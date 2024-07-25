https://ria.ru/20240725/minoborony-1962033750.html
Минобороны развернет множество военно-медицинских объектов в разных городах
Минобороны развернет множество военно-медицинских объектов в разных городах - РИА Новости, 25.07.2024
Минобороны развернет множество военно-медицинских объектов в разных городах
Руководство РФ приняло решение развернуть большое количество военно-медицинских объектов в разных городах, работы на особом контроле Минобороны, сообщили в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:59
2024-07-25T19:59
2024-07-25T19:59
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Руководство РФ приняло решение развернуть большое количество военно-медицинских объектов в разных городах, работы на особом контроле Минобороны, сообщили в министерстве. Заместители министра обороны Российской Федерации Павел Фрадков и Анна Цивилева прибыли в войска Южного военного округа с рабочей поездкой. В ходе рабочей поездки они проверили ход строительства новых фондов пятого филиала 412 военного госпиталя Минобороны России. "Сейчас объекты медицинской инфраструктуры для министерства обороны крайне важны в силу складывающихся обстоятельств и в силу момента времени. Руководством страны принято решение о развертывании достаточно большого количества военно-медицинских объектов в разных городах нашей страны, эти работы ведутся, они контролируются, находятся на особом контроле руководства министерства обороны", - приводятся в сообщении слова Фрадкова. По словам Цивилевой, строительство нового военного госпиталя на берегу Каспийского моря в Махачкале будет полностью завершено к февралю 2025 года.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), здоровье - общество
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Здоровье - Общество
Минобороны развернет множество военно-медицинских объектов в разных городах
Фрадков: Минобороны развернет большое количество военно-медицинских объектов
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Руководство РФ приняло решение развернуть большое количество военно-медицинских объектов в разных городах, работы на особом контроле Минобороны, сообщили в министерстве.
Заместители министра обороны Российской Федерации Павел Фрадков и Анна Цивилева прибыли в войска Южного военного округа с рабочей поездкой. В ходе рабочей поездки они проверили ход строительства новых фондов пятого филиала 412 военного госпиталя Минобороны России.
"Сейчас объекты медицинской инфраструктуры для министерства обороны крайне важны в силу складывающихся обстоятельств и в силу момента времени. Руководством страны принято решение о развертывании достаточно большого количества военно-медицинских объектов в разных городах нашей страны, эти работы ведутся, они контролируются, находятся на особом контроле руководства министерства обороны", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.
По словам Цивилевой, строительство нового военного госпиталя на берегу Каспийского моря
в Махачкале
будет полностью завершено к февралю 2025 года.