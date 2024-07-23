Митрополит Тихон поблагодарил строителей, возводивших "Новый Херсонес"
Митрополит Тихон поблагодарил российских военных строителей за профессионализм
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. 23 июля 2024
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. 23 июля 2024
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) поблагодарил российских военных строителей за мастерство и профессионализм, проявленные в ходе строительства музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".
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"Весь музейно-храмовый комплекс был построен за 1 год и 8 месяцев – это тоже беспрецедентное время. Причем, поверьте, за счет удивительного мастерства, профессионализма наших военных строителей. За что огромное спасибо им", - сказал он на пресс-конференции, посвященной "Новому Херсонесу".
Митрополит отметил, что огромное количество строительных материалов приходилось доставлять в Крым из других регионов России.
"Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии откроется в конце июля, сообщил ранее в интервью РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Этот историко-археологический парк создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.
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