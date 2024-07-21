https://ria.ru/20240721/prichaly-1961225704.html

Пешеходные зоны создадут у причалов Москвы "Кутузовский" и "Сити-Багратион"

Пешеходные зоны создадут у причалов Москвы "Кутузовский" и "Сити-Багратион" - РИА Новости, 22.07.2024

Пешеходные зоны создадут у причалов Москвы "Кутузовский" и "Сити-Багратион"

Пешеходные зоны создадут у причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион" на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщил мэр... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-21T10:34

2024-07-21T10:34

2024-07-22T14:35

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москва

кутузовский проспект

тарас шевченко

сергей собянин

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пешеходные зоны создадут у причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион" на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Комфортные пешеходные зоны будут созданы у причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион". Пристани, между которыми около 500 метров, расположены на набережной Тараса Шевченко — недалеко от "Москвы-Сити" и ТТК", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что около "Кутузовского" сделают дорожки с экологичным покрытием, газоны, цветники и спортплощадку. Кроме того, специалисты благоустроят сквер между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко, рядом с мостом Багратион. По его словам, территории около причалов будут освещать больше 200 современных фонарей и уличных торшеров, а для отдыха во время прогулок разместят удобные лавочки. Работы планируется завершить осенью этого года.

https://ria.ru/20240623/moskva-1954821878.html

москва

кутузовский проспект

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Алёна Пава

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