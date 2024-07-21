https://ria.ru/20240721/artek-1961003370.html

Дети из 60 стран приехали на международную смену в "Артек"

Дети из 60 стран приехали на международную смену в "Артек" - РИА Новости, 21.07.2024

Дети из 60 стран приехали на международную смену в "Артек"

Восьмая международная смена "Артек" собирает друзей" началась в Крыму, на отдых приехали более трех тысяч детей из всех регионов России, а также более 700 ребят РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T09:06

2024-07-21T09:06

2024-07-21T09:07

россия

артек

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Восьмая международная смена "Артек" собирает друзей" началась в Крыму, на отдых приехали более трех тысяч детей из всех регионов России, а также более 700 ребят из 60 стран мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. На данный момент в Крым на отдых приехали десятки детей из республик центральной Азии – Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана, Казахстана, Туркмении. Большие группы детей приехали из Белоруссии, Армении, республики Абхазия и Южная Осетия. В Крыму отдыхают десятки детей из Турции, Ливана, Иордании, Сирии, Ирана, королевства Марокко и Египта. Большая группа детей приехала из Франции, Канады, здесь также отдыхают молодые граждане Индии и Китая. В "Артеке" также принимают детей из США, Германии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Нидерланды, Швеции, Великобритании, Италии, сообщили в пресс-службе. "Артек" – центр детской дипломатии, страна счастливого детства. Мы мотивируем детей к новым победам, помогаем им поверить в свои возможности. Здесь зарождается неподдельная, искренняя дружба между ребятами разных стран. Именно дружбе и личностному развитию ребёнка посвящена восьмая международная смена, в которую мы принимаем детей из 60 государств", – приводит слова директора "Артека" Константина Федоренко пресс-служба. В эти дни в "Артеке" проходит финал программы всероссийского конкурса "Большая перемена", его финалистами стали 700 школьников из 68 регионов России и граждан зарубежных государств. Победителей конкурса объявят на "Артек-Арене" 22 июля. Тридцатого июля – 2 августа пройдет главное событие смены – международный детский фестиваль "Артек" – столица дружбы". 2 августа пройдет под знаком "Дня России". Одним из ключевых событий смены станет круглый стол "Клуб друзей России". Кроме того, артековцы из разных регионов, которым исполнилось 14 лет, получат свои первые паспорта граждан России. Содержание программы 8-й смены также определяет Год семьи – школьники примут участие в подготовке и открытии международной выставки детских художественных работ "С семьи начинается родина". Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам России, а также тематическим партнерам детского центра. В 2025 году "Артек" отметит 100-летний юбилей.

https://radiosputnik.ru/20240701/sanktsii-1956631160.html

https://radiosputnik.ru/20240629/kndr-1956360242.html

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