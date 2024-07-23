https://ria.ru/20240723/tihon-1961455731.html

В РПЦ рассказали об открытии музея христианства в "Новом Херсонесе"

В РПЦ рассказали об открытии музея христианства в "Новом Херсонесе" - РИА Новости, 23.07.2024

В РПЦ рассказали об открытии музея христианства в "Новом Херсонесе"

Музей христианства в Херсонесе Таврическом в Крыму, где крестился князь Владимир, был задуман еще императором Николаем II, но не был воплощен, открытие... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:21

2024-07-23T14:21

2024-07-23T15:44

религия

херсонес

севастополь

новороссия

николай i

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

митрополит тихон (шевкунов)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Музей христианства в Херсонесе Таврическом в Крыму, где крестился князь Владимир, был задуман еще императором Николаем II, но не был воплощен, открытие историко-археологического парка "Новый Херсонес" во многом реализует дореволюционный замысел, рассказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". "Музей христианства был задуман в 1913 году, есть даже эскиз, утвержденный императором Николаем II, но Первая мировая война прервала воплощение этого замысла. Сейчас мы с Божией помощью возвращаем его. Конечно, он намного больше, чем тот, который намечался, но элементы архитектуры сохраняются", - сказал митрополит на пресс-конференции, посвященной музейному комплексу "Новый Херсонес".Митрополит Тихон отметил, что планируется, что музей будет увлекательным для молодежи и людей, "не неискушенных в истории". "Подача должна быть соответствующая. Все должно быть достоверно и научно, но и увлекательно, не скучно", - отметил митрополит. Новый Херсонес – историко-археологический парк, который создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя. "Новый Херсонес" включает три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. Открытие запланировано на конец июля.

https://ria.ru/20240404/khersones-1937872499.html

херсонес

севастополь

новороссия

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херсонес, севастополь, новороссия, николай i, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), митрополит тихон (шевкунов)