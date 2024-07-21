В металлургию в ЛНР вложили 900 миллионов рублей, заявил Пасечник
Пасечник: в металлургические предприятия ЛНР вложили около 900 миллионов рублей
Алчевский металлургический комбинат в Луганской народной республике. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Около 900 миллионов рублей инвестиций вложено в металлургические предприятия Луганской Народной Республики в течение первых трех месяцев текущего года, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
«
"Для нашего края и всей страны металлургия всегда была и остается основой, фундаментом индустриальной мощи. Недаром наш Президент Владимир Владимирович Путин назвал отрасль, в которой вы работаете, стратегически важной для России. Поэтому одна из главных задач сегодняшнего дня – вывести работу металлургических предприятий Луганщины на качественно новый уровень", - говорится в поздравлении Пасечника с Днем Металлурга.
День металлурга в России
Вчера, 02:01
По словам главы республики, на решение данной задачи направлены усилия федеральной и региональной власти, инвесторов, а также трудовых коллективов.
«
"Результаты этой общей работы уже ощутимы. Только за первые три месяца этого года в развитие металлургических предприятий региона вложено около 900 миллионов рублей инвестиций", - сообщил Пасечник.
Глава региона уточнил, что выпуск металлопродукции в республике заметно вырос.
"Она (металлопродукция - ред.) пользуется спросом по всей России и поставляется на рынки ближнего зарубежья – в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. И это только начало возрождения отрасли", - заявил Пасечник.
Глава ЛНР поблагодарил всех, кто восстанавливает промышленность Луганщины, и поздравил с профессиональным праздником.