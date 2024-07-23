Порошенко приписал Майклу Джексону слова об "ударе РПЦ в сердце Украины"
Порошенко перепутал конгрессмена Майка Джонсона с Майклом Джексоном
© AP Photo / Cliff SchiappaМайкл Джексон во время выступления, 1988 год
© AP Photo / Cliff Schiappa
Майкл Джексон во время выступления, 1988 год
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко перепутал спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона с покойным королем поп-музыки Майклом Джексоном.
Во вторник, 23 июля, депутаты Верховной рады заблокировали парламентскую трибуну, требуя принять закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Порошенко в своем выступлении утверждал, что американские политики единогласно поддерживают запрет УПЦ, а другие мнения назвал "фейками", обвинив Россию в их распространении.
"Посмотрите выступление Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ — это удар в сердце Украины", — призвал экс-президент.
Видео его выступления опубликовали украинские СМИ. Как отмечает издание Times of Ukraine, Порошенко имел в виду Джонсона, который ранее якобы заявлял, что Россия "нацелена" на христиан Украины.
Партия "Слуга народа" проголосовала против предложения партии Порошенко "Европейская солидарность" вынести на рассмотрение Рады законопроект о запрете всех религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в России".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти некоторых регионов приняли решения о запрете деятельности церкви.
Служба безопасности Украины завела уголовные дела против духовенства УПЦ. У епископов и священников, в храмах и монастырях проводили обыски в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В Церкви заявили, что документ нарушает Конституцию Украины и Конвенцию по правам человека.