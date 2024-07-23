https://ria.ru/20240723/putin-1961417084.html

Путин поздравил российских школьников с успешным выступлением на олимпиаде

Путин поздравил российских школьников с успешным выступлением на олимпиаде - РИА Новости, 23.07.2024

Путин поздравил российских школьников с успешным выступлением на олимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с успешным участием в 65-й Международной математической олимпиаде в Бате... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:06

2024-07-23T12:06

2024-07-23T14:35

общество

санкт-петербург

великобритания

химки (городской округ в московской области)

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с успешным участием в 65-й Международной математической олимпиаде в Бате (Великобритания), отметив, что учащимся удалось подтвердить потенциал российского образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с успешным выступлением на 65-й Международной математической олимпиаде (в дистанционном формате). В честной и напряженной борьбе вы продемонстрировали глубокие знания, отличную подготовку и командную сплоченность. Вместе со своими педагогами и наставниками, которые помогли вам завоевать высокие награды, убедительно подтвердили значительный потенциал российского образования, отечественной математической школы", - говорится в телеграмме.Президент пожелал школьникам новых достижений и всего наилучшего. По данным сайта "Объясняем.РФ", в Великобритании подвели итоги 65-й Международной математической олимпиады (IMO-2024) - участники российской сборной получили четыре золотые медали и две серебряные. Школьники выполняли задания дистанционно с площадки Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге. Всего в состязании приняли участие представители 108 стран. Подчеркивается, что Иван Часовских из Химок занял второе место в мире. Отмечается, что в рамках олимпиады школьники решали шесть задач в течение двух дней. Задания охватывали разные области школьного курса математики - геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. По итогам золотые медали завоевали Иван Часовских (Химки), Егор Сапрунов (Санкт-Петербург), Ратибор Коптилин (Новосибирск), Церен Французов (Санкт-Петербург). Серебряных медалей удостоены Илья Замоторин (Санкт-Петербург) и Михаил Югов (Санкт-Петербург).

https://ria.ru/20240706/putin-1957859230.html

санкт-петербург

великобритания

химки (городской округ в московской области)

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общество, санкт-петербург, великобритания, химки (городской округ в московской области), владимир путин, социальный навигатор, сн_образование