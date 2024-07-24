https://ria.ru/20240724/podzhog-1961783433.html

В Ленинградской области школьник за деньги поджег вышку сотового оператора

В Ленинградской области школьник за деньги поджег вышку сотового оператора - РИА Новости, 24.07.2024

В Ленинградской области школьник за деньги поджег вышку сотового оператора

Полиция Санкт-Петербурга задержала 14-летнего подростка, который, предположительно, поджег корпус базовой станции одного из операторов связи в Ленинградской... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:18

2024-07-24T18:18

2024-07-24T18:18

происшествия

россия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 14-летнего подростка, который, предположительно, поджег корпус базовой станции одного из операторов связи в Ленинградской области по указанию незнакомца в мессенджере, пообещавшего взамен 2 тысячи долларов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, 17 июля в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о поджоге корпуса базовой станции одного из мобильных операторов. Ущерб составил 300 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества). "В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника и его местонахождение удалось установить. Им оказался 14-летний ученик одной из школ Невского района", – говорится в сообщении. В ходе обыска у школьника дома обнаружена и изъята одежда, в которой был совершен поджог, а также мобильный телефон. Подозреваемый подросток задержан в процессуальном порядке. На распространенном полицией видео он рассказывает, что получил указания поджечь вышку от незнакомца. "С утра мне написал человек в Telegram, неизвестный мне, насчет подработки... Он мне предложил поджог сотовой вышки, дал на выбор координаты четырех или пяти... Обещали заплатить 1 тысячу долларов на каждого. Дальше я позвал своего кореша, чтобы пойти и сделать это", – говорит школьник. По его словам, поскольку вскрыть корпус базовой станции подручными средствами не получилось, его подожгли с помощью жидкости для розжига, набросав сверху и снизу деревянных палок. Обещанное вознаграждение предполагаемый поджигатель не получил.

https://ria.ru/20240522/podzhog-1947562011.html

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947229833.html

https://ria.ru/20240518/vyshka-1946910898.html

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санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область