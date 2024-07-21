Рейтинг@Mail.ru
Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 21.07.2024 (обновлено: 02:00 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/kuba-1960985142.html
Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу
Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу - РИА Новости, 21.07.2024
Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и делегация Госдумы прибыли с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T01:43
2024-07-21T02:00
россия
куба
манагуа (город)
вячеслав володин
иван мельников
александр бабаков
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920933740_0:102:3185:1894_1920x0_80_0_0_64c0b6b599d2c615725582bb7fe2d159.jpg
ГАВАНА, 21 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и делегация Госдумы прибыли с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости. В ходе визита на Кубу состоятся двусторонние встречи Володина с руководством республики. В составе делегации: первый заместитель председателя ГД Иван Мельников, заместители председателя ГД Александр Бабаков, Владислав Даванков и Борис Чернышов, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина Володин представлял Россию на торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской народной революции, которые проходили в пятницу в Манагуа. В ходе визита Володин встретился с председателем Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом и выступил на заседании никарагуанской Национальной Ассамблеи. Также состоялась встреча с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой Сааведрой.
https://ria.ru/20240712/ssha-1959127197.html
россия
куба
манагуа (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920933740_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_444996aa506a2a5d9eb9fe6632e68442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, куба, манагуа (город), вячеслав володин, иван мельников, александр бабаков, госдума рф, в мире
Россия, Куба, Манагуа (город), Вячеслав Володин, Иван Мельников, Александр Бабаков, Госдума РФ, В мире
Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу

Спикер Госдумы Володин и делегация Госдумы прибыли с рабочим визитом на Кубу

© iStock.com / goleroВид на площадь Вьеха в Гаване
Вид на площадь Вьеха в Гаване - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© iStock.com / golero
Вид на площадь Вьеха в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 21 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и делегация Госдумы прибыли с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе визита на Кубу состоятся двусторонние встречи Володина с руководством республики.
В составе делегации: первый заместитель председателя ГД Иван Мельников, заместители председателя ГД Александр Бабаков, Владислав Даванков и Борис Чернышов, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина Володин представлял Россию на торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской народной революции, которые проходили в пятницу в Манагуа. В ходе визита Володин встретился с председателем Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом и выступил на заседании никарагуанской Национальной Ассамблеи. Также состоялась встреча с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой Сааведрой.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине
12 июля, 05:09
 
РоссияКубаМанагуа (город)Вячеслав ВолодинИван МельниковАлександр БабаковГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала