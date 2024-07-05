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Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах

Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах - РИА Новости, 05.07.2024

Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах

Фашисты захватили Псков 9 июля 1941 года — на 18 день с начала Великой Отечественной войны. Вскоре в городе сформировались подпольные группы, а в области — партизанские отряды. Они вели непрерывную борьбу с немцами. Почему Красная армия была вынуждена оставить Псков? Какой подвиг совершил Семен Байков, в честь которого названа одна из улиц Пскова?

2024-07-05T14:00

2024-07-05T14:00

2024-07-05T14:00

освобождение

псков

освобождение. путь к победе

вермахт

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

красная армия

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Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах Фашисты захватили Псков 9 июля 1941 года — на 18 день с начала Великой Отечественной войны. Вскоре в городе начали формироваться подпольные группы, а в области — партизанские отряды. Они вели непрерывную борьбу с немецкой армией. Почему Красная армия была вынуждена оставить Псков? Зачем взорвали все мосты на подступах к городу? И какой подвиг совершил Семен Байков, в честь которого названа одна из улиц Пскова? audio/mpeg

Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах Фашисты захватили Псков 9 июля 1941 года — на 18 день с начала Великой Отечественной войны. Вскоре в городе начали формироваться подпольные группы, а в области — партизанские отряды. Они вели непрерывную борьбу с немецкой армией. Почему Красная армия была вынуждена оставить Псков? Зачем взорвали все мосты на подступах к городу? И какой подвиг совершил Семен Байков, в честь которого названа одна из улиц Пскова? audio/mpeg

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода главному редактору Псковской областной историко-документальной книги "Солдаты Победы" Николаю Никитенко.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Ярослав ЯценкоАвтор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Артем Коротков, Анастасия Кудрявцева

псков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псков, освобождение. путь к победе, вермахт, ссср, великая отечественная война (1941-1945), красная армия, аудио, социальный навигатор