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Женщина, пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске, находится в реанимации - РИА Новости, 22.07.2024
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10:47 22.07.2024 (обновлено: 11:03 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/vzryv-1961156275.html
Женщина, пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске, находится в реанимации
Женщина, пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске, находится в реанимации - РИА Новости, 22.07.2024
Женщина, пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске, находится в реанимации
Сотрудница аптеки, пострадавшая при взрыве газа в торговом ряду в Апшеронске, находится в реанимации, остальные пациенты не в тяжелом состоянии, сообщили РИА... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:47
2024-07-22T11:03
происшествия
апшеронск
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Сотрудница аптеки, пострадавшая при взрыве газа в торговом ряду в Апшеронске, находится в реанимации, остальные пациенты не в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в ЦРБ Апшеронского района.В понедельник утром в краевом ГУ МЧС информировали о взрыве газа, который произошел в здании Апшеронска в Краснодарском крае, из-под завалов был спасен один человек. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен. Ранее источник РИА Новости сообщил, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что взрыв произошел в торговом ряду в Апшеронске, пострадавшим оказывается помощь, при необходимости для будут подключены врачи из краевых больниц."Три человека – не тяжелые поражения, а у одной сотрудницы тяжелые поражения", - прокомментировали в медучреждении, добавив, что речь идет о сотруднице аптеки, которая сейчас находится в реанимации.Прокуратура Кубани начала проверку. Следователи краевого СУ СКР возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240715/gaz-1959713121.html
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происшествия, апшеронск, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Апшеронск, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Женщина, пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске, находится в реанимации

Пострадавшая при взрыве в Апшеронске сотрудница аптеки находится в реанимации

© ГУ МЧС России по Краснодарскому краюСпасатели эвакуируют пострадавшую при взрыве бытового газа в ТЦ в Апшеронске. Кадр видео
Спасатели эвакуируют пострадавшую при взрыве бытового газа в ТЦ в Апшеронске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Спасатели эвакуируют пострадавшую при взрыве бытового газа в ТЦ в Апшеронске. Кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Сотрудница аптеки, пострадавшая при взрыве газа в торговом ряду в Апшеронске, находится в реанимации, остальные пациенты не в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в ЦРБ Апшеронского района.
В понедельник утром в краевом ГУ МЧС информировали о взрыве газа, который произошел в здании Апшеронска в Краснодарском крае, из-под завалов был спасен один человек. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров. Позже пожар был потушен. Ранее источник РИА Новости сообщил, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение.
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что взрыв произошел в торговом ряду в Апшеронске, пострадавшим оказывается помощь, при необходимости для будут подключены врачи из краевых больниц.
«
"Три человека – не тяжелые поражения, а у одной сотрудницы тяжелые поражения", - прокомментировали в медучреждении, добавив, что речь идет о сотруднице аптеки, которая сейчас находится в реанимации.
Прокуратура Кубани начала проверку. Следователи краевого СУ СКР возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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ПроисшествияАпшеронскКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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