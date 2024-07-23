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Международный авиационно-космический салон МАКС

Международный авиационно-космический салон МАКС - РИА Новости, 23.07.2024

Международный авиационно-космический салон МАКС

Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T01:55

2024-07-23T01:55

2024-07-23T01:55

справки

россия

жуковский

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

су-35

ка-50 "черная акула"

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Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow и другие.Авиасалон проводится под патронажем президента РФ с его личным участием, а также с участием лидеров стран-партнеров России. Организаторами МАКС являются Минпромторг РФ и ГК "Ростех", устроителем – АО "Авиасалон", образованное в 1992 году.Выставка проводится в комплексе, созданном на базе аэродрома Летно-исследовательского института им. М.М. Громова (ЛИИ им. М.М. Громова).Выставочная территория салона занимает более 42 гектаров, из них более 40 тысяч квадратных метров рассчитано для размещения выставочных площадей в павильонах и шале, более 45 тысяч квадратных метров – для размещения техники на открытых площадках и статических стоянках.Наиболее важные и приоритетные задачи МАКС – демонстрация новейших технических достижений, высоких технологий российских военных и гражданских летательных аппаратов, открытость внутреннего рынка России и взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами для дальнейшего развития отрасли, заключение новых сделок и договоров.МАКС собирает более 570 тысяч участников и гостей, из них более 140 тысяч специалистов.Деловая программа Салона насчитывает более 150 мероприятий, научных конференций, бизнес-встреч и переговоров по вопросам актуальных проблем отрасли.Кроме того, МАКС организует масштабные авиашоу для широкой публики с участием более 120 воздушных судов и лучших российских и зарубежных пилотажных групп.Участниками салона в разные годы стали 17 пилотажных групп из девяти стран мира.Всего за годы проведения авиасалона его посетили свыше восьми миллионов человек из около 90 стран мира, а показатели по числу компаний – участников МАКС увеличились в четыре раза. МАКС стал центром демонстрации новейших достижений отечественной и мировой авиакосмической промышленности. Лидеры российской авиационной и космической отраслей, компании малого и среднего бизнеса, региональные предприятия, используя уникальные возможности выставки, представляют свои разработки. Именно на площадке в Жуковском прошли "мировые премьеры" лучшей российской гражданской и военной авиатехники, а также премьерные показы новейших зарубежных летательных аппаратов в России.Первая авиационно-космическая выставка в современной России была успешно проведена на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском с 11 по 16 августа 1992 года под названием "Мосаэрошоу-92". На нем было представлено 203 компании из 11 стран, мероприятие посетило 300 тысяч гостей. Мероприятие стало триумфом отечественной авиапромышленности и вызвало большой резонанс.В 1993 году выставка получила свое сегодняшнее официальное название – Международный авиационно-космический салон (МАКС). Первый МАКС-1993 прошел с 31 августа по 5 сентября 1993 года одновременно на трех площадках – в Жуковском, выставочном центре "Красная Пресня" и на центральном аэродроме в Москве. В его работе приняли участие 260 предприятий, в том числе 82 иностранные фирмы из 17 стран мира. На салоне было показано 173 летательных аппарата, число посетителей выставки возросло до 400 тысяч человек. Гвоздем салона стал новый многоцелевой истребитель Су-35. ОКБ имени Сухого (сейчас подразделение ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК"), входящего в корпорацию "Ростех") также впервые выставило боевые самолеты Су-24МК и Су-30МК, а НТК имени Камова показал противотанковый вертолет Ка-50, прозванный за рубежом "черной акулой". Что касается гражданских машин, то публика впервые увидела грузовую версию Ту-204, Ил-96 МО и Ан-94Т. 1993 год стал важной вехой в развитии авиационно-космической выставочной деятельности в России. Именно с этого года согласно указанию президента России единым местом проведения международных авиационно-космических салонов была определена территория ЛИИ им. М.М. Громова в городе Жуковском Московской области. Выставки в дальнейшем стали регулярно проводиться один раз в два года.За прошедшее время форум превратился в экспозиционную площадку для ярких премьер, передовых достижений конструкторской мысли и стал событием мирового масштаба. В 2021 году МАКС прошел с 20 по 25 июля. Страной-партнером МАКС-2021 стал Казахстан.Авиасалон МАКС стал единственной из крупнейших мировых аэрокосмических выставок, проведенной в условиях пандемии COVID-19. Все прочие ведущие мировые авиасалоны, запланированные на этот период, были отменены.На площадках МАКС-2021 развернули свои экспозиции 538 российских компаний и 91 зарубежный участник из 20 стран. Из числа зарубежных государств, помимо Казахстана, представившего в качестве страны – партнера авиасалона отдельную экспозицию своей аэрокосмической индустрии (11 компаний-экспонентов), экспозиции представили компании и организации из Франции (18 компаний), Чехии (девять компаний), Ирана (девять компаний), Германии (восемь компаний), Белоруссии (пять компаний), США (четыре компании), а также из Индии, Италии, Канады, Бельгии, Великобритании, Швейцарии, Южной Кореи, Южно-Африканской Республики, Нидерландов, Хорватии, Словакии, Кот-д’Ивуара, Бразилии и Чили. Франция, Германия, Бельгия, Чехия, Канада, Иран и Белоруссия развернули отдельные национальные экспозиции. В дистанционном формате в работе авиасалона приняли участие 202 зарубежные компании из 53 стран мира. Всего с учетом дистанционного участия в работе авиасалона приняла участие 831 компания-экспонент, в том числе свыше 250 иностранных компаний из 55 стран.В рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий – стратегических сессий, семинаров, круглых столов, презентаций, брифингов и других мероприятий по актуальным вопросам развития авиакосмической отрасли и международного научно-технического сотрудничества.Ключевым экспонатом авиасалона МАКС-2021 стал демонстрировавшийся прототип перспективного легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate разработки компании "Сухой" (входит в ПАО "ОАК" корпорации "Ростех"). Заметными премьерами МАКС-2021 стали магистральный самолет МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300, легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал", созданный для замены парка Ан-2, и линейка новейшей вертолетной техники разработки холдинга "Вертолеты России".На МАКС-2021 также была впервые представлена летающая лаборатория на базе Як-40 с первым в мире электрическим авиадвигателем на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 киловатт.Еще одна премьера авиасалона – вертолет "Ансат-М". Впервые поднявшийся в небо в 2020 году, он получил увеличенные топливные баки. Он может нести груз до 3,8 тонны и без дозаправки преодолевать 800 километров. Согласно официальной информации, объем подписанных в ходе авиасалона МАКС-2021 контрактов и протоколов о намерениях достиг 265 миллиардов рублей.МАКС-2021 посетили свыше 135 тысяч специалистов и гостей, что значительно меньше показателей прошлых лет и связано исключительно с введенными организаторами санитарно-эпидемиологическими ограничениями. При этом, согласно статистике, за ходом авиасалона на официальном сайте следили 328 тысяч человек, а охват в социальных сетях оценивался в 2,1 миллиона пользователей.30 июня 2023 года организаторы авиасалона "МАКС" сообщили, что авиафорум, запланированный на конец июля, перенесен на 2024 год. Также он пройдет в 2025 году. В 2024 году авиасалон МАКС состоится в режиме онлайн.С 23 по 28 июля онлайн-проект eMAKS пройдет в специальном разделе сайта авиасалона МАКС – www.aviasalon.com. Помимо выставочной программы, участие в которой примет более 70 ведущих компаний и организаций аэрокосмической и смежных отраслей, пользователей ожидает яркая и насыщенная демонстрационная программа. Зрительская аудитория получит возможность познакомиться с ведущими компаниями аэрокосмической и смежных отраслей, увидеть уникальные видеоматериалы, посвященные летной демонстрации возможностей авиатехники.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, жуковский, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), су-35, ка-50 "черная акула", ту-204, авиасалон макс