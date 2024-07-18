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В Нижегородской области осудили врача, "лечившего" физраствором

В Нижегородской области осудили врача, "лечившего" физраствором - РИА Новости, 18.07.2024

В Нижегородской области осудили врача, "лечившего" физраствором

Заведующего отделением онкологии в районной больнице в Нижегородской области, который велел колоть пациентам физраствор вместо лекарств, осудили на 4 года... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:31

2024-07-18T17:31

2024-07-18T17:31

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Заведующего отделением онкологии в районной больнице в Нижегородской области, который велел колоть пациентам физраствор вместо лекарств, осудили на 4 года колонии общего режима за превышение полномочий, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Судом установлено, что Тюкалов с января 2022 года по сентябрь 2023 года поручил медсестре ввести страдающим онкологией пациентам инъекции физраствора вместо назначенных консилиумом Нижегородского областного онкодиспансера дорогостоящих лекарственных препаратов "Китруда" и "Опдиво". Такое поручение было дано с целью завышения показателей работы и получения повышенных доплат. Было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Подсудимый вину в совершении преступления признал частично, принес свои извинения. "Приговором Семеновского районного суда Нижегородской области от 18 июля Олег Тюкалов был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде. Кроме того, Тюкалову запрещено заниматься врачебной деятельностью на срок 2 года.

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происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, россия