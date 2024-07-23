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Развожаев подчеркнул важность "Нового Херсонеса" для православного мира - РИА Новости, 23.07.2024
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Религия
 
14:32 23.07.2024 (обновлено: 15:48 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/razvozhaev-1961466767.html
Развожаев подчеркнул важность "Нового Херсонеса" для православного мира
Развожаев подчеркнул важность "Нового Херсонеса" для православного мира - РИА Новости, 23.07.2024
Развожаев подчеркнул важность "Нового Херсонеса" для православного мира
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе беспрецедентен, он значим для всего православного мира, заявил на пресс-конференции губернатор города... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:32
2024-07-23T15:48
религия
севастополь
новороссия
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе беспрецедентен, он значим для всего православного мира, заявил на пресс-конференции губернатор города Михаил Развожаев. &quot;Проект беспрецедентный. Для Севастополя – грандиозный, такого не было в нашей стране. Он значим для всего православного мира, это создан новый исторический, паломнический новый центр притяжения&quot;, - сказал Развожаев.Он напомнил, что новый музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года военными строителями. На территории, где сейчас располагаются новые музеи и парки, находились войсковые части, которые были перемещены и получили новые современные здания, сказал он. Губернатор добавил, что это один бюджетообразующих проектов города, который позволит создать много новых рабочих мест. "Не буду раскрывать инвестиции, которые были сделаны, но это беспрецедентные инвестиции в истории Севастополя", - сказал Развожаев. "Новый Херсонес" включает три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. Историко-археологический парк создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический и входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.
https://realty.ria.ru/20240722/resin-1961176682.html
https://ria.ru/20240718/ekspert-1960326261.html
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севастополь, новороссия, михаил развожаев
Религия, Севастополь, Новороссия, Михаил Развожаев
Развожаев подчеркнул важность "Нового Херсонеса" для православного мира

Развожаев: "Новый Херсонес" в Севастополе важен для всего православного мира

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. 23 июля 2024
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. 23 июля 2024
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе беспрецедентен, он значим для всего православного мира, заявил на пресс-конференции губернатор города Михаил Развожаев.
«

"Проект беспрецедентный. Для Севастополя – грандиозный, такого не было в нашей стране. Он значим для всего православного мира, это создан новый исторический, паломнический новый центр притяжения", - сказал Развожаев.

Он напомнил, что новый музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года военными строителями. На территории, где сейчас располагаются новые музеи и парки, находились войсковые части, которые были перемещены и получили новые современные здания, сказал он.
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Губернатор добавил, что это один бюджетообразующих проектов города, который позволит создать много новых рабочих мест. "Не буду раскрывать инвестиции, которые были сделаны, но это беспрецедентные инвестиции в истории Севастополя", - сказал Развожаев.
"Новый Херсонес" включает три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. Историко-археологический парк создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический и входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.
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РелигияСевастопольНовороссияМихаил Развожаев
 
 
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