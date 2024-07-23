https://ria.ru/20240723/belgorod-1961433377.html

Глава белгородских мусульман заявил о предупреждении спецслужб о теракте

Глава белгородских мусульман заявил о предупреждении спецслужб о теракте - РИА Новости, 23.07.2024

Глава белгородских мусульман заявил о предупреждении спецслужб о теракте

Около полутора месяцев назад спецслужбы предупреждали о возможности теракта в мечети в Белгороде, сообщил РИА Новости председатель мусульман Белгорода и... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:49

2024-07-23T12:49

2024-07-23T13:43

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белгородская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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БЕЛГОРОД, 23 июл – РИА Новости. Около полутора месяцев назад спецслужбы предупреждали о возможности теракта в мечети в Белгороде, сообщил РИА Новости председатель мусульман Белгорода и Белгородской области Гаджирамазан Рамазанов. ФСБ во вторник сообщила, что в Мариуполе задержаны местные жители, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде. Они дали признательные показания и арестованы. По словам одного из задержанных, целью теракта было "столкнуть христиан и мусульман в России, дабы разжечь вражду между ними". "Еще месяца полтора назад они (спецслужбы – ред.) приходили, предупреждали, что ситуации такие могут быть. Они, видимо, уже заранее эти вещи отслеживают, знают всё. Огромное им спасибо, пусть Всевышний убережет ребят и дальше на их службе", - сказал Рамазанов. Он сообщил, что живет в Белгороде с 1983 года. "Если бы мне сказали в прошлом, что вообще наш город станет таким, какой он сегодня есть, наверное, я бы ему два глаза сразу выбил, честно говоря… Никогда бы не поверил", - с улыбкой заметил собеседник. "То, что ситуация у нас сегодня докатилась до теракта, – это вообще нонсенс. Самым мирным и миролюбивым городом был наш Белгород. Но на сегодняшний день имеем то, что имеем", - добавил Рамазанов.

https://ria.ru/20240723/mariupol-1961395808.html

https://ria.ru/20240723/imam-1961425042.html

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белгород, россия, белгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия