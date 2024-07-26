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В Киеве испугались мастерской ловушки Путина для Зеленского - РИА Новости, 26.07.2024
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06:05 26.07.2024 (обновлено: 11:27 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/dubinskiy-1962068338.html
В Киеве испугались мастерской ловушки Путина для Зеленского
В Киеве испугались мастерской ловушки Путина для Зеленского - РИА Новости, 26.07.2024
В Киеве испугались мастерской ловушки Путина для Зеленского
Стремление Владимира Зеленского удержаться у власти путем затягивания процесса мирных переговоров стало ловушкой, мастерски выстроенной президентом России... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T06:05
2024-07-26T11:27
в мире
киев
россия
донецкая народная республика
владимир путин
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского удержаться у власти путем затягивания процесса мирных переговоров стало ловушкой, мастерски выстроенной президентом России Владимиром Путиным, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО.&quot;Если подходить к договоренностям по пунктам, как того хочет Зеленский, чтобы продлить свою затянувшуюся власть, — путь от зерновой сделки до границы займет годы. И это та ловушка, которую мастерски выстроил Путин ослепленному эго украинского президента&quot;, — написал парламентарий.По его словам, тот, кто следит за новостями, должен знать, что российские войска уже в 14 километрах от города Димитров (переименован Киевом в Мирноград), расположенного в ДНР рядом с Красноармейском (переименован в Покровск)."За ним — Днепропетровская область. И шансов не допустить этого (продвижения. — Прим. ред.) — не так много", — резюмировал депутат.Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. В Киеве эту инициативу отвергли.Как накануне заявил постпред России при ООН Василий Небензя, если Зеленский действительно "дозрел до разговора о мире", ему следует посмотреть на озвученную Путиным инициативу, ничего лучше Украина точно не получит.
https://ria.ru/20240726/peskov-1962056796.html
https://ria.ru/20240725/pavel-1961947075.html
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в мире, киев, россия, донецкая народная республика, владимир путин, владимир зеленский, александр дубинский, оон
В мире, Киев, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, ООН
В Киеве испугались мастерской ловушки Путина для Зеленского

Дубинский: Путин мастерски подготовил ловушку ослепленному своим эго Зеленскому

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского удержаться у власти путем затягивания процесса мирных переговоров стало ловушкой, мастерски выстроенной президентом России Владимиром Путиным, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО.
«

"Если подходить к договоренностям по пунктам, как того хочет Зеленский, чтобы продлить свою затянувшуюся власть, — путь от зерновой сделки до границы займет годы. И это та ловушка, которую мастерски выстроил Путин ослепленному эго украинского президента", — написал парламентарий.

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По его словам, тот, кто следит за новостями, должен знать, что российские войска уже в 14 километрах от города Димитров (переименован Киевом в Мирноград), расположенного в ДНР рядом с Красноармейском (переименован в Покровск).
"За ним — Днепропетровская область. И шансов не допустить этого (продвижения. — Прим. ред.) — не так много", — резюмировал депутат.
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Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. В Киеве эту инициативу отвергли.
Как накануне заявил постпред России при ООН Василий Небензя, если Зеленский действительно "дозрел до разговора о мире", ему следует посмотреть на озвученную Путиным инициативу, ничего лучше Украина точно не получит.
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В миреКиевРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийООН
 
 
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