https://ria.ru/20240725/dagestan-1962039883.html
В Дагестане установят памятник участникам СВО с музеем
В Дагестане установят памятник участникам СВО с музеем - РИА Новости, 25.07.2024
В Дагестане установят памятник участникам СВО с музеем
Большой памятник с музеем в честь участников специальной военной операции планируется установить в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:42
2024-07-25T20:42
2024-07-25T20:42
общество
россия
сергей меликов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Большой памятник с музеем в честь участников специальной военной операции планируется установить в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов. "Мы на одной из подобранных площадей хотим установить большой памятник в память о защитниках Отечества, участниках специальной военной операции… Основой этого памятника мы хотим сделать некую панораму, внутри которой сделать музей, где все наши погибшие, все живые, все наши герои найдут себя там в определенных символах", – сказал Меликов на встрече с ветеранами и членами семей участников СВО. По его словам, за основу памятника будет взят образ Нурмагомеда Гаджимагомедова – первого военнослужащего, удостоенного звания Героя России (посмертно) с начала спецоперации. "Сам памятник будет символизировать всех участников специальной военной операции… Венчать его сверху будет Знамя Победы", – добавил глава республики.
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общество, россия, сергей меликов, республика дагестан
Общество, Россия, Сергей Меликов, Республика Дагестан
В Дагестане установят памятник участникам СВО с музеем
Меликов: в Дагестане установят памятник с музеем в честь участников спецоперации
МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Большой памятник с музеем в честь участников специальной военной операции планируется установить в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов.
"Мы на одной из подобранных площадей хотим установить большой памятник в память о защитниках Отечества, участниках специальной военной операции… Основой этого памятника мы хотим сделать некую панораму, внутри которой сделать музей, где все наши погибшие, все живые, все наши герои найдут себя там в определенных символах", – сказал Меликов на встрече с ветеранами и членами семей участников СВО.
По его словам, за основу памятника будет взят образ Нурмагомеда Гаджимагомедова – первого военнослужащего, удостоенного звания Героя России
(посмертно) с начала спецоперации.
"Сам памятник будет символизировать всех участников специальной военной операции… Венчать его сверху будет Знамя Победы", – добавил глава республики.