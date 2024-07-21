https://ria.ru/20240721/otravlenie-1961073599.html

Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в Кузбассе

Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в Кузбассе - РИА Новости, 21.07.2024

Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в Кузбассе

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления 35 детей в лагере "Магистраль" в Кемеровской области, предварительная... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T19:16

2024-07-21T19:16

2024-07-21T19:16

происшествия

здоровье - общество

кемеровская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

западно-сибирская транспортная прокуратура

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления 35 детей в лагере "Магистраль" в Кемеровской области, предварительная причина - норовирусная инфекция, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Ранее со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщалось, что отдыхающие в железнодорожном санатории-профилактории "Магистраль" Кузбасса дети почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью, Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство не уточняло причины плохого самочувствия детей и не называло число заболевших. "Специалисты Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей в лагере "Магистраль". По предварительной информации, причиной заболевания стала норовирусная инфекция", - говорится в сообщении. В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением, уточнили в ведомстве. Сотрудниками Роспотребнадзора проводятся противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, пробы воды, пояснили в управлении. Принимаются меры по приостановлению деятельности лагеря, подготовлены материалы в суд, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

https://ria.ru/20240717/bratsk-1960240125.html

кемеровская область

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происшествия, здоровье - общество, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), западно-сибирская транспортная прокуратура