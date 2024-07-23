Рада не смогла рассмотреть закон о запрете УПЦ
Гончаренко: Рада не смогла рассмотреть закон о запрете УПЦ и отменила заседания
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины отменила свои заседания до конца текущей недели, так и не рассмотрев во втором чтении законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил во вторник депутат Рады Алексей Гончаренко.
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
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"Согласительный совет принял решение, что Верховная рада не будет работать на этой неделе. Подавляющее большинство депутатов заявило, что, пока не рассмотрим законопроект о запрете (Украинской православной - ред.) церкви, другие законопроекты мы рассматривать не будем", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что следующее заседание Рада начнет именно с рассмотрения указанного документа, однако указал, что оно состоится не в июле.
Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко 22 мая сообщала, что парламент Украины не смог принять решение о вынесении на рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете УПЦ, поскольку не было собрано необходимого количества подписей. Тогда собрать удалось более 100 подписей при необходимых 226.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".