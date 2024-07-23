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Открыли "ворота в Прибалтику". Как освобождали Псков - РИА Новости, 23.07.2024
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09:00 23.07.2024 (обновлено: 09:52 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/osvobozhdenie-1953743969.html
Открыли "ворота в Прибалтику". Как освобождали Псков
Открыли "ворота в Прибалтику". Как освобождали Псков - РИА Новости, 23.07.2024
Открыли "ворота в Прибалтику". Как освобождали Псков
23 июля 1944 года советские войска освободили от немецко-фашистской оккупации город Псков. Для Гитлеровского командования он имел важное стратегическое... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:00
2024-07-23T09:52
освобождение. путь к победе
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красная армия
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общество
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23 июля 1944 года советские войска освободили от немецко-фашистской оккупации город Псков. Для Гитлеровского командования он имел важное стратегическое значение, представляя собой "ворота в Прибалтику". Несмотря на всю значимость города и созданные врагом неприступные укрепления, бойцы Красной армии, после длительной подготовки, в ходе проведения Псковско-Островской наступательной операции, всего за семь дней овладели городом. Отступающие оккупанты взрывали и сжигали все, что могли. Освобожденный Псков выглядел страшно: улицы, стертые с лица земли, груды развалин, пепелища и лишь изредка уцелевшие дома, густо начиненные минами. Кадры героического сражения за Псковщину навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.
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освобождение. путь к победе, социальный навигатор, псков, фото, псковская область, красная армия, великая отечественная война (1941-1945), общество
Освобождение. Путь к Победе, Социальный навигатор, Псков, Псковская область, Красная армия, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество

Открыли "ворота в Прибалтику". Как освобождали Псков

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23 июля 1944 года советские войска освободили от немецко-фашистской оккупации город Псков. Для Гитлеровского командования он имел важное стратегическое значение, представляя собой "ворота в Прибалтику".
Несмотря на всю значимость города и созданные врагом неприступные укрепления, бойцы Красной армии, после длительной подготовки, в ходе проведения Псковско-Островской наступательной операции, всего за семь дней овладели городом.
Отступающие оккупанты взрывали и сжигали все, что могли. Освобожденный Псков выглядел страшно: улицы, стертые с лица земли, груды развалин, пепелища и лишь изредка уцелевшие дома, густо начиненные минами. Кадры героического сражения за Псковщину навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.
© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанк

Великолукская наступательная операция советских войск, проводилась с 25 ноября 1942 года по 20 января 1943 года силами 3-й ударной армии Калининского фронта при поддержке 3-й воздушной армии. Бойцы Калининского фронта ведут бой за освобождение города Великие Луки. Великие Луки, Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР, январь 1943 года.

Бойцы Калининского фронта ведут бой за освобождение города Великие Луки.

Великолукская наступательная операция советских войск, проводилась с 25 ноября 1942 года по 20 января 1943 года силами 3-й ударной армии Калининского фронта при поддержке 3-й воздушной армии. Бойцы Калининского фронта ведут бой за освобождение города Великие Луки. Великие Луки, Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР, январь 1943 года.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
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1 из 8
© РИА Новости / Николай Максимов | Перейти в медиабанкКалининский фронт, Великолукская операция. Оставшаяся в живых жительница села встречает советских солдат-освободителей. Великие Луки, Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР, 1943 год.
Калининский фронт, Великолукская операция. Оставшаяся в живых жительница села встречает советских солдат-освободителей. Великие Луки, Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР, 1943 год.
Калининский фронт, Великолукская операция. Оставшаяся в живых жительница села встречает советских солдат-освободителей. Великие Луки, Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР, 1943 год.
© РИА Новости / Николай Максимов
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2 из 8
© РИА Новости / Николай Аснин | Перейти в медиабанкНевельская наступательная операция Рабоче-Крестьянской Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков. Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР, 6-10 октября 1943 года.
Невельская наступательная операция Рабоче-Крестьянской Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков.
Невельская наступательная операция Рабоче-Крестьянской Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков. Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР, 6-10 октября 1943 года.
© РИА Новости / Николай Аснин
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3 из 8
© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанкОсвобождение города Невеля от немецко-фашистских захватчиков войсками 3-й Ударной армии. Город Невель, Калининская (ныне Псковская) область РСФСР, октябрь 1943 года.
Освобождение города Невеля от немецко-фашистских захватчиков войсками 3-й Ударной армии.
Освобождение города Невеля от немецко-фашистских захватчиков войсками 3-й Ударной армии. Город Невель, Калининская (ныне Псковская) область РСФСР, октябрь 1943 года.
© РИА Новости / Владимир Гребнев
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4 из 8
© РИА Новости / Василий Савранский | Перейти в медиабанк2-й Прибалтийский фронт. Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция советских войск. Бойцы 22-й армии выдвигаются на огневой рубеж в районе города Новосокольники. Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР, январь 1944 года.
2-й Прибалтийский фронт. Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция советских войск. Бойцы 22-й армии выдвигаются на огневой рубеж в районе города Новосокольники.
2-й Прибалтийский фронт. Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция советских войск. Бойцы 22-й армии выдвигаются на огневой рубеж в районе города Новосокольники. Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР, январь 1944 года.
© РИА Новости / Василий Савранский
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Шиманский | Перейти в медиабанк3-й Прибалтийский фронт. Бронекатер 25-й бригады речных кораблей Краснознаменного Балтийского флота в акватории Псковского и Чудского озер, оснащенный реактивной установкой, направляется к месту высадки десанта на Теплом озере. Чудское озеро, август 1944 года.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
3-й Прибалтийский фронт. Бронекатер 25-й бригады речных кораблей Краснознаменного Балтийского флота в акватории Псковского и Чудского озер, оснащенный реактивной установкой, направляется к месту высадки десанта на Теплом озере. Чудское озеро, август 1944 года.
© РИА Новости / Сергей Шиманский
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© РИА Новости / Галина Санько | Перейти в медиабанк

3-й Прибалтийский фронт. Освобождение Пушкинского заповедника в ходе Псковско-Островской операции 17-31 июля 1944 года. Саперы показывают ученым – пушкинистам Николаю Каллиниковичу Гудзию и Дмитрию Дмитриевичу Благому свидетельства злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Пушкинского заповедника. Пушкинские Горы, Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР, июль 1944 года.

3-й Прибалтийский фронт. Освобождение Пушкинского заповедника в ходе Псковско-Островской операции 17-31 июля 1944 года.

3-й Прибалтийский фронт. Освобождение Пушкинского заповедника в ходе Псковско-Островской операции 17-31 июля 1944 года. Саперы показывают ученым – пушкинистам Николаю Каллиниковичу Гудзию и Дмитрию Дмитриевичу Благому свидетельства злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Пушкинского заповедника. Пушкинские Горы, Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР, июль 1944 года.

© РИА Новости / Галина Санько
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© РИА Новости / Василий Савранский | Перейти в медиабанкВ июле 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта разгромили режицко-двинскую группировку противника, освободив от немецко-фашистских оккупантов город Опочку и поселок городского тика Идрица. Мирные жители возвращаются в родные дома. Себежский район, Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР август 1944 года.
В июле 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта разгромили режицко-двинскую группировку противника, освободив от немецко-фашистских оккупантов город Опочку и поселок городского тика Идрица.
В июле 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта разгромили режицко-двинскую группировку противника, освободив от немецко-фашистских оккупантов город Опочку и поселок городского тика Идрица. Мирные жители возвращаются в родные дома. Себежский район, Калининская (ныне Псковская) область, РСФСР август 1944 года.
© РИА Новости / Василий Савранский
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