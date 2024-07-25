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Корабли Балтийского флота отправились на Кубу
Корабли Балтийского флота отправились на Кубу - РИА Новости, 25.07.2024
Корабли Балтийского флота отправились на Кубу
Корабли Балтийского флота Российской Федерации войдут в порт столицы Кубы Гаваны, сообщило Министерство революционных Вооруженных сил Кубы в соцсети Х. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:11
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Корабли Балтийского флота Российской Федерации войдут в порт столицы Кубы Гаваны, сообщило Министерство революционных Вооруженных сил Кубы в соцсети Х. "Между 27 и 30 июля с рабочим визитом в порт Гаваны прибудут корабли Балтийского флота Российской Федерации, включающие: учебное судно "Смольный", патрульный фрегат "Неустрашимый" и танкер "Ельня", — указали в ведомстве.Во время визита российские моряки встретятся с главой Военно-морских сил Кубы, властями Гаваны, посетят достопримечательности, а также примут участие в других мероприятиях. Кроме того, местные жители смогут посетить корабль "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля. Двенадцатого июня корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер", во время дальнего похода зашла в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня. Накануне делегация Кубы во главе с командующим ВМС республики Луисом Рейесом Лопесом прибыла в Санкт-Петербург для участия в Дне ВМФ.
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куба, гавана, санкт-петербург, сергей марков, вмф рф, безопасность
Куба, Гавана, Санкт-Петербург, Сергей Марков, ВМФ РФ, Безопасность
Корабли Балтийского флота отправились на Кубу
Минобороны Кубы: российские корабли войдут в порт Гаваны
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Корабли Балтийского флота Российской Федерации войдут в порт столицы Кубы Гаваны, сообщило Министерство революционных Вооруженных сил Кубы в соцсети Х
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"Между 27 и 30 июля с рабочим визитом в порт Гаваны прибудут корабли Балтийского флота Российской Федерации, включающие: учебное судно "Смольный", патрульный фрегат "Неустрашимый" и танкер "Ельня", — указали в ведомстве.
Во время визита российские моряки встретятся с главой Военно-морских сил Кубы, властями Гаваны, посетят достопримечательности, а также примут участие в других мероприятиях.
Кроме того, местные жители смогут посетить корабль "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля.
Двенадцатого июня корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер", во время дальнего похода зашла в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.
Накануне делегация Кубы во главе с командующим ВМС республики Луисом Рейесом Лопесом прибыла в Санкт-Петербург для участия в Дне ВМФ.