Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год
Международный авиасалон МАКС пройдет в 2024 и 2025 годах из-за переноса с 2023
Международный авиационно-космический салон. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Авиасалон МАКС, запланированный на конец июля, перенесли на следующий год, сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале.
РИА Новости еще в конце мая 2023 года первыми сообщило о том, что проведение авиасалона МАКС, запланированное на конец июля 2023 года, может быть перенесено на более поздний срок. Об этом рассказывали источники агентства.
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"Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году", — говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, в настоящее время авиасалон продолжает работу с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны.
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"Авиасалоны МАКС традиционно становятся местом проведения мировых премьер разработанных в России самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, агрегатов и систем, ракет-носителей и космических аппаратов различного класса и назначения. Авиасалон МАКС был, и, несомненно, останется визитной карточкой отечественной аэрокосмической отрасли", — говорится в сообщении.
МАКС должен был пройти в июле 2023 года. Традиционно он проводится в подмосковном Жуковском раз в два года. Впервые авиасалон состоялся в 1993 году.