https://ria.ru/20240723/zaderzhanie-1961580911.html
В Тернопольской области за вымогательство задержали военкома
В Тернопольской области за вымогательство задержали военкома - РИА Новости, 23.07.2024
В Тернопольской области за вымогательство задержали военкома
Руководитель районного военкомата Тернопольской области на западе Украины задержан, он обвиняется в требовании денег у военнообязанных, сообщает украинское... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:39
2024-07-23T21:39
2024-07-23T21:39
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Руководитель районного военкомата Тернопольской области на западе Украины задержан, он обвиняется в требовании денег у военнообязанных, сообщает украинское издание "Страна". "Руководитель районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) задержан в Тернополе… Задержание Борщевского (район Тернопольской области - ред.) военкома произошло во время заседания совета обороны Тернопольской области. Сообщается, что руководитель ТЦК систематически требовал деньги у мужчин. Суммы, полученные им, пока неизвестны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным "Страны", также стало известно, что во время обысков в указанном районе скончался мужчина. Он, как пишет издание, не является военным, а обыск у него проводили как у лица, "которое давало деньги сотруднику военкомата". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240714/deputat-1959626515.html
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941471760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, тернопольская область, украина, тернополь
В мире, Здоровье - Общество, Тернопольская область, Украина, Тернополь
В Тернопольской области за вымогательство задержали военкома
"Страна": на западе Украины задержали руководителя военкомата за вымогательство
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Руководитель районного военкомата Тернопольской области на западе Украины задержан, он обвиняется в требовании денег у военнообязанных, сообщает украинское издание "Страна"
.
"Руководитель районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) задержан в Тернополе… Задержание Борщевского (район Тернопольской области - ред.) военкома произошло во время заседания совета обороны Тернопольской области. Сообщается, что руководитель ТЦК систематически требовал деньги у мужчин. Суммы, полученные им, пока неизвестны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным "Страны", также стало известно, что во время обысков в указанном районе скончался мужчина. Он, как пишет издание, не является военным, а обыск у него проводили как у лица, "которое давало деньги сотруднику военкомата".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.