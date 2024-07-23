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Порошенко приписал Майклу Джексону слова об "ударе РПЦ в сердце Украины" - РИА Новости, 23.07.2024
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18:06 23.07.2024 (обновлено: 19:02 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/poroshenko-1961540207.html
Порошенко приписал Майклу Джексону слова об "ударе РПЦ в сердце Украины"
Порошенко приписал Майклу Джексону слова об "ударе РПЦ в сердце Украины" - РИА Новости, 23.07.2024
Порошенко приписал Майклу Джексону слова об "ударе РПЦ в сердце Украины"
Экс-президент Украины Петр Порошенко перепутал спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона с покойным королем поп-музыки Майклом Джексоном. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:06
2024-07-23T19:02
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майкл джексон
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко перепутал спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона с покойным королем поп-музыки Майклом Джексоном.Во вторник, 23 июля, депутаты Верховной рады заблокировали парламентскую трибуну, требуя принять закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Порошенко в своем выступлении утверждал, что американские политики единогласно поддерживают запрет УПЦ, а другие мнения назвал "фейками", обвинив Россию в их распространении."Посмотрите выступление Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ — это удар в сердце Украины", — призвал экс-президент.Видео его выступления опубликовали украинские СМИ. Как отмечает издание Times of Ukraine, Порошенко имел в виду Джонсона, который ранее якобы заявлял, что Россия "нацелена" на христиан Украины.Партия "Слуга народа" проголосовала против предложения партии Порошенко "Европейская солидарность" вынести на рассмотрение Рады законопроект о запрете всех религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в России". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти некоторых регионов приняли решения о запрете деятельности церкви.Служба безопасности Украины завела уголовные дела против духовенства УПЦ. У епископов и священников, в храмах и монастырях проводили обыски в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В Церкви заявили, что документ нарушает Конституцию Украины и Конвенцию по правам человека.
https://ria.ru/20240712/bayden-1959112273.html
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в мире, украина, сша, россия, петр порошенко, майк джонсон, майкл джексон, русская православная церковь, верховная рада украины, европейская солидарность
В мире, Украина, США, Россия, Петр Порошенко, Майк Джонсон, Майкл Джексон, Русская православная церковь, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность
Порошенко приписал Майклу Джексону слова об "ударе РПЦ в сердце Украины"

Порошенко перепутал конгрессмена Майка Джонсона с Майклом Джексоном

© AP Photo / Cliff SchiappaМайкл Джексон во время выступления, 1988 год
Майкл Джексон во время выступления, 1988 год - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Cliff Schiappa
Майкл Джексон во время выступления, 1988 год
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко перепутал спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона с покойным королем поп-музыки Майклом Джексоном.
Во вторник, 23 июля, депутаты Верховной рады заблокировали парламентскую трибуну, требуя принять закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Порошенко в своем выступлении утверждал, что американские политики единогласно поддерживают запрет УПЦ, а другие мнения назвал "фейками", обвинив Россию в их распространении.
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"Посмотрите выступление Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ — это удар в сердце Украины", — призвал экс-президент.
Видео его выступления опубликовали украинские СМИ. Как отмечает издание Times of Ukraine, Порошенко имел в виду Джонсона, который ранее якобы заявлял, что Россия "нацелена" на христиан Украины.
Партия "Слуга народа" проголосовала против предложения партии Порошенко "Европейская солидарность" вынести на рассмотрение Рады законопроект о запрете всех религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в России".
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Служба безопасности Украины завела уголовные дела против духовенства УПЦ. У епископов и священников, в храмах и монастырях проводили обыски в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В Церкви заявили, что документ нарушает Конституцию Украины и Конвенцию по правам человека.
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В миреУкраинаСШАРоссияПетр ПорошенкоМайк ДжонсонМайкл ДжексонРусская православная церковьВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарность
 
 
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