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Петербург ведет активную работу по выходу на 100-процентную обработку ТКО - РИА Новости, 25.07.2024
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18:41 25.07.2024 (обновлено: 18:42 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/pererabotka-1962020706.html
Петербург ведет активную работу по выходу на 100-процентную обработку ТКО
Петербург ведет активную работу по выходу на 100-процентную обработку ТКО - РИА Новости, 25.07.2024
Петербург ведет активную работу по выходу на 100-процентную обработку ТКО
Санкт-Петербург ведет активную работу по выходу на 100-процентную обработку твердых коммунальных отходов в соответствии с поручением президента России, сообщил... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:41
2024-07-25T18:42
жкх
санкт-петербург
россия
ленинградская область
александр беглов
дмитрий патрушев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург ведет активную работу по выходу на 100-процентную обработку твердых коммунальных отходов в соответствии с поручением президента России, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в ходе рабочего совещания заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева с Бегловым обсуждались вопросы социально-экономического развития города, экологической ситуации на территории комплекса переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) "Волхонка" (КПО "Волхонка") и перспективы реформы обращения с отходами в Петербурге. Отмечается, что Патрушев поддержал инициативы Петербурга в сфере экологии. Исторически высокий промышленный и торговый потенциал Северной столицы обязывает уделять особое внимание природоохранным мероприятиям. Работы продолжаются в рамках федерального проекта "Чистая страна". Петербург также участвует в нацпроекте "Экология". В его рамках построен комплекс по переработке отходов "Волхонка". Участие Петербурга в природоохранных мероприятиях в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие" затронет, в том числе, уникальные водные объекты в Царском Селе и в Петергофе. До начала совещания Беглов продемонстрировал Патрушеву работу высокотехнологичного комплекса переработки ТКО, который соответствует современным стандартам экологической безопасности. На всей протяженности автоматической конвейерной ленты длиной более 4 километров установлено порядка 180 единиц современной техники, 90% которой - российского производства. Губернатор рассказал, что город совместно с Ленинградской областью ведет активную работу в природоохранной сфере. Агломерация утвердила Единую концепцию по обращению с ТКО. Проектируются и строятся пять новых заводов по их переработке, включая предприятие "Волхонка". Первый этап комплекса "Волхонка" был введен в эксплуатацию в прошлом году. Его мощность по обработке отходов - 200 тысяч тонн в год, по утилизации - 38,7 тысячи тонн в год. ТКО обрабатывают наиболее эффективным способом – путем доведения до экологически безопасного состояния. Это стало возможным благодаря технологии тоннельного компостирования, применяемой впервые в Петербурге и Ленинградской области. Производственные линии второго корпуса сортировки позволяют перерабатывать 400 тысяч тонн сырья в год. С вводом второго этапа, который планируется в этом году, полная мощность комплекса достигнет 600 тысяч тонн в год. Благодаря этому КПО "Волхонка" станет одним из самых крупных подобных комплексов на городской территории в России. "Петербург планомерно движется к поставленной президентом цели выйти на 100-процентную обработку твердых коммунальных отходов", – сказал Беглов. Он также отметил, что в городе активно внедряется практика раздельного накопления отходов. По итогам прошлого года, все районы города охвачены соответствующей инфраструктурой. "Количество раздельно собранных отходов увеличилось почти в 14 раз с 2022 года. Это свидетельствует о постоянном росте экологической культуры горожан", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20231017/peterburg-1903284427.html
https://ria.ru/20231227/peterburg-1918502962.html
https://ria.ru/20240426/pererabotka-1942617906.html
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жкх, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр беглов, дмитрий патрушев
ЖКХ, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Александр Беглов, Дмитрий Патрушев

Петербург ведет активную работу по выходу на 100-процентную обработку ТКО

© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаПетербург ведет активную работу по выходу на 100-процентную обработку ТКО
Петербург ведет активную работу по выходу на 100-процентную обработку ТКО - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург ведет активную работу по выходу на 100-процентную обработку твердых коммунальных отходов в соответствии с поручением президента России, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в ходе рабочего совещания заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева с Бегловым обсуждались вопросы социально-экономического развития города, экологической ситуации на территории комплекса переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) "Волхонка" (КПО "Волхонка") и перспективы реформы обращения с отходами в Петербурге.
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаРабочее совещание зампреда правительства Дмитрия Патрушева с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Рабочее совещание зампреда правительства Дмитрия Патрушева с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Рабочее совещание зампреда правительства Дмитрия Патрушева с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Отмечается, что Патрушев поддержал инициативы Петербурга в сфере экологии.
Исторически высокий промышленный и торговый потенциал Северной столицы обязывает уделять особое внимание природоохранным мероприятиям. Работы продолжаются в рамках федерального проекта "Чистая страна". Петербург также участвует в нацпроекте "Экология". В его рамках построен комплекс по переработке отходов "Волхонка". Участие Петербурга в природоохранных мероприятиях в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие" затронет, в том числе, уникальные водные объекты в Царском Селе и в Петергофе.
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До начала совещания Беглов продемонстрировал Патрушеву работу высокотехнологичного комплекса переработки ТКО, который соответствует современным стандартам экологической безопасности. На всей протяженности автоматической конвейерной ленты длиной более 4 километров установлено порядка 180 единиц современной техники, 90% которой - российского производства.
Губернатор рассказал, что город совместно с Ленинградской областью ведет активную работу в природоохранной сфере. Агломерация утвердила Единую концепцию по обращению с ТКО. Проектируются и строятся пять новых заводов по их переработке, включая предприятие "Волхонка".
Первый этап комплекса "Волхонка" был введен в эксплуатацию в прошлом году. Его мощность по обработке отходов - 200 тысяч тонн в год, по утилизации - 38,7 тысячи тонн в год. ТКО обрабатывают наиболее эффективным способом – путем доведения до экологически безопасного состояния. Это стало возможным благодаря технологии тоннельного компостирования, применяемой впервые в Петербурге и Ленинградской области.
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Производственные линии второго корпуса сортировки позволяют перерабатывать 400 тысяч тонн сырья в год. С вводом второго этапа, который планируется в этом году, полная мощность комплекса достигнет 600 тысяч тонн в год. Благодаря этому КПО "Волхонка" станет одним из самых крупных подобных комплексов на городской территории в России.
"Петербург планомерно движется к поставленной президентом цели выйти на 100-процентную обработку твердых коммунальных отходов", – сказал Беглов.
Он также отметил, что в городе активно внедряется практика раздельного накопления отходов. По итогам прошлого года, все районы города охвачены соответствующей инфраструктурой.
"Количество раздельно собранных отходов увеличилось почти в 14 раз с 2022 года. Это свидетельствует о постоянном росте экологической культуры горожан", – отметил губернатор.
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