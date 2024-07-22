https://ria.ru/20240722/prigovor-1961164684.html

Суд признал законным заочный приговор директору Meta Platforms*

Суд признал законным заочный приговор директору Meta Platforms* - РИА Новости, 22.07.2024

Суд признал законным заочный приговор директору Meta Platforms*

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным заочный приговор директору по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуну, которому заочно... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T11:17

2024-07-22T11:17

2024-07-22T11:17

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным заочный приговор директору по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуну, которому заочно приговоренного к 6 годам за оправдание терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор 2-го Западного окружного суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Суд 22 апреля приговорил Стоуна заочно к 6 годам колонии общего режима, также запретив ему администрирование интернет-ресурсов на четыре года. В прениях сторон прокурор просил 7 лет колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор, настаивая на оправдании. Процесс проходил заочно: в феврале 2023 года Стоун был объявлен в международный розыск, а российский суд заочно арестовал его. Дело было рассмотрено за два заседания. По версии следствия, Стоун 11 марта 2022 года разместил в интернете, в том числе на своей странице в Twitter, публикацию, оправдывавшую "агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в СВО". Материал также содержал "публичные призывы к совершению актов терроризма в отношении военнослужащих". Защита просила тогда оправдать Стоуна, утверждая, что в своих постах он лишь выражал мнение о новых правилах модерации публикаций о действиях российской армии в зоне СВО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240719/feyki-1960673429.html

https://ria.ru/20240708/simvolika-1958378019.html

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власиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, власиха, энди стоун, twitter