https://ria.ru/20240723/imam-1961425042.html
Стало известно, где расположена мечеть, которую хотели поджечь террористы
Стало известно, где расположена мечеть, которую хотели поджечь террористы - РИА Новости, 23.07.2024
Стало известно, где расположена мечеть, которую хотели поджечь террористы
Мечеть в Белгороде, которую хотели поджечь террористы, расположена над автомойкой, ее имам позволил корреспонденту РИА Новости снять видео изнутри, но обсуждать РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:27
2024-07-23T12:27
2024-07-23T12:57
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мариуполь
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диверсия
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БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Мечеть в Белгороде, которую хотели поджечь террористы, расположена над автомойкой, ее имам позволил корреспонденту РИА Новости снять видео изнутри, но обсуждать эту историю не стал. В Белгороде на окраине города, где располагаются промышленная зона и мало жилых домов, находится единственная в городе мечеть. Располагается она на втором этаже двухэтажного строения, где первый этаж занимает круглосуточная мойка самообслуживания. О том, что это мечеть, свидетельствует только небольшая надпись зеленым цветом. Двери мечети были открыты, в нее заходили прихожанки. Имам был вежлив, разрешил снять на видео внутри, но отказался разговаривать с корреспондентом, подчеркнув, что его "дело только молиться". ФСБ во вторник сообщила, что в Мариуполе задержаны местные жители, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде. Они дали признательные показания и арестованы. По словам одного из задержанных, целью теракта было "столкнуть христиан и мусульман в России, дабы разжечь вражду между ними".
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Кадры с мечетью в Белгороде, которую хотели поджечь террористы
Мечеть в Белгороде, которую хотели поджечь террористы, расположена над автомойкой, ее имам позволил корреспонденту РИА Новости снять видео изнутри, но обсуждать эту историю не стал.
О предотвращении теракта во вторник сообщила ФСБ, задержаны двое подозреваемых. Мечеть расположена на окраине Белгорода, комментировать произошедшее имам не стал, подчеркнув, что его "дело только молиться".
2024-07-23T12:27
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белгород, россия, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), диверсия
Религия, Белгород, Россия, Мариуполь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), диверсия
Стало известно, где расположена мечеть, которую хотели поджечь террористы
Мечеть в Белгороде, которую хотели поджечь, находится над автомойкой
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Мечеть в Белгороде, которую хотели поджечь террористы, расположена над автомойкой, ее имам позволил корреспонденту РИА Новости снять видео изнутри, но обсуждать эту историю не стал.
В Белгороде на окраине города, где располагаются промышленная зона и мало жилых домов, находится единственная в городе мечеть. Располагается она на втором этаже двухэтажного строения, где первый этаж занимает круглосуточная мойка самообслуживания. О том, что это мечеть, свидетельствует только небольшая надпись зеленым цветом.
Двери мечети были открыты, в нее заходили прихожанки. Имам был вежлив, разрешил снять на видео внутри, но отказался разговаривать с корреспондентом, подчеркнув, что его "дело только молиться".
ФСБ во вторник сообщила, что в Мариуполе задержаны местные жители, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде. Они дали признательные показания и арестованы. По словам одного из задержанных, целью теракта было "столкнуть христиан и мусульман в России, дабы разжечь вражду между ними".