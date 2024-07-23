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Путин поздравил российских школьников с успешным выступлением на олимпиаде - РИА Новости, 23.07.2024
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12:06 23.07.2024 (обновлено: 14:35 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/putin-1961417084.html
Путин поздравил российских школьников с успешным выступлением на олимпиаде
Путин поздравил российских школьников с успешным выступлением на олимпиаде - РИА Новости, 23.07.2024
Путин поздравил российских школьников с успешным выступлением на олимпиаде
Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с успешным участием в 65-й Международной математической олимпиаде в Бате... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:06
2024-07-23T14:35
общество
санкт-петербург
великобритания
химки (городской округ в московской области)
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с успешным участием в 65-й Международной математической олимпиаде в Бате (Великобритания), отметив, что учащимся удалось подтвердить потенциал российского образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. &quot;Поздравляю вас с успешным выступлением на 65-й Международной математической олимпиаде (в дистанционном формате). В честной и напряженной борьбе вы продемонстрировали глубокие знания, отличную подготовку и командную сплоченность. Вместе со своими педагогами и наставниками, которые помогли вам завоевать высокие награды, убедительно подтвердили значительный потенциал российского образования, отечественной математической школы&quot;, - говорится в телеграмме.Президент пожелал школьникам новых достижений и всего наилучшего. По данным сайта "Объясняем.РФ", в Великобритании подвели итоги 65-й Международной математической олимпиады (IMO-2024) - участники российской сборной получили четыре золотые медали и две серебряные. Школьники выполняли задания дистанционно с площадки Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге. Всего в состязании приняли участие представители 108 стран. Подчеркивается, что Иван Часовских из Химок занял второе место в мире. Отмечается, что в рамках олимпиады школьники решали шесть задач в течение двух дней. Задания охватывали разные области школьного курса математики - геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. По итогам золотые медали завоевали Иван Часовских (Химки), Егор Сапрунов (Санкт-Петербург), Ратибор Коптилин (Новосибирск), Церен Французов (Санкт-Петербург). Серебряных медалей удостоены Илья Замоторин (Санкт-Петербург) и Михаил Югов (Санкт-Петербург).
https://ria.ru/20240706/putin-1957859230.html
санкт-петербург
великобритания
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общество, санкт-петербург, великобритания, химки (городской округ в московской области), владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Санкт-Петербург, Великобритания, Химки (городской округ в Московской области), Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поздравил российских школьников с успешным выступлением на олимпиаде

Путин поздравил школьников с успешным выступлением на олимпиаде в Бате

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с успешным участием в 65-й Международной математической олимпиаде в Бате (Великобритания), отметив, что учащимся удалось подтвердить потенциал российского образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«

"Поздравляю вас с успешным выступлением на 65-й Международной математической олимпиаде (в дистанционном формате). В честной и напряженной борьбе вы продемонстрировали глубокие знания, отличную подготовку и командную сплоченность. Вместе со своими педагогами и наставниками, которые помогли вам завоевать высокие награды, убедительно подтвердили значительный потенциал российского образования, отечественной математической школы", - говорится в телеграмме.

Президент пожелал школьникам новых достижений и всего наилучшего.
По данным сайта "Объясняем.РФ", в Великобритании подвели итоги 65-й Международной математической олимпиады (IMO-2024) - участники российской сборной получили четыре золотые медали и две серебряные. Школьники выполняли задания дистанционно с площадки Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге. Всего в состязании приняли участие представители 108 стран. Подчеркивается, что Иван Часовских из Химок занял второе место в мире.
Отмечается, что в рамках олимпиады школьники решали шесть задач в течение двух дней. Задания охватывали разные области школьного курса математики - геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. По итогам золотые медали завоевали Иван Часовских (Химки), Егор Сапрунов (Санкт-Петербург), Ратибор Коптилин (Новосибирск), Церен Французов (Санкт-Петербург). Серебряных медалей удостоены Илья Замоторин (Санкт-Петербург) и Михаил Югов (Санкт-Петербург).
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады
6 июля, 14:02
 
ОбществоСанкт-ПетербургВеликобританияХимки (городской округ в Московской области)Владимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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