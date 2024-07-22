https://ria.ru/20240722/putin-1961254248.html

Путин подписал закон о взаимодействии полиции и медорганизаций

Путин подписал закон о взаимодействии полиции и медорганизаций - РИА Новости, 22.07.2024

Путин подписал закон о взаимодействии полиции и медорганизаций

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании взаимодействия органов внутренних дел и медорганизаций по обмену информацией о лицах с... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:05

2024-07-22T16:05

2024-07-22T16:05

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании взаимодействия органов внутренних дел и медорганизаций по обмену информацией о лицах с хроническими психическим расстройствами и обострениями. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Будет происходить обмен сведениями о тех лицах, которые страдают хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение в связи со склонностью таких лиц к совершению общественно опасных действий. На полицию возлагаются обязанности по наблюдению за указанными лицами и устанавливаются правовые основания для предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя, ОВД в связи с административным надзором. Кроме того, будет передаваться информация о лицах, освобожденных из мест лишения свободы, и лицах, больных алкоголизмом и (или) наркоманией и представляющих опасность для окружающих. Порядок взаимодействия и перечень мероприятий при поступлении сведений будет утвержден Минздравом и МВД. Критерии наличия склонности к совершению общественно опасного поведения устанавливаются в порядке диспансерного наблюдения за этим лицом, утвержденном Минздравом России. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

https://realty.ria.ru/20240722/zemli-1961253309.html

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общество, россия, владимир путин