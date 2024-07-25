https://ria.ru/20240725/dagestan-1962039883.html

В Дагестане установят памятник участникам СВО с музеем

В Дагестане установят памятник участникам СВО с музеем - РИА Новости, 25.07.2024

В Дагестане установят памятник участникам СВО с музеем

Большой памятник с музеем в честь участников специальной военной операции планируется установить в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:42

2024-07-25T20:42

2024-07-25T20:42

общество

россия

сергей меликов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Большой памятник с музеем в честь участников специальной военной операции планируется установить в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов. "Мы на одной из подобранных площадей хотим установить большой памятник в память о защитниках Отечества, участниках специальной военной операции… Основой этого памятника мы хотим сделать некую панораму, внутри которой сделать музей, где все наши погибшие, все живые, все наши герои найдут себя там в определенных символах", – сказал Меликов на встрече с ветеранами и членами семей участников СВО. По его словам, за основу памятника будет взят образ Нурмагомеда Гаджимагомедова – первого военнослужащего, удостоенного звания Героя России (посмертно) с начала спецоперации. "Сам памятник будет символизировать всех участников специальной военной операции… Венчать его сверху будет Знамя Победы", – добавил глава республики.

https://ria.ru/20240508/pamyatnik-1944604958.html

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общество, россия, сергей меликов, республика дагестан