https://ria.ru/20240722/apsheronsk-1961174808.html
На Кубани рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Апшеронске
На Кубани рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Апшеронске - РИА Новости, 22.07.2024
На Кубани рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Апшеронске
Двое пострадавших при взрыве газа в Апшеронске - в состоянии средней тяжести, их транспортируют на лечение в Краснодар, к пациентке в тяжелом состоянии... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:14
2024-07-22T12:14
2024-07-22T12:40
апшеронск
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве газа в Апшеронске - в состоянии средней тяжести, их транспортируют на лечение в Краснодар, к пациентке в тяжелом состоянии направили медиков из краевой больницы, сообщили в Telegram-канале оперштаба Кубани.Взрыв газа произошел утром в торговом ряду в Апшеронске. Источник РИА Новости сообщал, что трое пострадавших были госпитализированы, один - отправлен на амбулаторное лечение. По информации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, при необходимости для будут подключены врачи из краевых больниц."Одному из четырех пострадавших медпомощь оказали амбулаторно и уже выписали домой. Два человека получили травмы средней тяжести, их направили на лечение в краевую клиническую больницу № 1. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии – в Апшеронск направили бригаду медиков краевой клинической больницы № 1", - говорится в сообщении.Ранее РИА Новости рассказали в ЦРБ Апшеронского района, что в реанимации находится сотрудница аптеки, остальные пациенты не в тяжелом состоянии.По данным властей, специалисты продолжают ликвидировать последствия ЧП. На месте работают 48 человек, в том числе спасатели, сотрудники ресурсоснабжающих организаций. Задействовано 11 единиц спецтехники.Прокуратура Кубани начала проверку. Следователи краевого СУСК РФ возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240715/gaz-1959713121.html
https://ria.ru/20240706/vzryv-1957882623.html
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апшеронск, происшествия, краснодар
Апшеронск, Происшествия, Краснодар
На Кубани рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Апшеронске
Двух пострадавших при взрыве газа в Апшеронске транспортируют в Краснодар