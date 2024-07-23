https://ria.ru/20240723/tihon-1961436812.html

Митрополит Тихон поблагодарил строителей, возводивших "Новый Херсонес"

Митрополит Тихон поблагодарил строителей, возводивших "Новый Херсонес" - РИА Новости, 23.07.2024

Митрополит Тихон поблагодарил строителей, возводивших "Новый Херсонес"

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) поблагодарил российских военных строителей за мастерство и профессионализм, проявленные в ходе... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:05

2024-07-23T13:05

2024-07-23T15:50

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михаил развожаев

митрополит тихон (шевкунов)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) поблагодарил российских военных строителей за мастерство и профессионализм, проявленные в ходе строительства музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". "Весь музейно-храмовый комплекс был построен за 1 год и 8 месяцев – это тоже беспрецедентное время. Причем, поверьте, за счет удивительного мастерства, профессионализма наших военных строителей. За что огромное спасибо им", - сказал он на пресс-конференции, посвященной "Новому Херсонесу". Митрополит отметил, что огромное количество строительных материалов приходилось доставлять в Крым из других регионов России. "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии откроется в конце июля, сообщил ранее в интервью РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Этот историко-археологический парк создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.

https://ria.ru/20231230/krest-1919129049.html

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севастополь, россия, новороссия, михаил развожаев, митрополит тихон (шевкунов)