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Ректор дубайского университета назвал Россию колыбелью наук и знаний
Ректор дубайского университета назвал Россию колыбелью наук и знаний - РИА Новости, 25.07.2024
Ректор дубайского университета назвал Россию колыбелью наук и знаний
Ректор Гуманитарного университета имени Мухаммада бин Заида (Объединенные Арабские Эмираты) доктор Халифа Мубарак Аз-Захири сообщил РИА Новости, что считает... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:42
2024-07-25T19:42
2024-07-25T19:42
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КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Ректор Гуманитарного университета имени Мухаммада бин Заида (Объединенные Арабские Эмираты) доктор Халифа Мубарак Аз-Захири сообщил РИА Новости, что считает Россию колыбелью наук и знаний. "Россию, в том числе, Татарстан считаю колыбелью знаний и наук, ведь несколько веков назад именно здесь впервые в мире был напечатан Коран типографским способом. Затем десятки тысяч экземпляров священного Писания мусульман разошлись по всему исламскому миру. Здесь, в России родились и выросли виднейшие мыслители, чьи труды по темам образования, просвещения актуальны по сей день. Подчеркну, сейчас я имею в виду не только религиозную (исламскую) тему, но и светскую. У многонациональной России величайшая, богатейшая история и культура", - рассказал агентству доктор Халифа Мубарак Аз-Захири во время Форума мусульманской молодежи стран-участниц БРИКС "Созидание. Ответственность. Лидерство". Он отметил, что в России много мечетей, православных храмов и духовных центров. "Это доказывает, что Россия сильна своим единством народов, добрососедским и чутким отношением друг другу. Богатство государства в первую очередь определяется не полезными ископаемыми или иными ресурсами, а именно спокойствием в обществе и уверенностью в завтрашнем дне", - сказал он.
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россия, брикс, оаэ
Ректор дубайского университета назвал Россию колыбелью наук и знаний
Ректор Гуманитарного университета в ОАЭ назвал Россию колыбелью наук и знаний
КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Ректор Гуманитарного университета имени Мухаммада бин Заида (Объединенные Арабские Эмираты) доктор Халифа Мубарак Аз-Захири сообщил РИА Новости, что считает Россию колыбелью наук и знаний.
"Россию, в том числе, Татарстан считаю колыбелью знаний и наук, ведь несколько веков назад именно здесь впервые в мире был напечатан Коран типографским способом. Затем десятки тысяч экземпляров священного Писания мусульман разошлись по всему исламскому миру. Здесь, в России родились и выросли виднейшие мыслители, чьи труды по темам образования, просвещения актуальны по сей день. Подчеркну, сейчас я имею в виду не только религиозную (исламскую) тему, но и светскую. У многонациональной России величайшая, богатейшая история и культура", - рассказал агентству доктор Халифа Мубарак Аз-Захири во время Форума мусульманской молодежи стран-участниц БРИКС "Созидание. Ответственность. Лидерство".
Он отметил, что в России много мечетей, православных храмов и духовных центров.
"Это доказывает, что Россия сильна своим единством народов, добрососедским и чутким отношением друг другу. Богатство государства в первую очередь определяется не полезными ископаемыми или иными ресурсами, а именно спокойствием в обществе и уверенностью в завтрашнем дне", - сказал он.