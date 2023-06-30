https://ria.ru/20230630/maks-1881353967.html

Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год - РИА Новости, 30.06.2023

Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

Авиасалон МАКС, запланированный на конец июля, перенесли на следующий год, сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T08:17

2023-06-30T08:17

2023-06-30T12:23

безопасность

авиасалон макс

жуковский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/21/1557942151_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_2f6ca748f72ce07fe91c585dfff34f47.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Авиасалон МАКС, запланированный на конец июля, перенесли на следующий год, сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале.РИА Новости еще в конце мая 2023 года первыми сообщило о том, что проведение авиасалона МАКС, запланированное на конец июля 2023 года, может быть перенесено на более поздний срок. Об этом рассказывали источники агентства."Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году", — говорится в сообщении.Как уточняется в сообщении, в настоящее время авиасалон продолжает работу с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны."Авиасалоны МАКС традиционно становятся местом проведения мировых премьер разработанных в России самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, агрегатов и систем, ракет-носителей и космических аппаратов различного класса и назначения. Авиасалон МАКС был, и, несомненно, останется визитной карточкой отечественной аэрокосмической отрасли", — говорится в сообщении.МАКС должен был пройти в июле 2023 года. Традиционно он проводится в подмосковном Жуковском раз в два года. Впервые авиасалон состоялся в 1993 году.

https://ria.ru/20230628/bespilotniki-1880863616.html

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, авиасалон макс, жуковский