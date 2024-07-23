https://ria.ru/20240723/kompleks-1961471063.html

"Новый Херсонес" освятят в День Крещения Руси

"Новый Херсонес" освятят в День Крещения Руси - РИА Новости, 23.07.2024

"Новый Херсонес" освятят в День Крещения Руси

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" будет освящен в День Крещения Руси 28 июля и откроется в тестовом режиме для посетителей 30 июля, сообщил митрополит... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:42

2024-07-23T14:42

2024-07-23T15:38

религия

херсонес

новороссия

севастополь

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961496822_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_0a812f39668861914603eae9ce33316a.jpg

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" будет освящен в День Крещения Руси 28 июля и откроется в тестовом режиме для посетителей 30 июля, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). "Комплекс будет освящен в День Крещения Руси 28 июля… В этот день посетителями будет только духовенство в большом количестве, которые проведут крестный ход и божественную литургию. Для посетителей музейно-храмовый комплекс откроется в ближайший вторник, ровно через неделю, 30 июля в 8 часов утра", – сказал он на пресс-конференции. Митрополит отметил, что участвовать в крестном ходе будут также те, кто принял участие в строительстве комплекса. "Вход на территорию будет абсолютно для всех бесплатный. В летний период комплекс будет работать до 24 часов, в ночное время он работать не будет. Важно, что нужна будет регистрация через сайт Херсонес.рф, который заработает 28 июля", – сказал на пресс-конференции губернатор города Михаил Развожаев. Бесплатным также будет вход в Музей христианства, в другие музеи комплекса нужно будет купить билет. Будут действовать льготы для соответствующих категорий граждан, а также скидки для севастопольцев и крымчан, отметил Развожаев. "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, создан в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический. Он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.

https://ria.ru/20231230/krest-1919129049.html

https://ria.ru/20240723/tihon-1961436812.html

херсонес

новороссия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонес, новороссия, севастополь, михаил развожаев