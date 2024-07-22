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Акции ТГК-2 передадут в доверительное управление "Центрэнергохолдингу" - РИА Новости, 22.07.2024
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17:36 22.07.2024 (обновлено: 18:15 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/putin-1961286791.html
Акции ТГК-2 передадут в доверительное управление "Центрэнергохолдингу"
Акции ТГК-2 передадут в доверительное управление "Центрэнергохолдингу" - РИА Новости, 22.07.2024
Акции ТГК-2 передадут в доверительное управление "Центрэнергохолдингу"
Президент России Владимир Путин постановил передать пакет в 83,4% акций ТГК-2, находящийся в федеральной собственности, в доверительное управление... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:36
2024-07-22T18:15
владимир путин
экономика
россия
ярославль
газпром
генеральная прокуратура рф
территориальная генерирующая компания № 2
санкт-петербург
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил передать пакет в 83,4% акций ТГК-2, находящийся в федеральной собственности, в доверительное управление "Центрэнергохолдингу", структуре "Газпром энергохолдинга", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В целях повышения эффективности управления находящимися в федеральной собственности акциями публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" постановляю: Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче в доверительное управление публичному акционерному обществу "Центрэнергохолдинг" (г. Санкт-Петербург) находящиеся в федеральной собственности 1 230 011 015 990 обыкновенных акций и 283 371 454 привилегированных акций публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" (г. Ярославль)", - говорится в указе.Уставный капитал ТГК-2 разделен на 1 458 404 850 747 обыкновенных и 16 500 533 681 привилегированную акцию. Таким образом, передаваемая в доверительное управление доля соответствует 83,4% уставного капитала.Согласно указу, правительство в течение трех месяцев должно обеспечить заключение договора доверительного управления, в котором предусматриваются обязательства "Центрэнергохолдинга" по обеспечению разработки и представления на утверждение в правительство плана финансового оздоровления ТГК-2 и предложений о способах дальнейшего распоряжения его акциями.ПАО "Центрэнергохолдинг" - дочернее общество "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ), его основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний. По данным ЕГРЮЛ, гендиректором предприятия значится Денис Федоров, он же возглавляет ГЭХ.Генпрокуратура РФ в июне 2023 года подала иск об изъятии в пользу государства более 80% акций ТГК-2 у Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited, ООО "Корес инвест", Леонида Лебедева и ООО "Долговое агентство", дочернего предприятия ТГК-2.Как утверждала Генпрокуратура, ТГК-2 была приобретена ее владельцем - бывшим членом Совета Федерации Леонидом Лебедевым - на нелегально полученные доходы, и для сокрытия участия Лебедева во владении и управлении компания была оформлена на офшоры, расположенные на Британских Виргинских островах. На основании решения Ленинского районного суда Ярославля от 14 июля 2023 года Росимущество получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2 в декабре 2023 года. А в январе текущего года эта доля была увеличена до 83,4%.
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владимир путин, экономика, россия, ярославль, газпром, генеральная прокуратура рф, территориальная генерирующая компания № 2, санкт-петербург, денис федоров, леонид лебедев
Владимир Путин, Экономика, Россия, Ярославль, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Территориальная генерирующая компания № 2, Санкт-Петербург, Денис Федоров, Леонид Лебедев
Акции ТГК-2 передадут в доверительное управление "Центрэнергохолдингу"

Путин постановил передать акции ТГК-2 в управление "Центрэнергохолдингу"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил передать пакет в 83,4% акций ТГК-2, находящийся в федеральной собственности, в доверительное управление "Центрэнергохолдингу", структуре "Газпром энергохолдинга", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях повышения эффективности управления находящимися в федеральной собственности акциями публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" постановляю: Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче в доверительное управление публичному акционерному обществу "Центрэнергохолдинг" (г. Санкт-Петербург) находящиеся в федеральной собственности 1 230 011 015 990 обыкновенных акций и 283 371 454 привилегированных акций публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" (г. Ярославль)", - говорится в указе.
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Уставный капитал ТГК-2 разделен на 1 458 404 850 747 обыкновенных и 16 500 533 681 привилегированную акцию. Таким образом, передаваемая в доверительное управление доля соответствует 83,4% уставного капитала.
Согласно указу, правительство в течение трех месяцев должно обеспечить заключение договора доверительного управления, в котором предусматриваются обязательства "Центрэнергохолдинга" по обеспечению разработки и представления на утверждение в правительство плана финансового оздоровления ТГК-2 и предложений о способах дальнейшего распоряжения его акциями.
ПАО "Центрэнергохолдинг" - дочернее общество "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ), его основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний. По данным ЕГРЮЛ, гендиректором предприятия значится Денис Федоров, он же возглавляет ГЭХ.
Генпрокуратура РФ в июне 2023 года подала иск об изъятии в пользу государства более 80% акций ТГК-2 у Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited, ООО "Корес инвест", Леонида Лебедева и ООО "Долговое агентство", дочернего предприятия ТГК-2.
Как утверждала Генпрокуратура, ТГК-2 была приобретена ее владельцем - бывшим членом Совета Федерации Леонидом Лебедевым - на нелегально полученные доходы, и для сокрытия участия Лебедева во владении и управлении компания была оформлена на офшоры, расположенные на Британских Виргинских островах. На основании решения Ленинского районного суда Ярославля от 14 июля 2023 года Росимущество получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2 в декабре 2023 года. А в январе текущего года эта доля была увеличена до 83,4%.
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Владимир ПутинЭкономикаРоссияЯрославльГазпромГенеральная прокуратура РФТерриториальная генерирующая компания № 2Санкт-ПетербургДенис ФедоровЛеонид Лебедев
 
 
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