https://ria.ru/20240720/beg-1960864412.html

Врач рассказала, кому противопоказан бег

Врач рассказала, кому противопоказан бег - РИА Новости, 20.07.2024

Врач рассказала, кому противопоказан бег

Бег противопоказан людям с проблемами сердца и суставов, при наличие данных заболеваний попредпочтительнее заменить пробежки на интенсивную ходьбу, заявила РИА... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T03:07

2024-07-20T03:07

2024-07-20T03:07

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бег противопоказан людям с проблемами сердца и суставов, при наличие данных заболеваний попредпочтительнее заменить пробежки на интенсивную ходьбу, заявила РИА Новости врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская. "Бег полезен, если человек здоров и подготовлен к физическим нагрузкам. Нельзя бегать при проблемах с сердцем, суставами и опорно-двигательным аппаратом. Если есть лишний вес или деформация стоп, то этот вид активности также противопоказан", - сказала Малиновская. По словам реабилитолога, от стоп при беге нагрузка идет на связки и суставы. Если есть проблемы, они начинают неправильно работать: это приводит к травмам и изнашиванию суставов. В молодом возрасте это не замечается, так как ресурсы еще есть, но после 26 лет с каждым годом организм теряет запас прочности. При этом пешие прогулки имеют меньше противопоказаний, способствуют нормализации сна и хорошему настроению, благоприятно сказываются на успеваемости и работоспособности людей всех возрастов, укреплении нервной системы и иммунитета. "Если хочется активности, то лучше начинать с легких суставных разминок, обычной ходьбы по специальной прорезиненной поверхности или грунту. Асфальт никак не способствует амортизации и сохранению целостности суставов. При беге нужно следить за пульсом, артериальным давлением и состоянием сосудов. Важно подобрать качественную спортивную обувь", - отметила Малиновская. Использовать можно и домашние тренажеры. Для начала подходят беговая дорожка и эллипс. Однако самой полезной для здоровья остаются прогулки на свежем воздухе.

https://rsport.ria.ru/20231016/zozh-1903156882.html

https://ria.ru/20240616/perelom-1953189244.html

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московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, россия