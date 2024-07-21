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Мишустин прибыл в Магаданскую область - РИА Новости, 21.07.2024
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04:36 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/mishustin-1960990594.html
Мишустин прибыл в Магаданскую область
Мишустин прибыл в Магаданскую область - РИА Новости, 21.07.2024
Мишустин прибыл в Магаданскую область
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T04:36
2024-07-21T04:36
магаданская область
россия
магадан
михаил мишустин
сергей носов
политика
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МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой, передает корреспондент РИА Новости. Глава правительства намерен ознакомиться с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, посетить Магаданский морской рыбный порт и парк "Маяк". Также Мишустин проведет отдельную встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Кроме того, премьер планирует побывать на заводе "Омега-Си". Это единственное в России предприятие по производству Омега-3 из белой рыбы, которое было запущено в прошлом году. Мишустин до этого не раз посещал разные регионы Дальневосточного федерального округа. В прошлый раз в Магадан премьер приезжал в августе 2020 года во время недельной поездки по Дальнему Востоку. Тогда глава кабмина также побывал на Чукотке, Камчатке и в Амурской области.
https://ria.ru/20240719/migratsiya-1960677430.html
https://ria.ru/20240715/mishustin-1959864158.html
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магаданская область, россия, магадан, михаил мишустин, сергей носов, политика
Магаданская область, Россия, Магадан, Михаил Мишустин, Сергей Носов, Политика
Мишустин прибыл в Магаданскую область

Мишустин прибыл в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой, передает корреспондент РИА Новости.
Глава правительства намерен ознакомиться с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, посетить Магаданский морской рыбный порт и парк "Маяк".
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Также Мишустин проведет отдельную встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
Кроме того, премьер планирует побывать на заводе "Омега-Си". Это единственное в России предприятие по производству Омега-3 из белой рыбы, которое было запущено в прошлом году.
Мишустин до этого не раз посещал разные регионы Дальневосточного федерального округа. В прошлый раз в Магадан премьер приезжал в августе 2020 года во время недельной поездки по Дальнему Востоку. Тогда глава кабмина также побывал на Чукотке, Камчатке и в Амурской области.
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Магаданская областьРоссияМагаданМихаил МишустинСергей НосовПолитика
 
 
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