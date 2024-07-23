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Глава белгородских мусульман заявил о предупреждении спецслужб о теракте - РИА Новости, 23.07.2024
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Религия
 
12:49 23.07.2024 (обновлено: 13:43 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/belgorod-1961433377.html
Глава белгородских мусульман заявил о предупреждении спецслужб о теракте
Глава белгородских мусульман заявил о предупреждении спецслужб о теракте - РИА Новости, 23.07.2024
Глава белгородских мусульман заявил о предупреждении спецслужб о теракте
Около полутора месяцев назад спецслужбы предупреждали о возможности теракта в мечети в Белгороде, сообщил РИА Новости председатель мусульман Белгорода и... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:49
2024-07-23T13:43
религия
белгород
россия
белгородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 июл – РИА Новости. Около полутора месяцев назад спецслужбы предупреждали о возможности теракта в мечети в Белгороде, сообщил РИА Новости председатель мусульман Белгорода и Белгородской области Гаджирамазан Рамазанов. ФСБ во вторник сообщила, что в Мариуполе задержаны местные жители, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде. Они дали признательные показания и арестованы. По словам одного из задержанных, целью теракта было "столкнуть христиан и мусульман в России, дабы разжечь вражду между ними". "Еще месяца полтора назад они (спецслужбы – ред.) приходили, предупреждали, что ситуации такие могут быть. Они, видимо, уже заранее эти вещи отслеживают, знают всё. Огромное им спасибо, пусть Всевышний убережет ребят и дальше на их службе", - сказал Рамазанов. Он сообщил, что живет в Белгороде с 1983 года. "Если бы мне сказали в прошлом, что вообще наш город станет таким, какой он сегодня есть, наверное, я бы ему два глаза сразу выбил, честно говоря… Никогда бы не поверил", - с улыбкой заметил собеседник. "То, что ситуация у нас сегодня докатилась до теракта, – это вообще нонсенс. Самым мирным и миролюбивым городом был наш Белгород. Но на сегодняшний день имеем то, что имеем", - добавил Рамазанов.
https://ria.ru/20240723/mariupol-1961395808.html
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белгород, россия, белгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Религия, Белгород, Россия, Белгородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Глава белгородских мусульман заявил о предупреждении спецслужб о теракте

Рамазанов: спецслужбы предупреждали о возможности теракта в белгородской мечети

© РИА НовостиМечеть в Белгороде, которую хотели поджечь террористы
Мечеть в Белгороде, которую хотели поджечь террористы - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости
Мечеть в Белгороде, которую хотели поджечь террористы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 23 июл – РИА Новости. Около полутора месяцев назад спецслужбы предупреждали о возможности теракта в мечети в Белгороде, сообщил РИА Новости председатель мусульман Белгорода и Белгородской области Гаджирамазан Рамазанов.
ФСБ во вторник сообщила, что в Мариуполе задержаны местные жители, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде. Они дали признательные показания и арестованы. По словам одного из задержанных, целью теракта было "столкнуть христиан и мусульман в России, дабы разжечь вражду между ними".
ФСБ России задержала граждан России, планировавших поджог мечети в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Задержанный в Мариуполе рассказал, кто предложил ему поджечь мечеть
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"Еще месяца полтора назад они (спецслужбы – ред.) приходили, предупреждали, что ситуации такие могут быть. Они, видимо, уже заранее эти вещи отслеживают, знают всё. Огромное им спасибо, пусть Всевышний убережет ребят и дальше на их службе", - сказал Рамазанов.
Он сообщил, что живет в Белгороде с 1983 года.
"Если бы мне сказали в прошлом, что вообще наш город станет таким, какой он сегодня есть, наверное, я бы ему два глаза сразу выбил, честно говоря… Никогда бы не поверил", - с улыбкой заметил собеседник.
"То, что ситуация у нас сегодня докатилась до теракта, – это вообще нонсенс. Самым мирным и миролюбивым городом был наш Белгород. Но на сегодняшний день имеем то, что имеем", - добавил Рамазанов.
Мечеть в Белгороде, которую хотели поджечь террористы - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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Вчера, 12:27
 
РелигияБелгородРоссияБелгородская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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