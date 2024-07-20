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В Германии забили тревогу из-за резолюции Европарламента об Орбане - РИА Новости, 20.07.2024
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01:13 20.07.2024 (обновлено: 11:00 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/evropa-1960858738.html
В Германии забили тревогу из-за резолюции Европарламента об Орбане
В Германии забили тревогу из-за резолюции Европарламента об Орбане - РИА Новости, 20.07.2024
В Германии забили тревогу из-за резолюции Европарламента об Орбане
Первая резолюция нового состава Европарламента, осуждающая визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и утверждающая, что его инициатива по диалогу... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T01:13
2024-07-20T11:00
в мире
украина
германия
урсула фон дер ляйен
европарламент
еврокомиссия
евросоюз
виктор орбан
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Первая резолюция нового состава Европарламента, осуждающая визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и утверждающая, что его инициатива по диалогу является "вопиющим нарушением договоров и общей внешней политики ЕС", приведет к дальнейшей эскалации и продлению конфликта на Украине, пишет издание Junge Welt.&quot;Резолюция является документальным свидетельством политической мании величия, бушующего разочарования из-за бессилия и, следовательно, возросшей воли к насилию&quot;, — говорится в статье.Отмечается, что за проект резолюции проголосовали представители многих партий, называющих себя левыми или даже антиимпериалистическими, в то время как другие воздержались."Авторы резолюции требуют от ЕС значительно увеличить военную поддержку, увеличить мощности своей военной промышленности и снять ограничения, которые распространяются на использование западных систем вооружений, предоставленных Украине, против военных целей на территории России", — подчеркнули в издании.Выборы в Европарламент прошли 6-9 июня. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристская праволиберальная Европейская народная партия (ЕНП) получила 188 мест из 720. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми &gt;&gt;
https://ria.ru/20240718/ljajeny-1960415593.html
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в мире, украина, германия, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия, евросоюз, виктор орбан, москва, визит орбана в россию, венгрия
В мире, Украина, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Еврокомиссия, Евросоюз, Виктор Орбан, Москва, Специальная военная операция на Украине, Визит Орбана в Россию, Венгрия
В Германии забили тревогу из-за резолюции Европарламента об Орбане

Junge Welt: резолюция ЕП об Орбане приведет к эскалации конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Первая резолюция нового состава Европарламента, осуждающая визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и утверждающая, что его инициатива по диалогу является "вопиющим нарушением договоров и общей внешней политики ЕС", приведет к дальнейшей эскалации и продлению конфликта на Украине, пишет издание Junge Welt.
«

"Резолюция является документальным свидетельством политической мании величия, бушующего разочарования из-за бессилия и, следовательно, возросшей воли к насилию", — говорится в статье.

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Отмечается, что за проект резолюции проголосовали представители многих партий, называющих себя левыми или даже антиимпериалистическими, в то время как другие воздержались.
"Авторы резолюции требуют от ЕС значительно увеличить военную поддержку, увеличить мощности своей военной промышленности и снять ограничения, которые распространяются на использование западных систем вооружений, предоставленных Украине, против военных целей на территории России", — подчеркнули в издании.
Выборы в Европарламент прошли 6-9 июня. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристская праволиберальная Европейская народная партия (ЕНП) получила 188 мест из 720.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламентЕврокомиссияЕвросоюзВиктор ОрбанМоскваВизит Орбана в РоссиюВенгрия
 
 
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