https://ria.ru/20240724/sammit-1961696154.html
Молодежный саммит БРИКС начал работу в Ульяновской области
Молодежный саммит БРИКС начал работу в Ульяновской области - РИА Новости, 24.07.2024
Молодежный саммит БРИКС начал работу в Ульяновской области
Культурно-гуманитарная сфера, промышленная кооперация, инвестиции и торговля являются приоритетными векторами международного сотрудничества Ульяновской области... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:36
2024-07-24T13:36
2024-07-24T13:36
ульяновская область
алексей русских
брикс
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
фонд "росконгресс"
индия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961694056_0:13:1500:857_1920x0_80_0_0_7ebbdf74084c6a80da0d1243c1e7a645.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Культурно-гуманитарная сфера, промышленная кооперация, инвестиции и торговля являются приоритетными векторами международного сотрудничества Ульяновской области со странами БРИКС, заявил губернатор региона Алексей Русских в ходе Молодежного саммита БРИКС. Саммит проходит в Ульяновской области с 22 по 26 июля. Русских отметил, что Ульяновская область четыре года ведет активную работу по укреплению взаимодействия молодежи России и стран БРИКС. "Неоднократно регион выступал площадкой для проведения мероприятий международного уровня. На нашей территории ежегодно проходит Международный молодежный лагерь стран БРИКС. Сегодня Ульяновская область принимает у себя порядка 200 молодых людей из Бразилии, Индии, Китая, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии, ЮАР и России в рамках Молодежного саммита БРИКС. Это возможность показать наш регион как центр молодежного сотрудничества и инноваций, а также привлечь внимание к нашим достижениям и возможностям", - привели в пресс-службе облправительства слова Русских. Кроме того, совместно с "Росмолодежью" учрежден Проектный офис международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия-БРИКС", на базе которого осуществляется системное сотрудничество с партнерами. Заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев отметил, что в округе с 2013 года реализуется комплекс социально-значимых общественных проектов, в том числе, направленных на детей и молодежь. "Наши проекты можно поделить на несколько категорий: есть спортивные проекты, проекты в сфере культуры и искусства, проекты, направленные на поддержку одаренных детей и молодёжи, на военно-патриотическое воспитание, также реализуются проекты для людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Мы стараемся обеспечивать международный формат участия в наших проектах для представителей дружественных стран и мы с радостью готовы пригласить талантливую молодежь принять участие в окружных проектах", - сказал он. Как сообщили в пресс-службе, в рамках саммита уже состоялись панельные сессии по темам "Просвещение молодежи БРИКС. О БРИКС и для БРИКС" и "Молодежное предпринимательство БРИКС – пространство возможностей". "У нас есть пять ключевых направлений саммита – одно из них предпринимательство. Помимо того, что будет отдельная панельная сессия, образовательная программа, планируется проведение открытого диалога с представителями, молодыми бизнесменами из Индии и Ирана, которые уже ведут свой бизнес в Российской Федерации. Кроме образовательных программ в части предпринимательства ребята разработают инициативы", - цитируются в сообщении слова замруководителя Росмолодежи Павла Абрамова. Итогом проведения Молодежного саммита БРИКС станет принятие декларации, предложения из которой будут отправлены на саммит БРИКС в Казани в октябре 2024 года. "По результатам саммита мы ожидаем конкретных инициатив и предложений, которые можно будет реализовать в рамках молодежной политики. Также важен обмен опытом между странами и развитие совместных проектов, которые могут быть полезны для всех участников", - резюмировал Русских. Организаторами Молодежного саммита выступили Росмолодежь, Фонд Росконгресс, Проектный офис международного молодежного сотрудничества "Россия-БРИКС", правительство Ульяновской области и региональное министерство молодежного развития.
https://ria.ru/20240724/investitsii-1961692849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей русских, брикс, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), фонд "росконгресс", индия, россия
Ульяновская область, Алексей Русских, БРИКС, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Фонд "Росконгресс", Индия, Россия
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Культурно-гуманитарная сфера, промышленная кооперация, инвестиции и торговля являются приоритетными векторами международного сотрудничества Ульяновской области со странами БРИКС, заявил губернатор региона Алексей Русских в ходе Молодежного саммита БРИКС.
Саммит проходит в Ульяновской области с 22 по 26 июля.
Русских отметил, что Ульяновская область четыре года ведет активную работу по укреплению взаимодействия молодежи России
и стран БРИКС.
"Неоднократно регион выступал площадкой для проведения мероприятий международного уровня. На нашей территории ежегодно проходит Международный молодежный лагерь стран БРИКС. Сегодня Ульяновская область принимает у себя порядка 200 молодых людей из Бразилии
, Индии
, Китая
, Египта
, Ирана
, ОАЭ
, Саудовской Аравии
, Эфиопии
, ЮАР
и России в рамках Молодежного саммита БРИКС. Это возможность показать наш регион как центр молодежного сотрудничества и инноваций, а также привлечь внимание к нашим достижениям и возможностям", - привели в пресс-службе облправительства слова Русских.
Кроме того, совместно с "Росмолодежью" учрежден Проектный офис международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия-БРИКС", на базе которого осуществляется системное сотрудничество с партнерами.
Заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев отметил, что в округе с 2013 года реализуется комплекс социально-значимых общественных проектов, в том числе, направленных на детей и молодежь.
"Наши проекты можно поделить на несколько категорий: есть спортивные проекты, проекты в сфере культуры и искусства, проекты, направленные на поддержку одаренных детей и молодёжи, на военно-патриотическое воспитание, также реализуются проекты для людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Мы стараемся обеспечивать международный формат участия в наших проектах для представителей дружественных стран и мы с радостью готовы пригласить талантливую молодежь принять участие в окружных проектах", - сказал он.
Как сообщили в пресс-службе, в рамках саммита уже состоялись панельные сессии по темам "Просвещение молодежи БРИКС. О БРИКС и для БРИКС" и "Молодежное предпринимательство БРИКС – пространство возможностей".
"У нас есть пять ключевых направлений саммита – одно из них предпринимательство. Помимо того, что будет отдельная панельная сессия, образовательная программа, планируется проведение открытого диалога с представителями, молодыми бизнесменами из Индии и Ирана, которые уже ведут свой бизнес в Российской Федерации. Кроме образовательных программ в части предпринимательства ребята разработают инициативы", - цитируются в сообщении слова замруководителя Росмолодежи Павла Абрамова.
Итогом проведения Молодежного саммита БРИКС станет принятие декларации, предложения из которой будут отправлены на саммит БРИКС в Казани
в октябре 2024 года.
"По результатам саммита мы ожидаем конкретных инициатив и предложений, которые можно будет реализовать в рамках молодежной политики. Также важен обмен опытом между странами и развитие совместных проектов, которые могут быть полезны для всех участников", - резюмировал Русских.
Организаторами Молодежного саммита выступили Росмолодежь
, Фонд Росконгресс
, Проектный офис международного молодежного сотрудничества "Россия-БРИКС", правительство Ульяновской области и региональное министерство молодежного развития.