https://ria.ru/20240724/sammit-1961696154.html

Молодежный саммит БРИКС начал работу в Ульяновской области

Молодежный саммит БРИКС начал работу в Ульяновской области - РИА Новости, 24.07.2024

Молодежный саммит БРИКС начал работу в Ульяновской области

Культурно-гуманитарная сфера, промышленная кооперация, инвестиции и торговля являются приоритетными векторами международного сотрудничества Ульяновской области... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:36

2024-07-24T13:36

2024-07-24T13:36

ульяновская область

алексей русских

брикс

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

фонд "росконгресс"

индия

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Культурно-гуманитарная сфера, промышленная кооперация, инвестиции и торговля являются приоритетными векторами международного сотрудничества Ульяновской области со странами БРИКС, заявил губернатор региона Алексей Русских в ходе Молодежного саммита БРИКС. Саммит проходит в Ульяновской области с 22 по 26 июля. Русских отметил, что Ульяновская область четыре года ведет активную работу по укреплению взаимодействия молодежи России и стран БРИКС. "Неоднократно регион выступал площадкой для проведения мероприятий международного уровня. На нашей территории ежегодно проходит Международный молодежный лагерь стран БРИКС. Сегодня Ульяновская область принимает у себя порядка 200 молодых людей из Бразилии, Индии, Китая, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии, ЮАР и России в рамках Молодежного саммита БРИКС. Это возможность показать наш регион как центр молодежного сотрудничества и инноваций, а также привлечь внимание к нашим достижениям и возможностям", - привели в пресс-службе облправительства слова Русских. Кроме того, совместно с "Росмолодежью" учрежден Проектный офис международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия-БРИКС", на базе которого осуществляется системное сотрудничество с партнерами. Заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев отметил, что в округе с 2013 года реализуется комплекс социально-значимых общественных проектов, в том числе, направленных на детей и молодежь. "Наши проекты можно поделить на несколько категорий: есть спортивные проекты, проекты в сфере культуры и искусства, проекты, направленные на поддержку одаренных детей и молодёжи, на военно-патриотическое воспитание, также реализуются проекты для людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Мы стараемся обеспечивать международный формат участия в наших проектах для представителей дружественных стран и мы с радостью готовы пригласить талантливую молодежь принять участие в окружных проектах", - сказал он. Как сообщили в пресс-службе, в рамках саммита уже состоялись панельные сессии по темам "Просвещение молодежи БРИКС. О БРИКС и для БРИКС" и "Молодежное предпринимательство БРИКС – пространство возможностей". "У нас есть пять ключевых направлений саммита – одно из них предпринимательство. Помимо того, что будет отдельная панельная сессия, образовательная программа, планируется проведение открытого диалога с представителями, молодыми бизнесменами из Индии и Ирана, которые уже ведут свой бизнес в Российской Федерации. Кроме образовательных программ в части предпринимательства ребята разработают инициативы", - цитируются в сообщении слова замруководителя Росмолодежи Павла Абрамова. Итогом проведения Молодежного саммита БРИКС станет принятие декларации, предложения из которой будут отправлены на саммит БРИКС в Казани в октябре 2024 года. "По результатам саммита мы ожидаем конкретных инициатив и предложений, которые можно будет реализовать в рамках молодежной политики. Также важен обмен опытом между странами и развитие совместных проектов, которые могут быть полезны для всех участников", - резюмировал Русских. Организаторами Молодежного саммита выступили Росмолодежь, Фонд Росконгресс, Проектный офис международного молодежного сотрудничества "Россия-БРИКС", правительство Ульяновской области и региональное министерство молодежного развития.

https://ria.ru/20240724/investitsii-1961692849.html

https://ria.ru/20240719/banki-1960763338.html

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индия

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Артем Смирнов

алексей русских, брикс, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), фонд "росконгресс", индия, россия