https://ria.ru/20240721/mishustin-1960990594.html
Мишустин прибыл в Магаданскую область
Мишустин прибыл в Магаданскую область - РИА Новости, 21.07.2024
Мишустин прибыл в Магаданскую область
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T04:36
2024-07-21T04:36
2024-07-21T04:36
магаданская область
россия
магадан
михаил мишустин
сергей носов
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948151352_0:27:3134:1790_1920x0_80_0_0_45cc4dc7c0d6eab287e491d170d8a808.jpg
МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой, передает корреспондент РИА Новости. Глава правительства намерен ознакомиться с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, посетить Магаданский морской рыбный порт и парк "Маяк". Также Мишустин проведет отдельную встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Кроме того, премьер планирует побывать на заводе "Омега-Си". Это единственное в России предприятие по производству Омега-3 из белой рыбы, которое было запущено в прошлом году. Мишустин до этого не раз посещал разные регионы Дальневосточного федерального округа. В прошлый раз в Магадан премьер приезжал в августе 2020 года во время недельной поездки по Дальнему Востоку. Тогда глава кабмина также побывал на Чукотке, Камчатке и в Амурской области.
https://ria.ru/20240719/migratsiya-1960677430.html
https://ria.ru/20240715/mishustin-1959864158.html
магаданская область
россия
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948151352_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9007250baa8530342f5941f8068f2e24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, россия, магадан, михаил мишустин, сергей носов, политика
Магаданская область, Россия, Магадан, Михаил Мишустин, Сергей Носов, Политика
Мишустин прибыл в Магаданскую область
Мишустин прибыл в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой