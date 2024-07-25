https://ria.ru/20240725/somali-1961854900.html
В Сомали назвали необходимым открытие в столице российского посольства
В Сомали назвали необходимым открытие в столице российского посольства - РИА Новости, 25.07.2024
В Сомали назвали необходимым открытие в столице российского посольства
Власти Сомали хотели бы, чтобы в Могадишо было открыто посольство России, этот вопрос может быть поднят на министерской встрече РФ и стран Африки осенью в Сочи, РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T06:37
2024-07-25T06:37
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ДОХА, 25 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Власти Сомали хотели бы, чтобы в Могадишо было открыто посольство России, этот вопрос может быть поднят на министерской встрече РФ и стран Африки осенью в Сочи, сообщил РИА Новости в среду глава сомалийского МИД Ахмед Моалим Фики. "Наше посольство работает в России, оно никогда не закрывалось, несмотря на гражданские войны, и взамен необходимо открытие посольства России в Могадишо. Мы приветствуем открытие посольства РФ, если у России присутствует желание", - отметил Фики. По его словам, тема открытия диппредставительства РФ в Сомали поднималась прежними главами МИД республики в беседах с российскими официальными лицами, и он также может затронуть ее во время предстоящей конференции в Сочи. В марте посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров заявил РИА Новости, что осенью в Сочи на двухдневной встрече глав МИД формата "Россия - Африка" подведут промежуточные итоги после второго саммита, прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, а также наметят основные направления развития.
https://ria.ru/20240720/turtsiya-1960889766.html
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сомали, сочи, санкт-петербург, олег озеров
Сомали, Сочи, Санкт-Петербург, Олег Озеров
В Сомали назвали необходимым открытие в столице российского посольства
Глава МИД Сомали Фики: в Могадишо необходимо открыть посольство России
ДОХА, 25 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Власти Сомали хотели бы, чтобы в Могадишо было открыто посольство России, этот вопрос может быть поднят на министерской встрече РФ и стран Африки осенью в Сочи, сообщил РИА Новости в среду глава сомалийского МИД Ахмед Моалим Фики.
"Наше посольство работает в России, оно никогда не закрывалось, несмотря на гражданские войны, и взамен необходимо открытие посольства России в Могадишо. Мы приветствуем открытие посольства РФ, если у России присутствует желание", - отметил Фики.
По его словам, тема открытия диппредставительства РФ в Сомали поднималась прежними главами МИД республики в беседах с российскими официальными лицами, и он также может затронуть ее во время предстоящей конференции в Сочи.
В марте посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров
заявил РИА Новости, что осенью в Сочи
на двухдневной встрече глав МИД формата "Россия - Африка" подведут промежуточные итоги после второго саммита, прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге
, а также наметят основные направления развития.