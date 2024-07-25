https://ria.ru/20240725/pererabotka-1962020706.html

Петербург ведет активную работу по выходу на 100-процентную обработку ТКО

Петербург ведет активную работу по выходу на 100-процентную обработку ТКО - РИА Новости, 25.07.2024

Петербург ведет активную работу по выходу на 100-процентную обработку ТКО

Санкт-Петербург ведет активную работу по выходу на 100-процентную обработку твердых коммунальных отходов в соответствии с поручением президента России, сообщил... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:41

2024-07-25T18:41

2024-07-25T18:42

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санкт-петербург

россия

ленинградская область

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург ведет активную работу по выходу на 100-процентную обработку твердых коммунальных отходов в соответствии с поручением президента России, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в ходе рабочего совещания заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева с Бегловым обсуждались вопросы социально-экономического развития города, экологической ситуации на территории комплекса переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) "Волхонка" (КПО "Волхонка") и перспективы реформы обращения с отходами в Петербурге. Отмечается, что Патрушев поддержал инициативы Петербурга в сфере экологии. Исторически высокий промышленный и торговый потенциал Северной столицы обязывает уделять особое внимание природоохранным мероприятиям. Работы продолжаются в рамках федерального проекта "Чистая страна". Петербург также участвует в нацпроекте "Экология". В его рамках построен комплекс по переработке отходов "Волхонка". Участие Петербурга в природоохранных мероприятиях в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие" затронет, в том числе, уникальные водные объекты в Царском Селе и в Петергофе. До начала совещания Беглов продемонстрировал Патрушеву работу высокотехнологичного комплекса переработки ТКО, который соответствует современным стандартам экологической безопасности. На всей протяженности автоматической конвейерной ленты длиной более 4 километров установлено порядка 180 единиц современной техники, 90% которой - российского производства. Губернатор рассказал, что город совместно с Ленинградской областью ведет активную работу в природоохранной сфере. Агломерация утвердила Единую концепцию по обращению с ТКО. Проектируются и строятся пять новых заводов по их переработке, включая предприятие "Волхонка". Первый этап комплекса "Волхонка" был введен в эксплуатацию в прошлом году. Его мощность по обработке отходов - 200 тысяч тонн в год, по утилизации - 38,7 тысячи тонн в год. ТКО обрабатывают наиболее эффективным способом – путем доведения до экологически безопасного состояния. Это стало возможным благодаря технологии тоннельного компостирования, применяемой впервые в Петербурге и Ленинградской области. Производственные линии второго корпуса сортировки позволяют перерабатывать 400 тысяч тонн сырья в год. С вводом второго этапа, который планируется в этом году, полная мощность комплекса достигнет 600 тысяч тонн в год. Благодаря этому КПО "Волхонка" станет одним из самых крупных подобных комплексов на городской территории в России. "Петербург планомерно движется к поставленной президентом цели выйти на 100-процентную обработку твердых коммунальных отходов", – сказал Беглов. Он также отметил, что в городе активно внедряется практика раздельного накопления отходов. По итогам прошлого года, все районы города охвачены соответствующей инфраструктурой. "Количество раздельно собранных отходов увеличилось почти в 14 раз с 2022 года. Это свидетельствует о постоянном росте экологической культуры горожан", – отметил губернатор.

https://ria.ru/20231017/peterburg-1903284427.html

https://ria.ru/20231227/peterburg-1918502962.html

https://ria.ru/20240426/pererabotka-1942617906.html

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Алёна Пава

жкх, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр беглов, дмитрий патрушев