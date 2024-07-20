Выставку трофейной техники НАТО в Челябинске посетили 160 тысяч человек
Выставку трофейной техники НАТО в Челябинске посетили 160 тыс жителей и туристов
Трофейная техника НАТО в Челябинске. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Более 160 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске, сообщила РИА Новости пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Более 160 тысяч челябинцев и гостей региона посетили единственную в России передвижную выставку трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на донецком и авдеевском направлениях специальной военной операции, за время ее работы в Челябинске", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что ежедневная средняя посещаемость выставки за время ее работы составила более 12 тысяч человек – это более 1000 посетителей в час. Среди постоянных гостей – жители Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, Республики Башкортостан, а также гости из Казахстана и Таджикистана.
За 13 дней на площадке выставки прошло свыше 20 мероприятий с участием ветеранов, действующих военнослужащих, представителей общественных организаций и трудовых отрядов, юнармейцев. Посетители ознакомились с тактико-техническими характеристиками западной военной техники, а также узнали истории уничтожения и захвата трофеев, добавили в пресс-службе.
В основной части экспозиции представлена военная техника производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украины, в том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer. Представлены беспилотные летательные аппараты, которые ведут охоту за западной техникой на линии боевого соприкосновения специальной военной операции. Также гости выставки могут испытать себя в роли оператора ударного дрона на симуляторе.
Выставка завершила свою работу в Челябинске и откроется в Кургане 22 июля, планируется, что она побывает в десятках городов. Курган станет третьей точкой остановки экспонатов. Ранее выставка экспонировалась в Свердловской и Челябинской областях.