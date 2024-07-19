https://ria.ru/20240719/dagestan-1960619448.html

Меликов рассказал о влиянии терактов 23 июня на поток туристов в Дагестане

Меликов рассказал о влиянии терактов 23 июня на поток туристов в Дагестане - РИА Новости, 19.07.2024

Меликов рассказал о влиянии терактов 23 июня на поток туристов в Дагестане

Туристы продолжают прибывать в Дагестан, несмотря на произошедшие 23 июня теракты, но при этом были отдельные случаи отказа от бронирований, сообщил глава... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T07:03

2024-07-19T07:03

2024-07-19T07:03

махачкала

дербент

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

общество

россия

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ГРОЗНЫЙ, 19 июл - РИА Новости. Туристы продолжают прибывать в Дагестан, несмотря на произошедшие 23 июня теракты, но при этом были отдельные случаи отказа от бронирований, сообщил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на Кавказском инвестиционном форуме. "Как это (теракты - ред.) может повлиять на поток туристов в Дагестане? Я не могу сказать, что это никак не повлияло. Конечно повлияло. Это же страшная трагедия… Кто-то отказался от брони, кто-то отказался от приезда, кто-то отказался от сроков пребывания в Дагестане", – сказал Меликов. При этом он отметил, что на сегодня "как 60 самолетов прилетало в аэропорт (Махачкалы) заполненных, так они и прилетают". "Как мы видим туристов на Нарын-Кале (крепость в Дербенте - ред.), на Сулакском каньоне, так мы их и видим", – добавил глава республики. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам.

https://ria.ru/20240719/dagestan-1960607857.html

https://ria.ru/20240710/dagestan-1958651018.html

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махачкала, дербент, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, общество, россия