https://ria.ru/20240723/razvozhaev-1961466767.html

Развожаев подчеркнул важность "Нового Херсонеса" для православного мира

Развожаев подчеркнул важность "Нового Херсонеса" для православного мира - РИА Новости, 23.07.2024

Развожаев подчеркнул важность "Нового Херсонеса" для православного мира

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе беспрецедентен, он значим для всего православного мира, заявил на пресс-конференции губернатор города... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:32

2024-07-23T14:32

2024-07-23T15:48

религия

севастополь

новороссия

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961496681_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_685c5cda3407f5ae5262e677d1f013fb.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе беспрецедентен, он значим для всего православного мира, заявил на пресс-конференции губернатор города Михаил Развожаев. "Проект беспрецедентный. Для Севастополя – грандиозный, такого не было в нашей стране. Он значим для всего православного мира, это создан новый исторический, паломнический новый центр притяжения", - сказал Развожаев.Он напомнил, что новый музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года военными строителями. На территории, где сейчас располагаются новые музеи и парки, находились войсковые части, которые были перемещены и получили новые современные здания, сказал он. Губернатор добавил, что это один бюджетообразующих проектов города, который позволит создать много новых рабочих мест. "Не буду раскрывать инвестиции, которые были сделаны, но это беспрецедентные инвестиции в истории Севастополя", - сказал Развожаев. "Новый Херсонес" включает три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. Историко-археологический парк создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический и входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.

https://realty.ria.ru/20240722/resin-1961176682.html

https://ria.ru/20240718/ekspert-1960326261.html

севастополь

новороссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, новороссия, михаил развожаев