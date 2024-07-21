Глава РПСЦ впервые провел литургию в Африке
Глава РПСЦ митрополит Корнилий впервые провел литургию в Африке
© Фото : пресс-служба Русской Православной Старообрядческой ЦерквиГлава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий
© Фото : пресс-служба Русской Православной Старообрядческой Церкви
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ митрополит Московский и всея Руси Корнилий в день день обретения Казанской иконы Божией Матери возглавил литургию в старообрядческом храме святых Иоакима и Анны в Мперерве - пригороде столицы Уганды Кампалы, за ней впервые причастились 17 крестившихся накануне верующих.
"Служили в храме святых Иоакима и Анны. (Митрополит Корнилий произнес - ред.) проповедь на тему веры сотника, который просил исцеления для своего отрока - и митрополит пожелал всем стремиться иметь такую же веру. Владыка рассказал об обретении Казанской иконы Божией матери и чудесах, которые бывают от нее. За литургией причастились 17 новых старообрядцев, которые крестились вчера", - рассказал РИА Новости благочинный угандийских приходов РПСЦ, настоятель Покровско-Успенского старообрядческого храма в Москве иерей Никола Бобков.
Митрополит Корнилий проводит первый в истории визит к староверам Уганды. В стране есть четыре прихода РПСЦ, которые посещают до 300 верующих. Их окормляют три священника, которые были рукоположены в Москве в Рогожской слободе митрополитом Корнилием. Один из них - иерей Иоаким Валусимби, который был рукоположен в 2015 году.