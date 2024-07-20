https://ria.ru/20240720/vystavka-1960952601.html

Выставку трофейной техники НАТО в Челябинске посетили 160 тысяч человек

Выставку трофейной техники НАТО в Челябинске посетили 160 тысяч человек - РИА Новости, 20.07.2024

Выставку трофейной техники НАТО в Челябинске посетили 160 тысяч человек

Более 160 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске, сообщила РИА Новости пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T19:05

2024-07-20T19:05

2024-07-20T19:05

челябинск

курган

россия

нато

центральный военный округ

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959152538_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_529a06e074cdd9ef9e5335fa8446e84f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Более 160 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске, сообщила РИА Новости пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). "Более 160 тысяч челябинцев и гостей региона посетили единственную в России передвижную выставку трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на донецком и авдеевском направлениях специальной военной операции, за время ее работы в Челябинске", – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что ежедневная средняя посещаемость выставки за время ее работы составила более 12 тысяч человек – это более 1000 посетителей в час. Среди постоянных гостей – жители Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, Республики Башкортостан, а также гости из Казахстана и Таджикистана. За 13 дней на площадке выставки прошло свыше 20 мероприятий с участием ветеранов, действующих военнослужащих, представителей общественных организаций и трудовых отрядов, юнармейцев. Посетители ознакомились с тактико-техническими характеристиками западной военной техники, а также узнали истории уничтожения и захвата трофеев, добавили в пресс-службе. В основной части экспозиции представлена военная техника производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украины, в том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer. Представлены беспилотные летательные аппараты, которые ведут охоту за западной техникой на линии боевого соприкосновения специальной военной операции. Также гости выставки могут испытать себя в роли оператора ударного дрона на симуляторе. Выставка завершила свою работу в Челябинске и откроется в Кургане 22 июля, планируется, что она побывает в десятках городов. Курган станет третьей точкой остановки экспонатов. Ранее выставка экспонировалась в Свердловской и Челябинской областях.

https://ria.ru/20240719/vystavka-1960820585.html

https://ria.ru/20240503/vystavka-1943682078.html

челябинск

курган

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинск, курган, россия, нато, центральный военный округ, безопасность