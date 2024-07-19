https://ria.ru/20240719/sanktsii-1960598812.html

На Украине заявили о возможных санкциях против депутатов Рады из-за УПЦ

На Украине заявили о возможных санкциях против депутатов Рады из-за УПЦ - РИА Новости, 19.07.2024

На Украине заявили о возможных санкциях против депутатов Рады из-за УПЦ

Госдепартаменту США предлагают ввести санкции против депутатов Верховной рады Украины, которые инициировали законопроект о запрете канонической Украинской... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T00:00

2024-07-19T00:00

2024-07-19T00:00

религия

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сша

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андрей золотарев

ирина геращенко

энтони блинкен

государственный департамент сша

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдепартаменту США предлагают ввести санкции против депутатов Верховной рады Украины, которые инициировали законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает украинский политолог Андрей Золотарев со ссылкой на источники. В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", позволяющий запретить УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. В мае депутат Рады Ирина Геращенко сообщала, что парламент не смог принять решении о вынесении законопроекта на рассмотрение во втором чтении, поскольку не было собрано необходимого количества подписей: их собрали более 100 при необходимых 226. "О том, что персональные санкции... могут догнать инициаторов законопроекта 8371, свидетельствует письмо главе Госдепа Энтони Блинкену. Увлекательное письмо с фамилиями и анализом ситуации в Украине с УПЦ и законом об ее запрете", - написал Золотарев в своей статье на сайте издания "Главком". Золотарев также опубликовал фото отсканированного письма, из которого следует, что санкции предлагается ввести против украинских депутатов Николая Княжицкого, Евгении Кравчук, Никиты Потураева, Владимира Вятровича, Виктора Еленского, Александра Алексийчука. "И санкции - это реальность для тех, кто проголосует за этот законопроект. Особенно если (экс-президент США Дональд - ред.) Трамп выигрывает выборы. А после покушения на него это, по-видимому, почти решенный вопрос. Трамп - не Байден, введет санкции не раздумывая. Возможно, инициаторам законопроекта хочется войти в историю, но уместно напомнить - вместо этого можно вляпаться в историю", - добавил политолог. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины уже приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240718/oshibka-1960306131.html

https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

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