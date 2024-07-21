https://ria.ru/20240721/mishustin-1960990594.html

Мишустин прибыл в Магаданскую область

Мишустин прибыл в Магаданскую область - РИА Новости, 21.07.2024

Мишустин прибыл в Магаданскую область

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T04:36

2024-07-21T04:36

2024-07-21T04:36

магаданская область

россия

магадан

михаил мишустин

сергей носов

политика

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МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой, передает корреспондент РИА Новости. Глава правительства намерен ознакомиться с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, посетить Магаданский морской рыбный порт и парк "Маяк". Также Мишустин проведет отдельную встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Кроме того, премьер планирует побывать на заводе "Омега-Си". Это единственное в России предприятие по производству Омега-3 из белой рыбы, которое было запущено в прошлом году. Мишустин до этого не раз посещал разные регионы Дальневосточного федерального округа. В прошлый раз в Магадан премьер приезжал в августе 2020 года во время недельной поездки по Дальнему Востоку. Тогда глава кабмина также побывал на Чукотке, Камчатке и в Амурской области.

https://ria.ru/20240719/migratsiya-1960677430.html

https://ria.ru/20240715/mishustin-1959864158.html

магаданская область

россия

магадан

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магаданская область, россия, магадан, михаил мишустин, сергей носов, политика