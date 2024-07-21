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Пешеходные зоны создадут у причалов Москвы "Кутузовский" и "Сити-Багратион"
Пешеходные зоны создадут у причалов Москвы "Кутузовский" и "Сити-Багратион" - РИА Новости, 22.07.2024
Пешеходные зоны создадут у причалов Москвы "Кутузовский" и "Сити-Багратион"
Пешеходные зоны создадут у причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион" на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщил мэр... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-21T10:34
2024-07-21T10:34
2024-07-22T14:35
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пешеходные зоны создадут у причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион" на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Комфортные пешеходные зоны будут созданы у причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион". Пристани, между которыми около 500 метров, расположены на набережной Тараса Шевченко — недалеко от "Москвы-Сити" и ТТК", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что около "Кутузовского" сделают дорожки с экологичным покрытием, газоны, цветники и спортплощадку. Кроме того, специалисты благоустроят сквер между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко, рядом с мостом Багратион. По его словам, территории около причалов будут освещать больше 200 современных фонарей и уличных торшеров, а для отдыха во время прогулок разместят удобные лавочки. Работы планируется завершить осенью этого года.
https://ria.ru/20240623/moskva-1954821878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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