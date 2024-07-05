https://ria.ru/20240705/okkupatsiya-1957499404.html
Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах
Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах - РИА Новости, 05.07.2024
Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах
Фашисты захватили Псков 9 июля 1941 года — на 18 день с начала Великой Отечественной войны. Вскоре в городе сформировались подпольные группы, а в области — партизанские отряды. Они вели непрерывную борьбу с немцами. Почему Красная армия была вынуждена оставить Псков? Какой подвиг совершил Семен Байков, в честь которого названа одна из улиц Пскова?
2024-07-05T14:00
2024-07-05T14:00
2024-07-05T14:00
освобождение
псков
освобождение. путь к победе
вермахт
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
красная армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957500766_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_675b6f04b3ba5625c9092c2643516559.png
Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах
Фашисты захватили Псков 9 июля 1941 года — на 18 день с начала Великой Отечественной войны. Вскоре в городе начали формироваться подпольные группы, а в области — партизанские отряды. Они вели непрерывную борьбу с немецкой армией. Почему Красная армия была вынуждена оставить Псков? Зачем взорвали все мосты на подступах к городу? И какой подвиг совершил Семен Байков, в честь которого названа одна из улиц Пскова?
audio/mpeg
Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах
Фашисты захватили Псков 9 июля 1941 года — на 18 день с начала Великой Отечественной войны. Вскоре в городе начали формироваться подпольные группы, а в области — партизанские отряды. Они вели непрерывную борьбу с немецкой армией. Почему Красная армия была вынуждена оставить Псков? Зачем взорвали все мосты на подступах к городу? И какой подвиг совершил Семен Байков, в честь которого названа одна из улиц Пскова?
audio/mpeg
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода главному редактору Псковской областной историко-документальной книги "Солдаты Победы" Николаю Никитенко.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Ярослав ЯценкоАвтор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Артем Коротков, Анастасия Кудрявцева
псков
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957500766_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_e7ab44c424cf64aa42f68d288df1e19a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псков, освобождение. путь к победе, вермахт, ссср, великая отечественная война (1941-1945), красная армия, аудио, социальный навигатор
Освобождение, Псков, Освобождение. Путь к Победе, Вермахт, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Красная армия, Социальный навигатор
Псков. Часть 1. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах
Фашисты захватили Псков 9 июля 1941 года — на 18 день с начала Великой Отечественной войны. Вскоре в городе сформировались подпольные группы, а в области — партизанские отряды. Они вели непрерывную борьбу с немцами. Почему Красная армия была вынуждена оставить Псков? Какой подвиг совершил Семен Байков, в честь которого названа одна из улиц Пскова?