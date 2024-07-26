https://ria.ru/20240726/dubinskiy-1962068338.html

В Киеве испугались мастерской ловушки Путина для Зеленского

В Киеве испугались мастерской ловушки Путина для Зеленского - РИА Новости, 26.07.2024

В Киеве испугались мастерской ловушки Путина для Зеленского

Стремление Владимира Зеленского удержаться у власти путем затягивания процесса мирных переговоров стало ловушкой, мастерски выстроенной президентом России... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T06:05

2024-07-26T06:05

2024-07-26T11:27

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского удержаться у власти путем затягивания процесса мирных переговоров стало ловушкой, мастерски выстроенной президентом России Владимиром Путиным, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО."Если подходить к договоренностям по пунктам, как того хочет Зеленский, чтобы продлить свою затянувшуюся власть, — путь от зерновой сделки до границы займет годы. И это та ловушка, которую мастерски выстроил Путин ослепленному эго украинского президента", — написал парламентарий.По его словам, тот, кто следит за новостями, должен знать, что российские войска уже в 14 километрах от города Димитров (переименован Киевом в Мирноград), расположенного в ДНР рядом с Красноармейском (переименован в Покровск)."За ним — Днепропетровская область. И шансов не допустить этого (продвижения. — Прим. ред.) — не так много", — резюмировал депутат.Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. В Киеве эту инициативу отвергли.Как накануне заявил постпред России при ООН Василий Небензя, если Зеленский действительно "дозрел до разговора о мире", ему следует посмотреть на озвученную Путиным инициативу, ничего лучше Украина точно не получит.

https://ria.ru/20240726/peskov-1962056796.html

https://ria.ru/20240725/pavel-1961947075.html

https://radiosputnik.ru/20240724/peregovory-1961804293.html

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в мире, киев, россия, донецкая народная республика, владимир путин, владимир зеленский, александр дубинский, оон