Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ рассказали об открытии музея христианства в "Новом Херсонесе" - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:21 23.07.2024 (обновлено: 15:44 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/tihon-1961455731.html
В РПЦ рассказали об открытии музея христианства в "Новом Херсонесе"
В РПЦ рассказали об открытии музея христианства в "Новом Херсонесе" - РИА Новости, 23.07.2024
В РПЦ рассказали об открытии музея христианства в "Новом Херсонесе"
Музей христианства в Херсонесе Таврическом в Крыму, где крестился князь Владимир, был задуман еще императором Николаем II, но не был воплощен, открытие... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:21
2024-07-23T15:44
религия
херсонес
севастополь
новороссия
николай i
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
митрополит тихон (шевкунов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961498943_0:64:3156:1839_1920x0_80_0_0_c3581f2a1fd3bc07b831acf9bb15822f.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Музей христианства в Херсонесе Таврическом в Крыму, где крестился князь Владимир, был задуман еще императором Николаем II, но не был воплощен, открытие историко-археологического парка "Новый Херсонес" во многом реализует дореволюционный замысел, рассказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". &quot;Музей христианства был задуман в 1913 году, есть даже эскиз, утвержденный императором Николаем II, но Первая мировая война прервала воплощение этого замысла. Сейчас мы с Божией помощью возвращаем его. Конечно, он намного больше, чем тот, который намечался, но элементы архитектуры сохраняются&quot;, - сказал митрополит на пресс-конференции, посвященной музейному комплексу &quot;Новый Херсонес&quot;.Митрополит Тихон отметил, что планируется, что музей будет увлекательным для молодежи и людей, "не неискушенных в истории". "Подача должна быть соответствующая. Все должно быть достоверно и научно, но и увлекательно, не скучно", - отметил митрополит. Новый Херсонес – историко-археологический парк, который создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя. "Новый Херсонес" включает три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. Открытие запланировано на конец июля.
https://ria.ru/20240404/khersones-1937872499.html
херсонес
севастополь
новороссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961498943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a461108752dd3713bab461db5736416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонес, севастополь, новороссия, николай i, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), митрополит тихон (шевкунов)
Религия, Херсонес, Севастополь, Новороссия, Николай I, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Митрополит Тихон (Шевкунов)
В РПЦ рассказали об открытии музея христианства в "Новом Херсонесе"

Митрополит Тихон: открытие "Нового Херсонеса" реализует замысел Николая II

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. 23 июля 2024
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. 23 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Музей христианства в Херсонесе Таврическом в Крыму, где крестился князь Владимир, был задуман еще императором Николаем II, но не был воплощен, открытие историко-археологического парка "Новый Херсонес" во многом реализует дореволюционный замысел, рассказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
«

"Музей христианства был задуман в 1913 году, есть даже эскиз, утвержденный императором Николаем II, но Первая мировая война прервала воплощение этого замысла. Сейчас мы с Божией помощью возвращаем его. Конечно, он намного больше, чем тот, который намечался, но элементы архитектуры сохраняются", - сказал митрополит на пресс-конференции, посвященной музейному комплексу "Новый Херсонес".

Митрополит Тихон отметил, что планируется, что музей будет увлекательным для молодежи и людей, "не неискушенных в истории". "Подача должна быть соответствующая. Все должно быть достоверно и научно, но и увлекательно, не скучно", - отметил митрополит.
Новый Херсонес – историко-археологический парк, который создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя. "Новый Херсонес" включает три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. Открытие запланировано на конец июля.
Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Путин надеется побывать в Херсонесе
4 апреля, 17:40
 
РелигияХерсонесСевастопольНовороссияНиколай IВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Митрополит Тихон (Шевкунов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала