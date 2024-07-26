https://ria.ru/20240726/lekarstva-1962105366.html

В Росздравнадзоре рассказали об эффективности российских препаратов

В Росздравнадзоре рассказали об эффективности российских препаратов - РИА Новости, 26.07.2024

В Росздравнадзоре рассказали об эффективности российских препаратов

Российские препараты не проигрывают ни по безопасности, ни по эффективности зарубежным, сообщений о нежелательных реакциях на них не больше, заявила РИА Новости РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:05

2024-07-26T11:05

2024-07-26T11:06

здоровье - общество

алла самойлова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153341/04/1533410464_0:135:3456:2079_1920x0_80_0_0_55ff491ac39d8992808666275720fbea.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл - РИА Новости. Российские препараты не проигрывают ни по безопасности, ни по эффективности зарубежным, сообщений о нежелательных реакциях на них не больше, заявила РИА Новости глава Росздравнадзора Алла Самойлова. "Российские препараты не проигрывают ни по безопасности, ни по эффективности",- сказала она. Самойлова уточнила, что Росздравнадзор полностью контролирует ситуацию с лекарственными препаратами в стране. Сообщений о нежелательных реакциях на российские препараты не больше, чем на зарубежные, отметила она.

https://ria.ru/20240608/lekarstva-1951623018.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество, россия