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Меликов рассказал о влиянии терактов 23 июня на поток туристов в Дагестане - РИА Новости, 19.07.2024
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07:03 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/dagestan-1960619448.html
Меликов рассказал о влиянии терактов 23 июня на поток туристов в Дагестане
Меликов рассказал о влиянии терактов 23 июня на поток туристов в Дагестане - РИА Новости, 19.07.2024
Меликов рассказал о влиянии терактов 23 июня на поток туристов в Дагестане
Туристы продолжают прибывать в Дагестан, несмотря на произошедшие 23 июня теракты, но при этом были отдельные случаи отказа от бронирований, сообщил глава... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T07:03
2024-07-19T07:03
махачкала
дербент
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
общество
россия
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ГРОЗНЫЙ, 19 июл - РИА Новости. Туристы продолжают прибывать в Дагестан, несмотря на произошедшие 23 июня теракты, но при этом были отдельные случаи отказа от бронирований, сообщил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на Кавказском инвестиционном форуме. "Как это (теракты - ред.) может повлиять на поток туристов в Дагестане? Я не могу сказать, что это никак не повлияло. Конечно повлияло. Это же страшная трагедия… Кто-то отказался от брони, кто-то отказался от приезда, кто-то отказался от сроков пребывания в Дагестане", – сказал Меликов. При этом он отметил, что на сегодня "как 60 самолетов прилетало в аэропорт (Махачкалы) заполненных, так они и прилетают". "Как мы видим туристов на Нарын-Кале (крепость в Дербенте - ред.), на Сулакском каньоне, так мы их и видим", – добавил глава республики. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам.
https://ria.ru/20240719/dagestan-1960607857.html
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махачкала, дербент, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, общество, россия
Махачкала, Дербент, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Общество, Россия
Меликов рассказал о влиянии терактов 23 июня на поток туристов в Дагестане

Глава Дагестана Меликов: туристы продолжают прибывать, несмотря на теракты

© РИА Новости / Мария СеливановаДербент. Вид на крепость
Дербент. Вид на крепость - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Дербент. Вид на крепость. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 19 июл - РИА Новости. Туристы продолжают прибывать в Дагестан, несмотря на произошедшие 23 июня теракты, но при этом были отдельные случаи отказа от бронирований, сообщил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на Кавказском инвестиционном форуме.
"Как это (теракты - ред.) может повлиять на поток туристов в Дагестане? Я не могу сказать, что это никак не повлияло. Конечно повлияло. Это же страшная трагедия… Кто-то отказался от брони, кто-то отказался от приезда, кто-то отказался от сроков пребывания в Дагестане", – сказал Меликов.
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При этом он отметил, что на сегодня "как 60 самолетов прилетало в аэропорт (Махачкалы) заполненных, так они и прилетают".
"Как мы видим туристов на Нарын-Кале (крепость в Дербенте - ред.), на Сулакском каньоне, так мы их и видим", – добавил глава республики.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам.
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МахачкалаДербентСергей МеликовВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеОбществоРоссия
 
 
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