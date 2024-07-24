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В Ульяновске проверят видео с жестоким избиением пенсионера мигрантом - РИА Новости, 24.07.2024
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14:50 24.07.2024
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В Ульяновске проверят видео с жестоким избиением пенсионера мигрантом
В Ульяновске проверят видео с жестоким избиением пенсионера мигрантом - РИА Новости, 24.07.2024
В Ульяновске проверят видео с жестоким избиением пенсионера мигрантом
Полиция организовала проверку после появления в интернете видеоролика, на котором, предположительно, мигрант жестоко избивает пожилого мужчину на детской... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:50
2024-07-24T14:50
происшествия
здоровье - общество
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САМАРА, 24 июл - РИА Новости. Полиция организовала проверку после появления в интернете видеоролика, на котором, предположительно, мигрант жестоко избивает пожилого мужчину на детской площадке в Ульяновске. В УМВД России по Ульяновской области сообщили журналистам, что во время мониторинга интернета полицейские выявили видео с избиением мужчины. В описании к ролику сообщается, что событие произошло на одной из детских площадок в Ульяновске. На видеороликах в ряде Telegram-каналов, предположительно, мигрант жестоко избивает пожилого мужчину. Очевидцы сообщают, что конфликт начался после замечания пенсионера мужчине за мат. "В органы внутренних дел сообщений, в том числе из медицинских учреждений, не поступало. В настоящее время по факту выявленного видео полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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происшествия, здоровье - общество, ульяновск, россия, ульяновская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Ульяновск, Россия, Ульяновская область
В Ульяновске проверят видео с жестоким избиением пенсионера мигрантом

В Ульяновске проверят видео с избиением пенсионера мигрантом на детской площадке

© СоцсетиМигрант избивает пожилого мужчину на детской площадке в Ульяновске.
Мигрант избивает пожилого мужчину на детской площадке в Ульяновске. - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Соцсети
Мигрант избивает пожилого мужчину на детской площадке в Ульяновске.
Читать ria.ru в
САМАРА, 24 июл - РИА Новости. Полиция организовала проверку после появления в интернете видеоролика, на котором, предположительно, мигрант жестоко избивает пожилого мужчину на детской площадке в Ульяновске.
В УМВД России по Ульяновской области сообщили журналистам, что во время мониторинга интернета полицейские выявили видео с избиением мужчины. В описании к ролику сообщается, что событие произошло на одной из детских площадок в Ульяновске.
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23 июля, 08:00
На видеороликах в ряде Telegram-каналов, предположительно, мигрант жестоко избивает пожилого мужчину. Очевидцы сообщают, что конфликт начался после замечания пенсионера мужчине за мат.
«
"В органы внутренних дел сообщений, в том числе из медицинских учреждений, не поступало. В настоящее время по факту выявленного видео полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
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