T11:06
здоровье - общество
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл - РИА Новости. Российские препараты не проигрывают ни по безопасности, ни по эффективности зарубежным, сообщений о нежелательных реакциях на них не больше, заявила РИА Новости глава Росздравнадзора Алла Самойлова. "Российские препараты не проигрывают ни по безопасности, ни по эффективности",- сказала она. Самойлова уточнила, что Росздравнадзор полностью контролирует ситуацию с лекарственными препаратами в стране. Сообщений о нежелательных реакциях на российские препараты не больше, чем на зарубежные, отметила она.
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здоровье - общество, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество, россия
Здоровье - Общество, Алла Самойлова, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Общество, Россия
В Росздравнадзоре рассказали об эффективности российских препаратов

Глава Росздравнадзора Самойлова: российские лекарства не проигрывают зарубежным

© Depositphotos.com / AlexkalinaЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Depositphotos.com / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл - РИА Новости. Российские препараты не проигрывают ни по безопасности, ни по эффективности зарубежным, сообщений о нежелательных реакциях на них не больше, заявила РИА Новости глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Российские препараты не проигрывают ни по безопасности, ни по эффективности",- сказала она.
Самойлова уточнила, что Росздравнадзор полностью контролирует ситуацию с лекарственными препаратами в стране. Сообщений о нежелательных реакциях на российские препараты не больше, чем на зарубежные, отметила она.
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Здоровье - ОбществоАлла СамойловаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ОбществоРоссия
 
 
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