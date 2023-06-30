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Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год - РИА Новости, 30.06.2023
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08:17 30.06.2023 (обновлено: 12:23 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/maks-1881353967.html
Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год
Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год - РИА Новости, 30.06.2023
Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год
Авиасалон МАКС, запланированный на конец июля, перенесли на следующий год, сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:17
2023-06-30T12:23
безопасность
авиасалон макс
жуковский
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Авиасалон МАКС, запланированный на конец июля, перенесли на следующий год, сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале.РИА Новости еще в конце мая 2023 года первыми сообщило о том, что проведение авиасалона МАКС, запланированное на конец июля 2023 года, может быть перенесено на более поздний срок. Об этом рассказывали источники агентства.&quot;Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году&quot;, — говорится в сообщении.Как уточняется в сообщении, в настоящее время авиасалон продолжает работу с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны.&quot;Авиасалоны МАКС традиционно становятся местом проведения мировых премьер разработанных в России самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, агрегатов и систем, ракет-носителей и космических аппаратов различного класса и назначения. Авиасалон МАКС был, и, несомненно, останется визитной карточкой отечественной аэрокосмической отрасли&quot;, — говорится в сообщении.МАКС должен был пройти в июле 2023 года. Традиционно он проводится в подмосковном Жуковском раз в два года. Впервые авиасалон состоялся в 1993 году.
https://ria.ru/20230628/bespilotniki-1880863616.html
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безопасность, авиасалон макс, жуковский
Безопасность, Авиасалон МАКС, Жуковский
Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

Международный авиасалон МАКС пройдет в 2024 и 2025 годах из-за переноса с 2023

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный авиационно-космический салон
Международный авиационно-космический салон - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Международный авиационно-космический салон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Авиасалон МАКС, запланированный на конец июля, перенесли на следующий год, сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале.
РИА Новости еще в конце мая 2023 года первыми сообщило о том, что проведение авиасалона МАКС, запланированное на конец июля 2023 года, может быть перенесено на более поздний срок. Об этом рассказывали источники агентства.
«

"Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году", — говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, в настоящее время авиасалон продолжает работу с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны.
«

"Авиасалоны МАКС традиционно становятся местом проведения мировых премьер разработанных в России самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, агрегатов и систем, ракет-носителей и космических аппаратов различного класса и назначения. Авиасалон МАКС был, и, несомненно, останется визитной карточкой отечественной аэрокосмической отрасли", — говорится в сообщении.

МАКС должен был пройти в июле 2023 года. Традиционно он проводится в подмосковном Жуковском раз в два года. Впервые авиасалон состоялся в 1993 году.
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