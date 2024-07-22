https://ria.ru/20240722/vzryv-1961156275.html

Женщина, пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске, находится в реанимации

Женщина, пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске, находится в реанимации - РИА Новости, 22.07.2024

Женщина, пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске, находится в реанимации

Сотрудница аптеки, пострадавшая при взрыве газа в торговом ряду в Апшеронске, находится в реанимации, остальные пациенты не в тяжелом состоянии, сообщили РИА... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:47

2024-07-22T10:47

2024-07-22T11:03

происшествия

апшеронск

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Сотрудница аптеки, пострадавшая при взрыве газа в торговом ряду в Апшеронске, находится в реанимации, остальные пациенты не в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в ЦРБ Апшеронского района.В понедельник утром в краевом ГУ МЧС информировали о взрыве газа, который произошел в здании Апшеронска в Краснодарском крае, из-под завалов был спасен один человек. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен. Ранее источник РИА Новости сообщил, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что взрыв произошел в торговом ряду в Апшеронске, пострадавшим оказывается помощь, при необходимости для будут подключены врачи из краевых больниц."Три человека – не тяжелые поражения, а у одной сотрудницы тяжелые поражения", - прокомментировали в медучреждении, добавив, что речь идет о сотруднице аптеки, которая сейчас находится в реанимации.Прокуратура Кубани начала проверку. Следователи краевого СУ СКР возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240715/gaz-1959713121.html

https://ria.ru/20240706/vzryv-1957882623.html

апшеронск

краснодарский край

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происшествия, апшеронск, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)