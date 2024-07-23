Путин поздравил российских школьников с успешным выступлением на олимпиаде
Путин поздравил школьников с успешным выступлением на олимпиаде в Бате
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с успешным участием в 65-й Международной математической олимпиаде в Бате (Великобритания), отметив, что учащимся удалось подтвердить потенциал российского образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Поздравляю вас с успешным выступлением на 65-й Международной математической олимпиаде (в дистанционном формате). В честной и напряженной борьбе вы продемонстрировали глубокие знания, отличную подготовку и командную сплоченность. Вместе со своими педагогами и наставниками, которые помогли вам завоевать высокие награды, убедительно подтвердили значительный потенциал российского образования, отечественной математической школы", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал школьникам новых достижений и всего наилучшего.
По данным сайта "Объясняем.РФ", в Великобритании подвели итоги 65-й Международной математической олимпиады (IMO-2024) - участники российской сборной получили четыре золотые медали и две серебряные. Школьники выполняли задания дистанционно с площадки Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге. Всего в состязании приняли участие представители 108 стран. Подчеркивается, что Иван Часовских из Химок занял второе место в мире.
Отмечается, что в рамках олимпиады школьники решали шесть задач в течение двух дней. Задания охватывали разные области школьного курса математики - геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. По итогам золотые медали завоевали Иван Часовских (Химки), Егор Сапрунов (Санкт-Петербург), Ратибор Коптилин (Новосибирск), Церен Французов (Санкт-Петербург). Серебряных медалей удостоены Илья Замоторин (Санкт-Петербург) и Михаил Югов (Санкт-Петербург).