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Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу
Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу - РИА Новости, 21.07.2024
Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и делегация Госдумы прибыли с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T01:43
2024-07-21T01:43
2024-07-21T02:00
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ГАВАНА, 21 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и делегация Госдумы прибыли с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости. В ходе визита на Кубу состоятся двусторонние встречи Володина с руководством республики. В составе делегации: первый заместитель председателя ГД Иван Мельников, заместители председателя ГД Александр Бабаков, Владислав Даванков и Борис Чернышов, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина Володин представлял Россию на торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской народной революции, которые проходили в пятницу в Манагуа. В ходе визита Володин встретился с председателем Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом и выступил на заседании никарагуанской Национальной Ассамблеи. Также состоялась встреча с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой Сааведрой.
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россия, куба, манагуа (город), вячеслав володин, иван мельников, александр бабаков, госдума рф, в мире
Россия, Куба, Манагуа (город), Вячеслав Володин, Иван Мельников, Александр Бабаков, Госдума РФ, В мире
Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу
Спикер Госдумы Володин и делегация Госдумы прибыли с рабочим визитом на Кубу