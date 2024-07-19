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Буддисты оценили решение Конституционного суда о бездомных животных - РИА Новости, 19.07.2024
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Религия
 
17:51 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/zhivotnye-1960805022.html
Буддисты оценили решение Конституционного суда о бездомных животных
Буддисты оценили решение Конституционного суда о бездомных животных - РИА Новости, 19.07.2024
Буддисты оценили решение Конституционного суда о бездомных животных
Постановление Конституционного суда, в котором эвтаназия безнадзорных животных признается исключительной мерой, стало наградой за решительность и... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:51
2024-07-19T17:51
религия
россия
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Постановление Конституционного суда, в котором эвтаназия безнадзорных животных признается исключительной мерой, стало наградой за решительность и последовательность бурятских зоозащитников, рассказала РИА Новости директор московского буддийского фонда "Сохраним Тибет" и фонда содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" Юлия Жиронкина, сравнив инициаторов иска о неправомерности умерщвления животных с бодхисаттвами – просветленными в буддизме.Конституционный суд (КС) России ранее признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека. Рассмотрение этого дела состоялось накануне по запросу Верховного суда Бурятии, в котором находится дело по административному иску группы зоозащитников. Истцы считают неправомерной норму, предусматривающую возможность умерщвления жизнеспособных животных после отлова, если в течение месяца их не забрали ни новые хозяева, ни какие-либо предприятия или организации.ВС Бурятии, приостановив судебный процесс, направил запрос в Конституционный суд РФ, поскольку, по его мнению, они предоставляют субъектам федерации неограниченные полномочия по введению мер, затрагивающих жизнь здоровых животных без владельцев, что противоречит принципам гуманного обращения с ними."Когда Бурятия стала первым регионом, где был принят региональный закон об эвтаназии бездомных животных на фоне запрета на эвтаназию, предусмотренного федеральным законом об ответственном обращении с животными, это вызывало у многих глубокое разочарование... Постановление Конституционного суда, в котором эвтаназия признается исключительной мерой, - это награда за последовательность и решительность бурятской зоозащиты. Хотелось бы верить, что это также тысячи спасенных жизней испуганных, безутешных и ни в чем не повинных существ", – сказала РИА Новости Жиронкина.Жиронкина отметила, что буддийские монахи в монастырях Бурятии, Забайкалья и Тувы молятся о счастье всех живых существ и скорейшем избавлении их от страданий, и сравнила активистов, подавших иск, с бодхисаттвами."Я приветствую решительность и настойчивость бурятских зоозащитников, поставивших вопрос о несоответствии регионального закона об эвтаназии нормам федерального закона перед Верховным судом Бурятии, что привело к его рассмотрению в Конституционном суде РФ. Они проявили себя как бодхисаттвы, для которых цель существования – избавление других от страданий", – добавила глава фонда "Кошка ветра".Она подчеркнула, что Бурятия – один из российских регионов буддизма, важнейший духовный принцип в котором – непричинение вреда живым существам."Буддизм – это не только строительство дацанов и проведение хуралов (молитв – молебнов – ред.). Это прежде всего следование духовным принципам, на которых строится учение Будды. Один из важнейших духовных принципов, на которых строится учение Будды – принцип ненасилия, непричинения вреда не только людям, но и животным. Эвтаназия безнадзорных животных, не нашедших хозяев после 30-дневного пребывания в приюте, нарушает не только ст. 16 федерального закона, позволяющего усыплять животных только в случае "непереносимых физических страданий", но, что куда важнее, основные принципы учения Будды о сострадании к любым формам жизни", – заключила Жиронкина.
https://ria.ru/20240718/ks-1960416215.html
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россия, религия
Религия, Россия, Религия

Буддисты оценили решение Конституционного суда о бездомных животных

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСобака в вольере приюта для бездомных животных
Собака в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Постановление Конституционного суда, в котором эвтаназия безнадзорных животных признается исключительной мерой, стало наградой за решительность и последовательность бурятских зоозащитников, рассказала РИА Новости директор московского буддийского фонда "Сохраним Тибет" и фонда содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" Юлия Жиронкина, сравнив инициаторов иска о неправомерности умерщвления животных с бодхисаттвами – просветленными в буддизме.
Конституционный суд (КС) России ранее признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека. Рассмотрение этого дела состоялось накануне по запросу Верховного суда Бурятии, в котором находится дело по административному иску группы зоозащитников. Истцы считают неправомерной норму, предусматривающую возможность умерщвления жизнеспособных животных после отлова, если в течение месяца их не забрали ни новые хозяева, ни какие-либо предприятия или организации.
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КС признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой
18 июля, 10:20
ВС Бурятии, приостановив судебный процесс, направил запрос в Конституционный суд РФ, поскольку, по его мнению, они предоставляют субъектам федерации неограниченные полномочия по введению мер, затрагивающих жизнь здоровых животных без владельцев, что противоречит принципам гуманного обращения с ними.
"Когда Бурятия стала первым регионом, где был принят региональный закон об эвтаназии бездомных животных на фоне запрета на эвтаназию, предусмотренного федеральным законом об ответственном обращении с животными, это вызывало у многих глубокое разочарование... Постановление Конституционного суда, в котором эвтаназия признается исключительной мерой, - это награда за последовательность и решительность бурятской зоозащиты. Хотелось бы верить, что это также тысячи спасенных жизней испуганных, безутешных и ни в чем не повинных существ", – сказала РИА Новости Жиронкина.
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Жиронкина отметила, что буддийские монахи в монастырях Бурятии, Забайкалья и Тувы молятся о счастье всех живых существ и скорейшем избавлении их от страданий, и сравнила активистов, подавших иск, с бодхисаттвами.
"Я приветствую решительность и настойчивость бурятских зоозащитников, поставивших вопрос о несоответствии регионального закона об эвтаназии нормам федерального закона перед Верховным судом Бурятии, что привело к его рассмотрению в Конституционном суде РФ. Они проявили себя как бодхисаттвы, для которых цель существования – избавление других от страданий", – добавила глава фонда "Кошка ветра".
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Она подчеркнула, что Бурятия – один из российских регионов буддизма, важнейший духовный принцип в котором – непричинение вреда живым существам.
"Буддизм – это не только строительство дацанов и проведение хуралов (молитв – молебнов – ред.). Это прежде всего следование духовным принципам, на которых строится учение Будды. Один из важнейших духовных принципов, на которых строится учение Будды – принцип ненасилия, непричинения вреда не только людям, но и животным. Эвтаназия безнадзорных животных, не нашедших хозяев после 30-дневного пребывания в приюте, нарушает не только ст. 16 федерального закона, позволяющего усыплять животных только в случае "непереносимых физических страданий", но, что куда важнее, основные принципы учения Будды о сострадании к любым формам жизни", – заключила Жиронкина.
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