https://ria.ru/20240721/metallurgiya-1961010935.html

В металлургию в ЛНР вложили 900 миллионов рублей, заявил Пасечник

В металлургию в ЛНР вложили 900 миллионов рублей, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.07.2024

В металлургию в ЛНР вложили 900 миллионов рублей, заявил Пасечник

Около 900 миллионов рублей инвестиций вложено в металлургические предприятия Луганской Народной Республики в течение первых трех месяцев текущего года, сообщил... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T10:14

2024-07-21T10:14

2024-07-21T10:14

экономика

луганская народная республика

россия

день металлурга в россии

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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Около 900 миллионов рублей инвестиций вложено в металлургические предприятия Луганской Народной Республики в течение первых трех месяцев текущего года, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. "Для нашего края и всей страны металлургия всегда была и остается основой, фундаментом индустриальной мощи. Недаром наш Президент Владимир Владимирович Путин назвал отрасль, в которой вы работаете, стратегически важной для России. Поэтому одна из главных задач сегодняшнего дня – вывести работу металлургических предприятий Луганщины на качественно новый уровень", - говорится в поздравлении Пасечника с Днем Металлурга. По словам главы республики, на решение данной задачи направлены усилия федеральной и региональной власти, инвесторов, а также трудовых коллективов. "Результаты этой общей работы уже ощутимы. Только за первые три месяца этого года в развитие металлургических предприятий региона вложено около 900 миллионов рублей инвестиций", - сообщил Пасечник. Глава региона уточнил, что выпуск металлопродукции в республике заметно вырос. "Она (металлопродукция - ред.) пользуется спросом по всей России и поставляется на рынки ближнего зарубежья – в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. И это только начало возрождения отрасли", - заявил Пасечник. Глава ЛНР поблагодарил всех, кто восстанавливает промышленность Луганщины, и поздравил с профессиональным праздником.

https://ria.ru/20240721/den_metallurga-1960635926.html

https://ria.ru/20240715/putin-1959773597.html

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экономика, луганская народная республика, россия, день металлурга в россии