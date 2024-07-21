https://ria.ru/20240721/otravlenie-1961073599.html
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в Кузбассе
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в Кузбассе - РИА Новости, 21.07.2024
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в Кузбассе
Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления 35 детей в лагере "Магистраль" в Кемеровской области, предварительная... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:16
2024-07-21T19:16
2024-07-21T19:16
происшествия
здоровье - общество
кемеровская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
западно-сибирская транспортная прокуратура
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления 35 детей в лагере "Магистраль" в Кемеровской области, предварительная причина - норовирусная инфекция, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Ранее со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщалось, что отдыхающие в железнодорожном санатории-профилактории "Магистраль" Кузбасса дети почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью, Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство не уточняло причины плохого самочувствия детей и не называло число заболевших. "Специалисты Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей в лагере "Магистраль". По предварительной информации, причиной заболевания стала норовирусная инфекция", - говорится в сообщении. В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением, уточнили в ведомстве. Сотрудниками Роспотребнадзора проводятся противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, пробы воды, пояснили в управлении. Принимаются меры по приостановлению деятельности лагеря, подготовлены материалы в суд, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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РИА Новости
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происшествия, здоровье - общество, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Здоровье - Общество, Кемеровская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в Кузбассе
Роспотребнадзор начал проверку после отравления 35 детей в лагере в Кузбассе
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления 35 детей в лагере "Магистраль" в Кемеровской области, предварительная причина - норовирусная инфекция, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.
Ранее со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру
сообщалось, что отдыхающие в железнодорожном санатории-профилактории "Магистраль" Кузбасса дети почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью, Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство не уточняло причины плохого самочувствия детей и не называло число заболевших.
"Специалисты Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей в лагере "Магистраль". По предварительной информации, причиной заболевания стала норовирусная инфекция", - говорится в сообщении.
В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением, уточнили в ведомстве.
Сотрудниками Роспотребнадзора проводятся противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, пробы воды, пояснили в управлении.
Принимаются меры по приостановлению деятельности лагеря, подготовлены материалы в суд, подчеркнули в ведомстве.