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Глава РПСЦ впервые провел литургию в Африке - РИА Новости, 21.07.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:01 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/liturgiya-1961056014.html
Глава РПСЦ впервые провел литургию в Африке
Глава РПСЦ впервые провел литургию в Африке - РИА Новости, 21.07.2024
Глава РПСЦ впервые провел литургию в Африке
Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ митрополит Московский и... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:01
2024-07-21T17:01
религия
уганда
москва
африка
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ митрополит Московский и всея Руси Корнилий в день день обретения Казанской иконы Божией Матери возглавил литургию в старообрядческом храме святых Иоакима и Анны в Мперерве - пригороде столицы Уганды Кампалы, за ней впервые причастились 17 крестившихся накануне верующих. "Служили в храме святых Иоакима и Анны. (Митрополит Корнилий произнес - ред.) проповедь на тему веры сотника, который просил исцеления для своего отрока - и митрополит пожелал всем стремиться иметь такую же веру. Владыка рассказал об обретении Казанской иконы Божией матери и чудесах, которые бывают от нее. За литургией причастились 17 новых старообрядцев, которые крестились вчера", - рассказал РИА Новости благочинный угандийских приходов РПСЦ, настоятель Покровско-Успенского старообрядческого храма в Москве иерей Никола Бобков. Митрополит Корнилий проводит первый в истории визит к староверам Уганды. В стране есть четыре прихода РПСЦ, которые посещают до 300 верующих. Их окормляют три священника, которые были рукоположены в Москве в Рогожской слободе митрополитом Корнилием. Один из них - иерей Иоаким Валусимби, который был рукоположен в 2015 году.
https://ria.ru/20240702/soyuznik-1956696158.html
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уганда, москва, африка, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
Религия, Уганда, Москва, Африка, Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)
Глава РПСЦ впервые провел литургию в Африке

Глава РПСЦ митрополит Корнилий впервые провел литургию в Африке

© Фото : пресс-служба Русской Православной Старообрядческой ЦерквиГлава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : пресс-служба Русской Православной Старообрядческой Церкви
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ митрополит Московский и всея Руси Корнилий в день день обретения Казанской иконы Божией Матери возглавил литургию в старообрядческом храме святых Иоакима и Анны в Мперерве - пригороде столицы Уганды Кампалы, за ней впервые причастились 17 крестившихся накануне верующих.
"Служили в храме святых Иоакима и Анны. (Митрополит Корнилий произнес - ред.) проповедь на тему веры сотника, который просил исцеления для своего отрока - и митрополит пожелал всем стремиться иметь такую же веру. Владыка рассказал об обретении Казанской иконы Божией матери и чудесах, которые бывают от нее. За литургией причастились 17 новых старообрядцев, которые крестились вчера", - рассказал РИА Новости благочинный угандийских приходов РПСЦ, настоятель Покровско-Успенского старообрядческого храма в Москве иерей Никола Бобков.
Митрополит Корнилий проводит первый в истории визит к староверам Уганды. В стране есть четыре прихода РПСЦ, которые посещают до 300 верующих. Их окормляют три священника, которые были рукоположены в Москве в Рогожской слободе митрополитом Корнилием. Один из них - иерей Иоаким Валусимби, который был рукоположен в 2015 году.
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РелигияУгандаМоскваАфрикаРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)
 
 
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