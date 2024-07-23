Открыли "ворота в Прибалтику". Как освобождали Псков

Великолукская наступательная операция советских войск, проводилась с 25 ноября 1942 года по 20 января 1943 года силами 3-й ударной армии Калининского фронта при поддержке 3-й воздушной армии. Бойцы Калининского фронта ведут бой за освобождение города Великие Луки. Великие Луки, Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР, январь 1943 года.
Великолукская наступательная операция советских войск, проводилась с 25 ноября 1942 года по 20 января 1943 года силами 3-й ударной армии Калининского фронта при поддержке 3-й воздушной армии. Бойцы Калининского фронта ведут бой за освобождение города Великие Луки. Великие Луки, Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР, январь 1943 года.
3-й Прибалтийский фронт. Освобождение Пушкинского заповедника в ходе Псковско-Островской операции 17-31 июля 1944 года. Саперы показывают ученым – пушкинистам Николаю Каллиниковичу Гудзию и Дмитрию Дмитриевичу Благому свидетельства злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Пушкинского заповедника. Пушкинские Горы, Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР, июль 1944 года.
3-й Прибалтийский фронт. Освобождение Пушкинского заповедника в ходе Псковско-Островской операции 17-31 июля 1944 года. Саперы показывают ученым – пушкинистам Николаю Каллиниковичу Гудзию и Дмитрию Дмитриевичу Благому свидетельства злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Пушкинского заповедника. Пушкинские Горы, Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР, июль 1944 года.