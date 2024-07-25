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Корабли Балтийского флота отправились на Кубу - РИА Новости, 25.07.2024
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10:11 25.07.2024 (обновлено: 12:25 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/gavana-1961876535.html
Корабли Балтийского флота отправились на Кубу
Корабли Балтийского флота отправились на Кубу - РИА Новости, 25.07.2024
Корабли Балтийского флота отправились на Кубу
Корабли Балтийского флота Российской Федерации войдут в порт столицы Кубы Гаваны, сообщило Министерство революционных Вооруженных сил Кубы в соцсети Х. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:11
2024-07-25T12:25
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гавана
санкт-петербург
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Корабли Балтийского флота Российской Федерации войдут в порт столицы Кубы Гаваны, сообщило Министерство революционных Вооруженных сил Кубы в соцсети Х. &quot;Между 27 и 30 июля с рабочим визитом в порт Гаваны прибудут корабли Балтийского флота Российской Федерации, включающие: учебное судно &quot;Смольный&quot;, патрульный фрегат &quot;Неустрашимый&quot; и танкер &quot;Ельня&quot;, — указали в ведомстве.Во время визита российские моряки встретятся с главой Военно-морских сил Кубы, властями Гаваны, посетят достопримечательности, а также примут участие в других мероприятиях. Кроме того, местные жители смогут посетить корабль "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля. Двенадцатого июня корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер", во время дальнего похода зашла в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня. Накануне делегация Кубы во главе с командующим ВМС республики Луисом Рейесом Лопесом прибыла в Санкт-Петербург для участия в Дне ВМФ.
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куба, гавана, санкт-петербург, сергей марков, вмф рф, безопасность
Куба, Гавана, Санкт-Петербург, Сергей Марков, ВМФ РФ, Безопасность
Корабли Балтийского флота отправились на Кубу

Минобороны Кубы: российские корабли войдут в порт Гаваны

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФрегат "Неустрашимый"
Фрегат Неустрашимый - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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Фрегат "Неустрашимый". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Корабли Балтийского флота Российской Федерации войдут в порт столицы Кубы Гаваны, сообщило Министерство революционных Вооруженных сил Кубы в соцсети Х.
«

"Между 27 и 30 июля с рабочим визитом в порт Гаваны прибудут корабли Балтийского флота Российской Федерации, включающие: учебное судно "Смольный", патрульный фрегат "Неустрашимый" и танкер "Ельня", — указали в ведомстве.

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Во время визита российские моряки встретятся с главой Военно-морских сил Кубы, властями Гаваны, посетят достопримечательности, а также примут участие в других мероприятиях.
Кроме того, местные жители смогут посетить корабль "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля.
Двенадцатого июня корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер", во время дальнего похода зашла в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.
Накануне делегация Кубы во главе с командующим ВМС республики Луисом Рейесом Лопесом прибыла в Санкт-Петербург для участия в Дне ВМФ.
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