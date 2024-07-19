https://ria.ru/20240719/dagestan-1960613344.html

Меликов осудил псевдоэкспертов, отождествляющих дагестанцев с экстремистами

Меликов осудил псевдоэкспертов, отождествляющих дагестанцев с экстремистами - РИА Новости, 19.07.2024

Меликов осудил псевдоэкспертов, отождествляющих дагестанцев с экстремистами

Глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости назвал шабашем высказывания псевдоэкспертов, которые отождествляют дагестанцев с экстремистами, и призвал... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T05:17

2024-07-19T05:17

2024-07-19T05:17

сергей меликов

россия

республика дагестан

общество

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ГРОЗНЫЙ, 19 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости назвал шабашем высказывания псевдоэкспертов, которые отождествляют дагестанцев с экстремистами, и призвал таких комментаторов к уважению и социальной ответственности. "Почему за последнее время события в Дагестане становятся поводом для высказывания различных псевдоэкспертов, которые ни разу в Дагестане не были, которые вообще суть проблемы не понимают?… В большей степени я опасаюсь здесь ту реакцию, по которой люди (за пределами Дагестана - ред.) могут сделать выводы, исходя из какого-то шабаша, который был устроен в социальных сетях, когда в каждом дагестанце предлагают видеть экстремиста, в каждом человеке, находящемся на территории Дагестана, предлагают видеть террориста, это что такое?!" – сказал Меликов. Он отметил, что "этика и определенные нравственные понятия" должны быть в каждом человеке, независимо от того, глава региона он или журналист, представитель силового блока или блогер. "Какая-то должна быть социальная ответственность. А где здравый смысл? А где, на самом деле, консолидация общества, о котором говорил президент Российской Федерации?… Нужно уважать друг друга, потому что на взаимном уважении мы и можем выстраивать какие-то перспективы наших дальнейших взаимоотношений", – подчеркнул глава республики. Спустя неделю после терактов, произошедших в Дагестане 23 июня, Меликов в своим Telegram-канале заявил о травле и агрессивной риторике по отношению к региону. Он отмечал, что жителей республики "обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично опасные комментарии".

https://ria.ru/20240710/dagestan-1958651018.html

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сергей меликов, россия, республика дагестан, общество