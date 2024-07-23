Рейтинг@Mail.ru
"Новый Херсонес" освятят в День Крещения Руси - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:42 23.07.2024 (обновлено: 15:38 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kompleks-1961471063.html
"Новый Херсонес" освятят в День Крещения Руси
"Новый Херсонес" освятят в День Крещения Руси - РИА Новости, 23.07.2024
"Новый Херсонес" освятят в День Крещения Руси
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" будет освящен в День Крещения Руси 28 июля и откроется в тестовом режиме для посетителей 30 июля, сообщил митрополит... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:42
2024-07-23T15:38
религия
херсонес
новороссия
севастополь
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961496822_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_0a812f39668861914603eae9ce33316a.jpg
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" будет освящен в День Крещения Руси 28 июля и откроется в тестовом режиме для посетителей 30 июля, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). "Комплекс будет освящен в День Крещения Руси 28 июля… В этот день посетителями будет только духовенство в большом количестве, которые проведут крестный ход и божественную литургию. Для посетителей музейно-храмовый комплекс откроется в ближайший вторник, ровно через неделю, 30 июля в 8 часов утра", – сказал он на пресс-конференции. Митрополит отметил, что участвовать в крестном ходе будут также те, кто принял участие в строительстве комплекса. "Вход на территорию будет абсолютно для всех бесплатный. В летний период комплекс будет работать до 24 часов, в ночное время он работать не будет. Важно, что нужна будет регистрация через сайт Херсонес.рф, который заработает 28 июля", – сказал на пресс-конференции губернатор города Михаил Развожаев. Бесплатным также будет вход в Музей христианства, в другие музеи комплекса нужно будет купить билет. Будут действовать льготы для соответствующих категорий граждан, а также скидки для севастопольцев и крымчан, отметил Развожаев. "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, создан в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический. Он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.
https://ria.ru/20231230/krest-1919129049.html
https://ria.ru/20240723/tihon-1961436812.html
херсонес
новороссия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961496822_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_ddf4cef4db166973cd7da417567ed69e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонес, новороссия, севастополь, михаил развожаев
Религия, Херсонес, Новороссия, Севастополь, Михаил Развожаев
"Новый Херсонес" освятят в День Крещения Руси

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" откроется для посетителей 30 июля

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. 23 июля 2024
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. 23 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" будет освящен в День Крещения Руси 28 июля и откроется в тестовом режиме для посетителей 30 июля, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
«
"Комплекс будет освящен в День Крещения Руси 28 июля… В этот день посетителями будет только духовенство в большом количестве, которые проведут крестный ход и божественную литургию. Для посетителей музейно-храмовый комплекс откроется в ближайший вторник, ровно через неделю, 30 июля в 8 часов утра", – сказал он на пресс-конференции.
Накупольный крест для Свято-Владимирского собора в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
В Севастополе на Свято-Владимирском соборе установили новый крест
30 декабря 2023, 15:13
Митрополит отметил, что участвовать в крестном ходе будут также те, кто принял участие в строительстве комплекса.
"Вход на территорию будет абсолютно для всех бесплатный. В летний период комплекс будет работать до 24 часов, в ночное время он работать не будет. Важно, что нужна будет регистрация через сайт Херсонес.рф, который заработает 28 июля", – сказал на пресс-конференции губернатор города Михаил Развожаев.
Бесплатным также будет вход в Музей христианства, в другие музеи комплекса нужно будет купить билет. Будут действовать льготы для соответствующих категорий граждан, а также скидки для севастопольцев и крымчан, отметил Развожаев.
"Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, создан в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический. Он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Митрополит Тихон поблагодарил строителей, возводивших "Новый Херсонес"
Вчера, 13:05
 
РелигияХерсонесНовороссияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала