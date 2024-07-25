https://ria.ru/20240725/gavana-1961876535.html

Корабли Балтийского флота отправились на Кубу

Корабли Балтийского флота отправились на Кубу - РИА Новости, 25.07.2024

Корабли Балтийского флота отправились на Кубу

Корабли Балтийского флота Российской Федерации войдут в порт столицы Кубы Гаваны, сообщило Министерство революционных Вооруженных сил Кубы в соцсети Х. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:11

2024-07-25T10:11

2024-07-25T12:25

куба

гавана

санкт-петербург

сергей марков

вмф рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961886594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7d9211ae8ef34531985c8ad99cf3f20.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Корабли Балтийского флота Российской Федерации войдут в порт столицы Кубы Гаваны, сообщило Министерство революционных Вооруженных сил Кубы в соцсети Х. "Между 27 и 30 июля с рабочим визитом в порт Гаваны прибудут корабли Балтийского флота Российской Федерации, включающие: учебное судно "Смольный", патрульный фрегат "Неустрашимый" и танкер "Ельня", — указали в ведомстве.Во время визита российские моряки встретятся с главой Военно-морских сил Кубы, властями Гаваны, посетят достопримечательности, а также примут участие в других мероприятиях. Кроме того, местные жители смогут посетить корабль "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля. Двенадцатого июня корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер", во время дальнего похода зашла в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня. Накануне делегация Кубы во главе с командующим ВМС республики Луисом Рейесом Лопесом прибыла в Санкт-Петербург для участия в Дне ВМФ.

https://radiosputnik.ru/20240623/podlodka-1954919309.html

https://ria.ru/20240724/korabl-1961611816.html

куба

гавана

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куба, гавана, санкт-петербург, сергей марков, вмф рф, безопасность