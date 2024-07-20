https://ria.ru/20240720/evropa-1960858738.html

В Германии забили тревогу из-за резолюции Европарламента об Орбане

В Германии забили тревогу из-за резолюции Европарламента об Орбане - РИА Новости, 20.07.2024

В Германии забили тревогу из-за резолюции Европарламента об Орбане

Первая резолюция нового состава Европарламента, осуждающая визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и утверждающая, что его инициатива по диалогу... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T01:13

2024-07-20T01:13

2024-07-20T11:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Первая резолюция нового состава Европарламента, осуждающая визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и утверждающая, что его инициатива по диалогу является "вопиющим нарушением договоров и общей внешней политики ЕС", приведет к дальнейшей эскалации и продлению конфликта на Украине, пишет издание Junge Welt."Резолюция является документальным свидетельством политической мании величия, бушующего разочарования из-за бессилия и, следовательно, возросшей воли к насилию", — говорится в статье.Отмечается, что за проект резолюции проголосовали представители многих партий, называющих себя левыми или даже антиимпериалистическими, в то время как другие воздержались."Авторы резолюции требуют от ЕС значительно увеличить военную поддержку, увеличить мощности своей военной промышленности и снять ограничения, которые распространяются на использование западных систем вооружений, предоставленных Украине, против военных целей на территории России", — подчеркнули в издании.Выборы в Европарламент прошли 6-9 июня. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристская праволиберальная Европейская народная партия (ЕНП) получила 188 мест из 720. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>

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