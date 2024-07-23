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Открыли "ворота в Прибалтику". Как освобождали Псков

Открыли "ворота в Прибалтику". Как освобождали Псков - РИА Новости, 23.07.2024

Открыли "ворота в Прибалтику". Как освобождали Псков

23 июля 1944 года советские войска освободили от немецко-фашистской оккупации город Псков. Для Гитлеровского командования он имел важное стратегическое... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:00

2024-07-23T09:00

2024-07-23T09:52

освобождение. путь к победе

социальный навигатор

псков

псковская область

красная армия

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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23 июля 1944 года советские войска освободили от немецко-фашистской оккупации город Псков. Для Гитлеровского командования он имел важное стратегическое значение, представляя собой "ворота в Прибалтику". Несмотря на всю значимость города и созданные врагом неприступные укрепления, бойцы Красной армии, после длительной подготовки, в ходе проведения Псковско-Островской наступательной операции, всего за семь дней овладели городом. Отступающие оккупанты взрывали и сжигали все, что могли. Освобожденный Псков выглядел страшно: улицы, стертые с лица земли, груды развалин, пепелища и лишь изредка уцелевшие дома, густо начиненные минами. Кадры героического сражения за Псковщину навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.

псков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение. путь к победе, социальный навигатор, псков, фото, псковская область, красная армия, великая отечественная война (1941-1945), общество