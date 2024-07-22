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Суд признал законным заочный приговор директору Meta Platforms* - РИА Новости, 22.07.2024
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11:17 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/prigovor-1961164684.html
Суд признал законным заочный приговор директору Meta Platforms*
Суд признал законным заочный приговор директору Meta Platforms* - РИА Новости, 22.07.2024
Суд признал законным заочный приговор директору Meta Platforms*
Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным заочный приговор директору по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуну, которому заочно... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:17
2024-07-22T11:17
происшествия
россия
власиха
энди стоун
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным заочный приговор директору по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуну, которому заочно приговоренного к 6 годам за оправдание терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор 2-го Западного окружного суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Суд 22 апреля приговорил Стоуна заочно к 6 годам колонии общего режима, также запретив ему администрирование интернет-ресурсов на четыре года. В прениях сторон прокурор просил 7 лет колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор, настаивая на оправдании. Процесс проходил заочно: в феврале 2023 года Стоун был объявлен в международный розыск, а российский суд заочно арестовал его. Дело было рассмотрено за два заседания. По версии следствия, Стоун 11 марта 2022 года разместил в интернете, в том числе на своей странице в Twitter, публикацию, оправдывавшую "агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в СВО". Материал также содержал "публичные призывы к совершению актов терроризма в отношении военнослужащих". Защита просила тогда оправдать Стоуна, утверждая, что в своих постах он лишь выражал мнение о новых правилах модерации публикаций о действиях российской армии в зоне СВО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240719/feyki-1960673429.html
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происшествия, россия, власиха, энди стоун, twitter
Происшествия, Россия, Власиха, Энди Стоун, Twitter
Суд признал законным заочный приговор директору Meta Platforms*

Суд признал законным заочный приговор директору Meta Platforms Энди Стоуну

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным заочный приговор директору по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуну, которому заочно приговоренного к 6 годам за оправдание терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор 2-го Западного окружного суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
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Суд 22 апреля приговорил Стоуна заочно к 6 годам колонии общего режима, также запретив ему администрирование интернет-ресурсов на четыре года. В прениях сторон прокурор просил 7 лет колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор, настаивая на оправдании.
Процесс проходил заочно: в феврале 2023 года Стоун был объявлен в международный розыск, а российский суд заочно арестовал его. Дело было рассмотрено за два заседания.
По версии следствия, Стоун 11 марта 2022 года разместил в интернете, в том числе на своей странице в Twitter, публикацию, оправдывавшую "агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в СВО". Материал также содержал "публичные призывы к совершению актов терроризма в отношении военнослужащих".
Защита просила тогда оправдать Стоуна, утверждая, что в своих постах он лишь выражал мнение о новых правилах модерации публикаций о действиях российской армии в зоне СВО.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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