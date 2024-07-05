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Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах - РИА Новости, 05.07.2024
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14:00 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/okkupatsiya-1957499404.html
Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах
Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах - РИА Новости, 05.07.2024
Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах
Фашисты захватили Псков 9 июля 1941 года — на 18 день с начала Великой Отечественной войны. Вскоре в городе сформировались подпольные группы, а в области — партизанские отряды. Они вели непрерывную борьбу с немцами. Почему Красная армия была вынуждена оставить Псков? Какой подвиг совершил Семен Байков, в честь которого названа одна из улиц Пскова?
2024-07-05T14:00
2024-07-05T14:00
освобождение
псков
освобождение. путь к победе
вермахт
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
красная армия
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Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах
Фашисты захватили Псков 9 июля 1941 года — на 18 день с начала Великой Отечественной войны. Вскоре в городе начали формироваться подпольные группы, а в области — партизанские отряды. Они вели непрерывную борьбу с немецкой армией. Почему Красная армия была вынуждена оставить Псков? Зачем взорвали все мосты на подступах к городу? И какой подвиг совершил Семен Байков, в честь которого названа одна из улиц Пскова?
audio/mpeg
Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах
Фашисты захватили Псков 9 июля 1941 года — на 18 день с начала Великой Отечественной войны. Вскоре в городе начали формироваться подпольные группы, а в области — партизанские отряды. Они вели непрерывную борьбу с немецкой армией. Почему Красная армия была вынуждена оставить Псков? Зачем взорвали все мосты на подступах к городу? И какой подвиг совершил Семен Байков, в честь которого названа одна из улиц Пскова?
audio/mpeg
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода главному редактору Псковской областной историко-документальной книги "Солдаты Победы" Николаю Никитенко.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Ярослав ЯценкоАвтор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Артем Коротков, Анастасия Кудрявцева
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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96
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псков, освобождение. путь к победе, вермахт, ссср, великая отечественная война (1941-1945), красная армия, аудио, социальный навигатор
Освобождение, Псков, Освобождение. Путь к Победе, Вермахт, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Красная армия, Социальный навигатор
Освобождение

Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах

Освобождение
Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Фашисты захватили Псков 9 июля 1941 года — на 18 день с начала Великой Отечественной войны. Вскоре в городе сформировались подпольные группы, а в области — партизанские отряды. Они вели непрерывную борьбу с немцами. Почему Красная армия была вынуждена оставить Псков? Какой подвиг совершил Семен Байков, в честь которого названа одна из улиц Пскова?
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода главному редактору Псковской областной историко-документальной книги "Солдаты Победы" Николаю Никитенко.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Звукорежиссер: Ярослав Яценко
Автор эпизода: Анастасия Кудрявцева
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Артем Коротков, Анастасия Кудрявцева
 
ОсвобождениеПсковОсвобождение. Путь к ПобедеВермахтСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)Красная армияСоциальный навигатор
 
 
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