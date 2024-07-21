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Пешеходные зоны создадут у причалов Москвы "Кутузовский" и "Сити-Багратион" - РИА Новости, 22.07.2024
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10:34 21.07.2024 (обновлено: 14:35 22.07.2024)
https://ria.ru/20240721/prichaly-1961225704.html
Пешеходные зоны создадут у причалов Москвы "Кутузовский" и "Сити-Багратион"
Пешеходные зоны создадут у причалов Москвы "Кутузовский" и "Сити-Багратион" - РИА Новости, 22.07.2024
Пешеходные зоны создадут у причалов Москвы "Кутузовский" и "Сити-Багратион"
Пешеходные зоны создадут у причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион" на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщил мэр... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-21T10:34
2024-07-22T14:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
кутузовский проспект
тарас шевченко
сергей собянин
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пешеходные зоны создадут у причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион" на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Комфортные пешеходные зоны будут созданы у причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион". Пристани, между которыми около 500 метров, расположены на набережной Тараса Шевченко — недалеко от "Москвы-Сити" и ТТК", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что около "Кутузовского" сделают дорожки с экологичным покрытием, газоны, цветники и спортплощадку. Кроме того, специалисты благоустроят сквер между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко, рядом с мостом Багратион. По его словам, территории около причалов будут освещать больше 200 современных фонарей и уличных торшеров, а для отдыха во время прогулок разместят удобные лавочки. Работы планируется завершить осенью этого года.
https://ria.ru/20240623/moskva-1954821878.html
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городское хозяйство москвы, москва, кутузовский проспект, тарас шевченко, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Кутузовский проспект, Тарас Шевченко, Сергей Собянин

Пешеходные зоны создадут у причалов Москвы "Кутузовский" и "Сити-Багратион"

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/ТелеграмХод работ по благоустройству территории у причала "Сити-Багратион"
Ход работ по благоустройству территории у причала Сити-Багратион - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Телеграм
Ход работ по благоустройству территории у причала "Сити-Багратион"
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пешеходные зоны создадут у причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион" на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Комфортные пешеходные зоны будут созданы у причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион". Пристани, между которыми около 500 метров, расположены на набережной Тараса Шевченко — недалеко от "Москвы-Сити" и ТТК", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что около "Кутузовского" сделают дорожки с экологичным покрытием, газоны, цветники и спортплощадку. Кроме того, специалисты благоустроят сквер между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко, рядом с мостом Багратион.
По его словам, территории около причалов будут освещать больше 200 современных фонарей и уличных торшеров, а для отдыха во время прогулок разместят удобные лавочки. Работы планируется завершить осенью этого года.
Благоустройство - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКутузовский проспектТарас ШевченкоСергей Собянин
 
 
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