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Минобороны развернет множество военно-медицинских объектов в разных городах - РИА Новости, 25.07.2024
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19:59 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/minoborony-1962033750.html
Минобороны развернет множество военно-медицинских объектов в разных городах
Минобороны развернет множество военно-медицинских объектов в разных городах - РИА Новости, 25.07.2024
Минобороны развернет множество военно-медицинских объектов в разных городах
Руководство РФ приняло решение развернуть большое количество военно-медицинских объектов в разных городах, работы на особом контроле Минобороны, сообщили в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:59
2024-07-25T19:59
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Руководство РФ приняло решение развернуть большое количество военно-медицинских объектов в разных городах, работы на особом контроле Минобороны, сообщили в министерстве. Заместители министра обороны Российской Федерации Павел Фрадков и Анна Цивилева прибыли в войска Южного военного округа с рабочей поездкой. В ходе рабочей поездки они проверили ход строительства новых фондов пятого филиала 412 военного госпиталя Минобороны России. "Сейчас объекты медицинской инфраструктуры для министерства обороны крайне важны в силу складывающихся обстоятельств и в силу момента времени. Руководством страны принято решение о развертывании достаточно большого количества военно-медицинских объектов в разных городах нашей страны, эти работы ведутся, они контролируются, находятся на особом контроле руководства министерства обороны", - приводятся в сообщении слова Фрадкова. По словам Цивилевой, строительство нового военного госпиталя на берегу Каспийского моря в Махачкале будет полностью завершено к февралю 2025 года.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), здоровье - общество
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Здоровье - Общество
Минобороны развернет множество военно-медицинских объектов в разных городах

Фрадков: Минобороны развернет большое количество военно-медицинских объектов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Руководство РФ приняло решение развернуть большое количество военно-медицинских объектов в разных городах, работы на особом контроле Минобороны, сообщили в министерстве.
Заместители министра обороны Российской Федерации Павел Фрадков и Анна Цивилева прибыли в войска Южного военного округа с рабочей поездкой. В ходе рабочей поездки они проверили ход строительства новых фондов пятого филиала 412 военного госпиталя Минобороны России.
"Сейчас объекты медицинской инфраструктуры для министерства обороны крайне важны в силу складывающихся обстоятельств и в силу момента времени. Руководством страны принято решение о развертывании достаточно большого количества военно-медицинских объектов в разных городах нашей страны, эти работы ведутся, они контролируются, находятся на особом контроле руководства министерства обороны", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.
По словам Цивилевой, строительство нового военного госпиталя на берегу Каспийского моря в Махачкале будет полностью завершено к февралю 2025 года.
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