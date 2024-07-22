https://ria.ru/20240722/putin-1961286791.html

Акции ТГК-2 передадут в доверительное управление "Центрэнергохолдингу"

Акции ТГК-2 передадут в доверительное управление "Центрэнергохолдингу" - РИА Новости, 22.07.2024

Акции ТГК-2 передадут в доверительное управление "Центрэнергохолдингу"

Президент России Владимир Путин постановил передать пакет в 83,4% акций ТГК-2, находящийся в федеральной собственности, в доверительное управление... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:36

2024-07-22T17:36

2024-07-22T18:15

владимир путин

экономика

россия

ярославль

газпром

генеральная прокуратура рф

территориальная генерирующая компания № 2

санкт-петербург

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил передать пакет в 83,4% акций ТГК-2, находящийся в федеральной собственности, в доверительное управление "Центрэнергохолдингу", структуре "Газпром энергохолдинга", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В целях повышения эффективности управления находящимися в федеральной собственности акциями публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" постановляю: Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче в доверительное управление публичному акционерному обществу "Центрэнергохолдинг" (г. Санкт-Петербург) находящиеся в федеральной собственности 1 230 011 015 990 обыкновенных акций и 283 371 454 привилегированных акций публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" (г. Ярославль)", - говорится в указе.Уставный капитал ТГК-2 разделен на 1 458 404 850 747 обыкновенных и 16 500 533 681 привилегированную акцию. Таким образом, передаваемая в доверительное управление доля соответствует 83,4% уставного капитала.Согласно указу, правительство в течение трех месяцев должно обеспечить заключение договора доверительного управления, в котором предусматриваются обязательства "Центрэнергохолдинга" по обеспечению разработки и представления на утверждение в правительство плана финансового оздоровления ТГК-2 и предложений о способах дальнейшего распоряжения его акциями.ПАО "Центрэнергохолдинг" - дочернее общество "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ), его основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний. По данным ЕГРЮЛ, гендиректором предприятия значится Денис Федоров, он же возглавляет ГЭХ.Генпрокуратура РФ в июне 2023 года подала иск об изъятии в пользу государства более 80% акций ТГК-2 у Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited, ООО "Корес инвест", Леонида Лебедева и ООО "Долговое агентство", дочернего предприятия ТГК-2.Как утверждала Генпрокуратура, ТГК-2 была приобретена ее владельцем - бывшим членом Совета Федерации Леонидом Лебедевым - на нелегально полученные доходы, и для сокрытия участия Лебедева во владении и управлении компания была оформлена на офшоры, расположенные на Британских Виргинских островах. На основании решения Ленинского районного суда Ярославля от 14 июля 2023 года Росимущество получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2 в декабре 2023 года. А в январе текущего года эта доля была увеличена до 83,4%.

https://ria.ru/20240722/putin-1961294363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, экономика, россия, ярославль, газпром, генеральная прокуратура рф, территориальная генерирующая компания № 2, санкт-петербург, денис федоров, леонид лебедев