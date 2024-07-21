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В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 21.07.2024
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21:11 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/dtp-1961086325.html
В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовиком
В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 21.07.2024
В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовиком
Пять человек, включая двоих детей, пострадали в аварии на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, где легковой автомобиль на "встречке"... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:11
2024-07-21T21:11
происшествия
ленинградская область
выборгский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Пять человек, включая двоих детей, пострадали в аварии на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, где легковой автомобиль на "встречке" столкнулся с грузовиком, который въехал в стоящий "КамАЗ", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, ДТП произошло около 17.27 в воскресенье на 124-м километре трассы "Скандинавия". Водитель Kia Rio, ехавший в сторону Петербурга, на встречной полосе столкнулся с грузовиком Renault Premium, который по инерции наехал на стоящий "КамАЗ". "В результате ДТП пострадали пятеро. Водитель Kia Rio в тяжёлом состоянии, его пассажиры, женщина, 1985 года рождения, в состоянии средней степени тяжести, и двое детей 2017 и 2014 годов рождения в удовлетворительном состоянии... также тяжело пострадавший водитель автомобиля Renault госпитализированы", – говорится в сообщении. По факту дорожной аварии организована проверка.
https://ria.ru/20240721/dtp-1961036814.html
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ленинградская область
выборгский район
россия
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происшествия, ленинградская область, выборгский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Выборгский район, Россия
В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовиком

Под Петербургом легковушка столкнулась с грузовиком, пострадали 5 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Пять человек, включая двоих детей, пострадали в аварии на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, где легковой автомобиль на "встречке" столкнулся с грузовиком, который въехал в стоящий "КамАЗ", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, ДТП произошло около 17.27 в воскресенье на 124-м километре трассы "Скандинавия". Водитель Kia Rio, ехавший в сторону Петербурга, на встречной полосе столкнулся с грузовиком Renault Premium, который по инерции наехал на стоящий "КамАЗ".
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"В результате ДТП пострадали пятеро. Водитель Kia Rio в тяжёлом состоянии, его пассажиры, женщина, 1985 года рождения, в состоянии средней степени тяжести, и двое детей 2017 и 2014 годов рождения в удовлетворительном состоянии... также тяжело пострадавший водитель автомобиля Renault госпитализированы", – говорится в сообщении.
По факту дорожной аварии организована проверка.
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ПроисшествияЛенинградская областьВыборгский районРоссия
 
 
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