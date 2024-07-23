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В Тернопольской области за вымогательство задержали военкома - РИА Новости, 23.07.2024
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21:39 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/zaderzhanie-1961580911.html
В Тернопольской области за вымогательство задержали военкома
В Тернопольской области за вымогательство задержали военкома - РИА Новости, 23.07.2024
В Тернопольской области за вымогательство задержали военкома
Руководитель районного военкомата Тернопольской области на западе Украины задержан, он обвиняется в требовании денег у военнообязанных, сообщает украинское... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:39
2024-07-23T21:39
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Руководитель районного военкомата Тернопольской области на западе Украины задержан, он обвиняется в требовании денег у военнообязанных, сообщает украинское издание "Страна". "Руководитель районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) задержан в Тернополе… Задержание Борщевского (район Тернопольской области - ред.) военкома произошло во время заседания совета обороны Тернопольской области. Сообщается, что руководитель ТЦК систематически требовал деньги у мужчин. Суммы, полученные им, пока неизвестны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным "Страны", также стало известно, что во время обысков в указанном районе скончался мужчина. Он, как пишет издание, не является военным, а обыск у него проводили как у лица, "которое давало деньги сотруднику военкомата". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240714/deputat-1959626515.html
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в мире, здоровье - общество, тернопольская область, украина, тернополь
В мире, Здоровье - Общество, Тернопольская область, Украина, Тернополь
В Тернопольской области за вымогательство задержали военкома

"Страна": на западе Украины задержали руководителя военкомата за вымогательство

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Украинской полиции
Сотрудники Украинской полиции - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Руководитель районного военкомата Тернопольской области на западе Украины задержан, он обвиняется в требовании денег у военнообязанных, сообщает украинское издание "Страна".
"Руководитель районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) задержан в Тернополе… Задержание Борщевского (район Тернопольской области - ред.) военкома произошло во время заседания совета обороны Тернопольской области. Сообщается, что руководитель ТЦК систематически требовал деньги у мужчин. Суммы, полученные им, пока неизвестны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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По данным "Страны", также стало известно, что во время обысков в указанном районе скончался мужчина. Он, как пишет издание, не является военным, а обыск у него проводили как у лица, "которое давало деньги сотруднику военкомата".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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