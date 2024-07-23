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Митрополит Тихон поблагодарил строителей, возводивших "Новый Херсонес" - РИА Новости, 23.07.2024
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Религия
 
13:05 23.07.2024 (обновлено: 15:50 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/tihon-1961436812.html
Митрополит Тихон поблагодарил строителей, возводивших "Новый Херсонес"
Митрополит Тихон поблагодарил строителей, возводивших "Новый Херсонес" - РИА Новости, 23.07.2024
Митрополит Тихон поблагодарил строителей, возводивших "Новый Херсонес"
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) поблагодарил российских военных строителей за мастерство и профессионализм, проявленные в ходе... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:05
2024-07-23T15:50
религия
севастополь
россия
новороссия
михаил развожаев
митрополит тихон (шевкунов)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) поблагодарил российских военных строителей за мастерство и профессионализм, проявленные в ходе строительства музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". "Весь музейно-храмовый комплекс был построен за 1 год и 8 месяцев – это тоже беспрецедентное время. Причем, поверьте, за счет удивительного мастерства, профессионализма наших военных строителей. За что огромное спасибо им", - сказал он на пресс-конференции, посвященной "Новому Херсонесу". Митрополит отметил, что огромное количество строительных материалов приходилось доставлять в Крым из других регионов России. "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии откроется в конце июля, сообщил ранее в интервью РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Этот историко-археологический парк создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.
https://ria.ru/20231230/krest-1919129049.html
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севастополь, россия, новороссия, михаил развожаев, митрополит тихон (шевкунов)
Религия, Севастополь, Россия, Новороссия, Михаил Развожаев, Митрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополит Тихон поблагодарил строителей, возводивших "Новый Херсонес"

Митрополит Тихон поблагодарил российских военных строителей за профессионализм

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. 23 июля 2024
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. 23 июля 2024
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) поблагодарил российских военных строителей за мастерство и профессионализм, проявленные в ходе строительства музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".
«
"Весь музейно-храмовый комплекс был построен за 1 год и 8 месяцев – это тоже беспрецедентное время. Причем, поверьте, за счет удивительного мастерства, профессионализма наших военных строителей. За что огромное спасибо им", - сказал он на пресс-конференции, посвященной "Новому Херсонесу".
Митрополит отметил, что огромное количество строительных материалов приходилось доставлять в Крым из других регионов России.
"Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии откроется в конце июля, сообщил ранее в интервью РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Этот историко-археологический парк создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.
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РелигияСевастопольРоссияНовороссияМихаил РазвожаевМитрополит Тихон (Шевкунов)
 
 
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